KOMEMORACIJA

Medved: 'Tuđmanova politika jedinstva ključna je u vremenu radikalizacije, držimo se toga'

Piše HINA,
Zagreb: Tomo Medved obratio se medijima na temu 26. godišnjice smrti dr. Franje Tuđmana | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na komemoraciji povodom 26. godišnjice smrti Franje Tuđmana HDZ-ovi dužnosnici poručili su da Hrvatska mora ostati politički stabilna, odbaciti sve radikalizme te se držati državničkih poruka prvog predsjednika.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u srijedu je na akademiji u povodu 26. godišnjice smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana istaknuo kako je važno prisjetiti se njegovih politika i poruka jedinstva u vremenu pokušaja radikalizacije.

Izaslanstvo HDZ-a položilo je vijenac i zapalilo svijeću na Oltaru domovine na Medvedgradu, na mjestu gdje se predsjednik i utemeljitelj HDZ-a Tuđman narušenog zdravlja posljednji put pojavio u javnosti. Nakon odavanja počasti, održana je prigodna akademija u dvorani Centra za posjetitelje "Medvedgrad".

POGLEDAJTE GALERIJU FOTO Medved uručio zahvalnice braniteljima koji su zaslužni za oslobađanje Lipika 1991. godine
FOTO Medved uručio zahvalnice braniteljima koji su zaslužni za oslobađanje Lipika 1991. godine

Hrvatska se može graditi samo na uključivosti

Medved je istaknuo da je Tuđmanovo nasljeđe HDZ-u trajan izvor inspiracije i motivacije, izrazivši uvjerenje da bi on bio ponosan na njihova postignuća i da bi podržavao njihovu politiku i odluke.

"U vremenu kad svjedočimo pokušajima radikalizacije, ali i polarizacije hrvatskog društva, važno je podsjetiti se Tuđmanove državničke politike i poruka. Hrvatska država se može graditi samo na uključivosti, na nacionalnom jedinstvu i odgovornom dijalogu, a ne na podjelama i sukobima", naveo je ministar i zamjenik predsjednika HDZ-a.

Poručio je da im zato danas obveza čuvati stabilnost, demokraciju i umjerenost i graditi društvo koje nadilazi podjele u interesu budućnosti i mladih.

POSAO DESETLJEĆA Plenković nakon potpisivanja ugovora o nabavi Leoparda: 'Cijenimo potporu Njemačke'
Plenković nakon potpisivanja ugovora o nabavi Leoparda: 'Cijenimo potporu Njemačke'

Budući da premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nije mogao osobno nazočiti akademiji, okupljenima je putem video-poruke rekao da je važno da u temeljima politike HDZ-a ostanu Tuđmanove ideje domoljublja, državotvornosti, hrvatske samostalnosti i europskog puta.

Jandroković: Sve radikalizme treba gurnuti na marginu

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković rekao je da Tuđmana smatra najvećim političarem i državnikom koji je hrvatski narod ikad imao jer je najzaslužniji za stvaranje suvremene moderne hrvatske države.

Dodao je da danas treba odgovarati na nove i domaće i međunarodne izazove, uvijek vodeći računa o političkoj stabilnosti i tome da sve radikalizme gurnu na marginu.

"I lijevi i desni. Da odbacimo totalitarističko nasljeđe oba režima koja su učinila mnogo zla hrvatskom narodu - i ono iz Drugog svjetskog rata, ustaškog režima, ali isto tako i odbacivanje komunističkog jugoslavenskog nasljeđa. Tu je Tuđman bio potpuno jasan", poručio je.

NABAVA TENKOVA LEOPARDA FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu
FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu

Pri tome je pokušaje ljevice, ali i desnice, da u ideološkim i svjetonazorskim raspravama udalje HDZ od Tuđmana ocijenio kao smiješne i neprimjerene.

Jandroković je tako naveo kako oni koji su Tuđmana ranije najružnije i s prezirom opisivali, sada pokušavaju preuzeti njegovo djelo i doktrinu, dodavši kako to ne čine iz uvjerenja jer ne poznaju njegovu suštinu.

"Oni to čine zato što shvaćaju da je njegov autoritet i ugled među hrvatskim ljudima ogroman pa bi ga možda pokušali prisvojiti. Ako ne baš prisvojiti, onda ga barem udaljiti od HDZ-a. E to im nećemo dati", poručio je.

Kapulica: Neki znakovljem ideologija na ulicama traže "korak u prošlost"

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" Ivica Tafra ocijenio je da je Tuđman bio povijesni vođa hrvatskog naroda koji je u njegovim najtežim trenutcima pokazao strpljenje, širinu i spremnost na dijalog.

Oko njega su se, kaže,  okupili spontano jer su htjeli slobodnu i samostalnu Hrvatsku, a on je znao put kojim treba ići.

GODIŠNJICA SMRTI Premijer Plenković: Franjo Tuđman je bio vizionar, njegova ostavština je hrvatska država
Premijer Plenković: Franjo Tuđman je bio vizionar, njegova ostavština je hrvatska država

Osvrćući se na situaciju danas, ustvrdio je da "političari često gube na ozbiljnosti i odgovornosti" jer nisu posvećeni nacionalnim interesima te se ponašaju kao "ideološki suci", zaključivši da je u hrvatskoj politici potrebno ponovno apelirati na osjećaj dužnosti i odgovornosti, koji se jasno očituje u Tuđmanovoj izjavi "Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što".

Predsjednik Nacionalnog odbora Zajednice utemeljitelja Mario Kapulica članovima HDZ-a rekao je da moraju svjedočiti da Hrvatska nije nastala samo nasuprot NDH, nego i na odbacivanju komunističkog i jugoslavenskog poretka krajem 80-ih i početkom 90-ih.

UPOZORENJE Premijer Plenković: Femicid je najgori oblik nasilnog oduzimanja prava na život
Premijer Plenković: Femicid je najgori oblik nasilnog oduzimanja prava na život

"Zahvaljujući Tuđmanu, svi su se u samostalnoj Hrvatskoj, osim onih koji su je bestijalno napadali tijekom zločinačke velikosrpske agresije, našli na pobjedničkoj strani. Oko toga treba graditi budućnost i odbaciti sve lažne alibije onih koji se u demokratskoj Hrvatskoj ne osjećaju dovoljno ugodno pa traže, izmišljaju i na ulicama zahtijevaju, noseći znakovlja ideologija koje smo stvaranjem Tuđmanove Hrvatske ostavili iza sebe, ništa drugo nego iskorak u prošlost", ustvrdio je.

Između ostalog, Kapulica je rekao i da "nije revizionizam uhvatiti se u koštac s komunizmom, nego je revizionizam vraćati se na njega 2025.".

Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!
EVO KAKO SE BRANIO

Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!

Počinitelj je, podsjetimo, tjelesno napao stranog državljana. Otuđio mu je novac i električni bicikl, a zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića tjelesno napao drugog 31-godišnjeg stranog državljana
Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće
FOTO

Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće

Prvi otvoreni sukob u Domovinskom ratu bio je 1. ožujka 1991. u Pakracu, nastavno na 21. veljače kad je Sabor donio Rezoluciju o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka RH. Donosimo vam rijetko viđene fotografije iz 1991. koje su snimili fotoreporteri Associated Pressa
Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu
SRAMOTNO

Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu

Ne može, kazao je Penava, shvatiti da nekome smetaju ljudi koji mole, niti takvo razmišljanje podržava te je inicijatore peticije pozvao da izmjeste gay pride

OSTALO

