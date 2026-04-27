Maloljetnici ozlijeđeni nakon pada s prejakog el. romobila u Puli. Ovo su pravila i kazne!

Dvojica maloljetnika ozlijeđena su na kolniku Ulice Verudela u subotu, 25. travnja, u Puli nakon pada s električnog romobila. Kako su izvijestili iz PU istarske, dvojica maloljetnika vozila su se na prijevoznom sredstvu koje zbog svojih tehničkih karakteristika, odnosno snage motora od 2000W ne spada u osobno prijevozno sredstvo i kojemu je zabranjeno sudjelovanje u prometu.

U jednom trenutku, maloljetni vozač je započeo pretjecati vozilo i izgubio nadzor nad električnim romobilom. Oba maloljetnika pala su s električnog romobila i pritom zadobila ozljede. Vozač je lakše ozlijeđen, a putnik koji nije nosio zaštitnu kacigu zadobio je teže ozljede glave te je zadržan na daljnjem liječenju u pulskoj bolnici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:33 Ovo su pravila i kazne za romobile | Video: PU istarska

Zbog sumnje da je maloljetni vozač počinio kazneno djelo dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, policija će dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu i Hrvatskom zavodu za socijalni rad.

Policijski službenici oduzeli su prejaki romobil, s obzirom da se radi o opasnom sredstvu, kojim se može ugroziti život i zdravlje ljudi te postoji stvarna opasnost da bi vozilo moglo bilo ponovno uporabljeno za protupravno ponašanje.

Šibenik: Vožnja djece na elektri?nim romobilima | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL// ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Policija apelira na maloljetne sudionike u prometu da voze samo ona prometna sredstva koja su dozvoljena te da pri tom poštuju prometna pravila. Roditeljima savjetujemo da djeci ne kupuju prijevozna sredstva koja zbog svojih karakteristika predstavljaju izravnu opasnost za njihov život i tijelo.

Iz istarske policije podsjećaju da u prometu mogu sudjelovati samo električni romobili čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0.6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h.

Voziti mogu samo stariji od 14

E lektričnim romobilom može upravljati samo osoba koja je navršila 14 godina. Na električnom romobilu ne može se prevoziti više osoba, već samo osoba koja upravlja električnim romobilom, naglašavaju iz policije.

- Vozač električnog romobila mora voziti tako da se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu, a osobito ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu - ponavljaju.

Kaciga je obavezna - za sve!

Vozači romobila, bez obzira na godine starosti, na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje.Vozač električnog romobila dužan se kretati biciklističkom stazom ili trakom, a u slučajevima kada biciklistička staza ili traka ne postoji, tada se treba kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa.

Foto: PU međimurska

Vozač romobila prilikom kretanja na nogostupu i pješačkim zonama mora voditi računa o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom koji je obavezan uređaj na romobilu prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak.

Kretanje električnim romobilom trenutno nije dopušteno po kolniku. Zakon o sigurnosti prometa na cestama predviđa mogućnost kretanja električnih romobila po kolniku, isključivo na onim dionicama cesta gdje je to propisano prometnim znakom, no trenutno niti jedna cesta u Hrvatskoj nije obilježena takvim prometnim znakom, što znači da kretanje električnim romobilom po kolniku nije dopušteno.

Slušalice ni pod razno

Ako se kreće biciklističkom stazom, vozač električnog romobila prilikom prelaska ceste dužan je obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju te kolnik prelaziti nakon što se uvjeri da to može učiniti na siguran način. Ako biciklistička staza nije označena preko kolnika, vozač električnog romobila dužan je zaustaviti romobil i gurati ga preko obilježenog pješačkog prijelaza ili kolnika ceste.

Vozač električnog romobila ne smije imati slušalice u ili na oba uha jer se time umanjuje mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. Vozač osobnog prijevoznog sredstva ne smije upravljati vozilom ako u organizmu ima alkohola iznad 0.50 promila.

Na električnom romobilu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, mora biti upaljeno svjetlo (na prednjoj strani bijele boje, a na stražnjoj strani crvene boje). Vozač električnog romobila tijekom noći, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, mora biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom.

Foto: Mirsad Mesinovic

Vozač električnog romobila ne smije ostaviti romobil bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka, osim na za to posebno uređenim i označenim mjestima.

Ako prekršaj počini dijete mlađe od 14 godina, za počinjeni prekršaj kaznit će se roditelj ili druga osoba koja nadzire dijete ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili druge osobe koja je trebala nadzirati dijete.

Vlasnik električnog romobila, odnosno osoba kojoj je električni romobil povjeren, ne smije dati romobil na upravljanje osobi za koju je mogao ili morao znati da nema pravo upravljati vozilom i osobi za koju se na temelju njezina ponašanja može zaključiti da je pod utjecajem droga ili lijekova ili koja u krvi ima nedozvoljenu količinu alkohola ili je pod vidnim utjecajem alkohola ili je u tolikoj mjeri umorna ili bolesna da nije u stanju na siguran način upravljati električnim romobilom.

Evo koje su kazne

Za nenošenje zaštitne kacige kazna iznosi 30 eura, a isto toliko plaća se i za vožnju bez držanja upravljača s obje ruke te za nepropisno korištenje slušalica tijekom vožnje.

Vožnja pod utjecajem alkohola kažnjava se s 60 eura, kao i nepropisno kretanje električnim romobilom, primjerice po kolniku ili ako se na romobilu voze dvije ili više osoba. Ista kazna predviđena je i za neupaljena svjetla noću ili danju u uvjetima smanjene vidljivosti.

Za vožnju nekategoriziranim romobilom, odnosno vozilom veće snage od propisane, kazna iznosi 130 eura, kao i za ostavljanje električnog romobila bez nadzora. Najviša kazna, također 130 eura, predviđena je za nepropisno prelaženje kolnika.