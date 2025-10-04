Maloljetnici napali maloljetnika u Zagrebu: Spasio se bijegom u bus. Jedan završio u pritvoru...

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja, stoji na stranicama Policijske uprave Zagrebačke.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni maloljetnik 2. listopada u večernjim satima, na okretištu autobusa na Savskom mostu ušao u autobus javnog gradskog prijevoza te tražio od oštećenog maloljetnika da izađe iz autobusa.

Nakon što je izišao, nekoliko maloljetnika ga je verbalno napalo ponižavajući ga, nakon čega je fizički napadnut. Oštećeni je tada uspio pobjeći u autobus nakon čega su ga bezuspješno pokušali nasilno izvući iz autobusa te su pobjegli.

- Liječnička pomoć ozlijeđenom maloljetniku pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen - pišu iz policije.

Protiv osumnjičenog maloljetnika nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu podneseno je posebno izvješće te je predan pritvorskom nadzorniku dok se kriminalističko istraživanje nastavlja.

Kako je riječ o postupanju u području zaštite prava i interesa djece, policija nije u mogućnosti objavljivati dodatne podatke o identitetu maloljetnika niti o detaljima istrage...

- Posljedice nasilja među djecom i mladima vrlo su ozbiljne i za dijete koje trpi nasilje i za ono dijete koje se nasilnički ponaša, a posljedice ostaju i na djeci koja su promatrači nasilja. Stoga je vrlo bitno pravovremeno prepoznati rizično ponašanje i prekinuti ga jer ponekad ni dijete koje je žrtva nasilja nije svjesno da je žrtva, a ponekad ni počinitelj nije svjestan da svojim ponašanjem nekoga povrjeđuje. - naglašavaju iz policije.

Iz policije su ponudili i savjete roditeljima i djeci. Evo što poručuju...

Što učiniti ako si žrtva ili svjedok nasilja:

Ako te netko zlostavlja, nemoj šutjeti i trpjeti!

Ostani smiren i ne pokazuj strah.

Makni se što prije od napadača ili izazivača.

Nikad na nasilje ne uzvraćaj nasiljem.

Ako se bojiš, pozovi prijatelje da budu blizu tebe.

Povjeri se odrasloj osobi - nisi ''tužibaba'' ako prijaviš nasilje.

Upamti: nisi kriv za to što ti se događa!

Ne daj da te nagovore da sudjeluješ u nasilju prema drugima ni kad se radi o ruganju.

Kad vidiš zlostavljanje, odmah reci odraslima u koje imaš povjerenja.

Ako vidiš da nekoga stalno gnjave, pokaži mu da si na njegovoj strani i sprijatelji se s njim.

Što učini ako je vaše dijete žrtva nasilja?

Ostanite smireni i strpljivi - ne reagirajte impulzivno!

Saslušajte svoje dijete i vjerujte mu.

Nemojte kritizirati dijete niti ga okrivljavati.

Ne potičite dijete na osvećivanje.

Pokažite djetetu da vam je stalo do njega i da želite uspješno riješite problem.

Ohrabrite dijete i naučite ga kako da se zauzme za sebe.

Pomozite djetetu da upozna nove prijatelje i da razvija svoje pozitivne osobine.

Ukoliko je potrebno, potražite pomoć stručnjaka.

Obavijestite o događaju odgovornu osobu u školi i tražite da vam kaže što će škola poduzeti.

- Zaključno, bez obzira o kakvom se obliku nasilja radilo, kada ga vidimo, potrebno je reagirati i zaustaviti ga jer našu pomoć trebaju, kako dijete koja trpi nasilje, tako i dijete koje koristi nasilje - naglašavaju iz policije...