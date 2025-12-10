Medved: 'Tuđmanova politika jedinstva ključna je u vremenu radikalizacije, držimo se toga'

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u srijedu je na akademiji u povodu 26. godišnjice smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana istaknuo kako je važno prisjetiti se njegovih politika i poruka jedinstva u vremenu pokušaja radikalizacije.

Izaslanstvo HDZ-a položilo je vijenac i zapalilo svijeću na Oltaru domovine na Medvedgradu, na mjestu gdje se predsjednik i utemeljitelj HDZ-a Tuđman narušenog zdravlja posljednji put pojavio u javnosti. Nakon odavanja počasti, održana je prigodna akademija u dvorani Centra za posjetitelje "Medvedgrad".

Hrvatska se može graditi samo na uključivosti

Medved je istaknuo da je Tuđmanovo nasljeđe HDZ-u trajan izvor inspiracije i motivacije, izrazivši uvjerenje da bi on bio ponosan na njihova postignuća i da bi podržavao njihovu politiku i odluke.

"U vremenu kad svjedočimo pokušajima radikalizacije, ali i polarizacije hrvatskog društva, važno je podsjetiti se Tuđmanove državničke politike i poruka. Hrvatska država se može graditi samo na uključivosti, na nacionalnom jedinstvu i odgovornom dijalogu, a ne na podjelama i sukobima", naveo je ministar i zamjenik predsjednika HDZ-a.

Poručio je da im zato danas obveza čuvati stabilnost, demokraciju i umjerenost i graditi društvo koje nadilazi podjele u interesu budućnosti i mladih.

Budući da premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nije mogao osobno nazočiti akademiji, okupljenima je putem video-poruke rekao da je važno da u temeljima politike HDZ-a ostanu Tuđmanove ideje domoljublja, državotvornosti, hrvatske samostalnosti i europskog puta.

Jandroković: Sve radikalizme treba gurnuti na marginu

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković rekao je da Tuđmana smatra najvećim političarem i državnikom koji je hrvatski narod ikad imao jer je najzaslužniji za stvaranje suvremene moderne hrvatske države.

Dodao je da danas treba odgovarati na nove i domaće i međunarodne izazove, uvijek vodeći računa o političkoj stabilnosti i tome da sve radikalizme gurnu na marginu.

"I lijevi i desni. Da odbacimo totalitarističko nasljeđe oba režima koja su učinila mnogo zla hrvatskom narodu - i ono iz Drugog svjetskog rata, ustaškog režima, ali isto tako i odbacivanje komunističkog jugoslavenskog nasljeđa. Tu je Tuđman bio potpuno jasan", poručio je.

Pri tome je pokušaje ljevice, ali i desnice, da u ideološkim i svjetonazorskim raspravama udalje HDZ od Tuđmana ocijenio kao smiješne i neprimjerene.

Jandroković je tako naveo kako oni koji su Tuđmana ranije najružnije i s prezirom opisivali, sada pokušavaju preuzeti njegovo djelo i doktrinu, dodavši kako to ne čine iz uvjerenja jer ne poznaju njegovu suštinu.

"Oni to čine zato što shvaćaju da je njegov autoritet i ugled među hrvatskim ljudima ogroman pa bi ga možda pokušali prisvojiti. Ako ne baš prisvojiti, onda ga barem udaljiti od HDZ-a. E to im nećemo dati", poručio je.

Kapulica: Neki znakovljem ideologija na ulicama traže "korak u prošlost"

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" Ivica Tafra ocijenio je da je Tuđman bio povijesni vođa hrvatskog naroda koji je u njegovim najtežim trenutcima pokazao strpljenje, širinu i spremnost na dijalog.

Oko njega su se, kaže, okupili spontano jer su htjeli slobodnu i samostalnu Hrvatsku, a on je znao put kojim treba ići.

Osvrćući se na situaciju danas, ustvrdio je da "političari često gube na ozbiljnosti i odgovornosti" jer nisu posvećeni nacionalnim interesima te se ponašaju kao "ideološki suci", zaključivši da je u hrvatskoj politici potrebno ponovno apelirati na osjećaj dužnosti i odgovornosti, koji se jasno očituje u Tuđmanovoj izjavi "Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što".

Predsjednik Nacionalnog odbora Zajednice utemeljitelja Mario Kapulica članovima HDZ-a rekao je da moraju svjedočiti da Hrvatska nije nastala samo nasuprot NDH, nego i na odbacivanju komunističkog i jugoslavenskog poretka krajem 80-ih i početkom 90-ih.

"Zahvaljujući Tuđmanu, svi su se u samostalnoj Hrvatskoj, osim onih koji su je bestijalno napadali tijekom zločinačke velikosrpske agresije, našli na pobjedničkoj strani. Oko toga treba graditi budućnost i odbaciti sve lažne alibije onih koji se u demokratskoj Hrvatskoj ne osjećaju dovoljno ugodno pa traže, izmišljaju i na ulicama zahtijevaju, noseći znakovlja ideologija koje smo stvaranjem Tuđmanove Hrvatske ostavili iza sebe, ništa drugo nego iskorak u prošlost", ustvrdio je.

Između ostalog, Kapulica je rekao i da "nije revizionizam uhvatiti se u koštac s komunizmom, nego je revizionizam vraćati se na njega 2025.".