O THOMPSONU, TOMAŠEVIĆU, BBB-IMA...

Marija Selak Raspudić: Nitko ni Thompsona ne sprječava da se politički aktivira, bude inicijator

Marija Selak Raspudić: Nitko ni Thompsona ne sprječava da se politički aktivira, bude inicijator
Nitko ni Thompsona ne sprječava da se politički aktivira i bude inicijator nečega. Pogotovo uz taj kapacitet podrške kojeg on ima, kazala je Selak Raspudić...

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić, koja je bila i kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba na prošlim izborima, komentirala je zagrebački koncert Marka Perkovića Thompsona i poruke koje je glazbenik uputio. Podsjećamo, Thompson je za vrijeme koncerta pozvao na rušenje vlasti Tomislava Tomaševića na izborima...

- Mi živimo u demokratskoj Hrvatskoj i u takvoj Hrvatskoj politika ne određuje glazbeni ukus niti zabranjuje. Ostaje tek za vidjeti na koji način je većina odlukom u gradskoj skupštini obvezala Tomaševića u praksi da ju provodi jer, podsjećam, on se još nije oglasio o transparentu BBB na Maksimiru. Što se tiče poziva na demokratski iskaz nezadovoljstva aktualnom vlasti, podsjećam da su izbori bili prije pola godine i da bi bilo dobro da je tada postojala svijest i aktivacija svih društvenih aktera oko važnosti toga tko je na čelu glavnoga grada Hrvatske. Ovako se postavlja pitanje reagiramo li mi svi isključivo u trenutku kada to nešto dođe do nas samih - kazala je za Večernji list Selak Raspudić.

Kaže i kako je izlaznost na tim izborima bila poražavajuća, kako je društo demokratski apatično..

- Ali participacija svih nas u demokratskim procesima je nužnost za promjene. Nitko ni Thompsona ne sprječava da se politički aktivira i bude inicijator nečega. Pogotovo uz taj kapacitet podrške kojeg on ima. Ja sam izašla na izbore u drugu kampanju potpuno sama, nisam očekivala da netko odradi posao umjesto mene. Ljudi trebaju izaći iz zone komfora. Očekujete da će netko drugi odraditi demokratski posao za vas, i evo vidite rezultat - poručila jke Selak Raspudić.

Kaže i kako je Tomašević nedosljedan u svojem radu...

- Nije koncert Thompsonu zabranio u kampanji, kada je govorio da ga je čak i nekad slušao. Ali, kad su izbori prošli – onda ide zabrana. Kada ste gradonačelnik koji forsira ideologiju i dijeli građane umjesto da radi na komunalnim problemima i prilazi sve većem broju građana, i kada dijelite narod na ideologiji kako bi prikrili svoj stvarni nerad, onda vam se to kao bumerang vraća. I sada je grad podjeljeniji više nego ikada, a očito je to Tomaševiću u političkom interesu. Mi sad vidimo jalovost i bespredmetnost te njegove odluke o zabrani i odluke njegove većine u skupštini. Ako je dosljedan ta je odluka trebala zabraniti i prvi koncert, trebao je i djelovati prema BBB-ima koji su mu i ukazali upravo to – na besmisao njegove odluke. Pitali su ga kaj ćemo sad? A odgovor je nećemo ništa, odluka je njegova besmislena. Trebala je biti simbol njegove politike hrabrosti, a zapravo je odluka izraz njegovog političkog kukavičluka i nedosljednosti. Ovo što je dobio je reakcija na takvo njegovo ponašanje - kaže Selak Raspudić za Večernji list.

