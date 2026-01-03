Venezuelanska Nobelovka Machado nakon napada ističe: 'Narode, kucnuo je čas slobode'

"Kucnuo je čas slobode!", poručila je u subotu čelnica venezuelske oporbe Maria Corina Machado, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2025. godine, nakon što su Sjedinjene Države zarobile venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura.+

"Venezuelski narode, kucnuo je čas slobode!", napisala je u objavi na društvenim mrežama, dodajući da oporbeni kandidat s predsjedničkih izbora 2024., Edmundo Gonzalez Urrutia, koji se nalazi u egzilu u Španjolskoj, mora "odmah preuzeti" dužnost predsjednika.

On "mora odmah preuzeti svoj ustavni mandat te ga svi časnici i vojnici Nacionalnih oružanih snaga moraju priznati kao vrhovnog zapovjednika", poručila je nobelovka.

"Danas smo spremni ostvariti svoj mandat i preuzeti vlast. Ostanimo budni, aktivni i organizirani dok se ne ostvari demokratska tranzicija", rekla je, naglasivši: "Vrijeme je da suvereni narod (...) upravlja našom zemljom. Uvest ćemo red, osloboditi političke zatvorenike, izgraditi iznimnu državu i vratiti našu djecu kući."

"Godinama smo se borili, dali smo sve od sebe i to se isplatilo. Ono što se trebalo dogoditi upravo se događa. Ovo je čas građana", dodala je i zaključila: "Venezuela će biti slobodna!"

Oporbena čelnica Machado, koja je živjela u ilegali od srpnja 2024. prije nego što je u prosincu ove godine u Oslu primila Nobelovu nagradu, nije se mogla kandidirati na predsjedničkim izborima u srpnju 2024. jer ju je vlast proglasila nepodobnom.

Edmundo Gonzalez Urrutia, do tada nepoznat široj javnosti, zamijenio ju je u posljednji trenutak, ali ona je bila ta koja je vodila kampanju okupljajući mnoštvo ljudi.

Nacionalno izborno vijeće proglasilo je pobjednikom Nicolasa Madura. Vijeće nikada nije objavilo detaljne rezultate glasanja iz srpnja 2024., pravdajući se informatičkim napadom.

Proglašenje Madurove pobjede pratili su nemiri u kojima je poginulo 28 ljudi. Oko 2400 ljudi uhićeno je tijekom postizbornih prosvjeda, od kojih je 2000 naknadno pušteno na slobodu, prema službenim izvorima. Skupina ljudi koji su još bili u zatvoru oslobođena je potkraj prosinca.

Misija UN-a nedavno je istaknula da se zadnjih nekoliko mjeseci represija intenzivirala.

Trump: Machado nema podršku

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je u subotu sumnju u to može li venezuelska oporbena čelnica voditi zemlju, rekavši da nema podršku ni poštovanje naroda.

Trump je novinarima u svom klubu Mar-a-Lago na Floridi rekao da nije bio u kontaktu s Machadom nakon noćnog uhićenja predsjednika Nicolasa Madura.

„Mislim da bi joj bilo vrlo teško voditi zemlju. Nema podršku ni poštovanje u svojoj zemlji. Vrlo je fina žena, ali ne ulijeva poštovanje“, rekao je američki predsjednik na konferenciji za novinare.