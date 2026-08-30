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OBJAVIO DVIJE FOTOGRAFIJE

Maduro se oglasio iz zatvora: 'Šaljem ove fotografije kao mali dar svojim unucima i unukama'

Piše 24sata,
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Maduro se oglasio iz zatvora: 'Šaljem ove fotografije kao mali dar svojim unucima i unukama'
Foto: Društvena mreža X
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Mali dar ljubavi i nade. Šaljem ove fotografije kao mali dar svim svojim unucima i unukama, dječacima i djevojčicama te svim plemenitim ljudima koji nas vole, napisao je

Nicolás Maduro, bivši predsjednik Venezuele kojeg su američke vlasti uhitile početkom godine, na svojem je profilu na društvenoj mreži X objavio dvije fotografije. Prve su to fotografije koje je Maduro objavio od svojeg uhićenja, a popraćene su znakom mira.

- Mali dar ljubavi i nade. Šaljem ove fotografije kao mali dar svim svojim unucima i unukama, dječacima i djevojčicama te svim plemenitim ljudima koji nas vole - napisao je Maduro.

Istaknuo je i kako je zahvalan na podršci koju i dalje dobiva.

- Želim da znate da stojimo čvrsto, srca ispunjenih vašom ljubavlju, onom ljubavlju koja do nas dopire preobražena u molitvu, u neprestano djelovanje, u solidarnost i istinsku podršku. Beskrajno hvala na svakoj riječi, svakoj gesti i svakom blagoslovu - poručio je. Inače, na fotografijama je datum 25. lipnja, ali su tek danas objavljene na njegovom profilu.

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Maduro i njegova supruga Cilia Flores nalaze se u pritvoru u Sjedinjenim Američkim Državama, a bivši vođa suočava se s nekoliko saveznih optužbi, uključujući zavjeru za narkoterorizam i trgovinu kokainom. Maduro se izjasnio da nije kriv, a njegovo suđenje trenutno je zakazno za lipanj 2027. godine. 
 

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