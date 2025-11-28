Mikulić i kum za 120 tisuća eura i meso sređivali dozvole? Sve je počelo zbog smeća u Gospiću...

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić je u ponedjeljak, kako doznajemo, tražio tko će s njim u lov kraj Hrvatske Kostajnice. Nije imao pojma da će već u četvrtak biti smijenjen, a potom i uhićen, i to dok lovi.

No to se dogodilo, a za smjenu je doznao iz medija.

PRETRES MIKULIĆEVE KUĆE

Gotovo istovremeno s viješću da je smijenjen, do 24sata je došla neslužbena informacija da je izdan i nalog za njegovim uhićenjem. Malo iza 17 sati, Mikulić je i dobio taj nalog u ruke i uhićen je. Uz njega, uhićen je i njegov kum i nekadašnji šef, umirovljeni načelnik Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva Dragan Krasić. Njih se tereti da su primili mito, kako doznajemo, od najmanje 120 tisuća eura koje su dobili navodno u dvije rate i veću količinu mesa. Uhićeni su i vlasnici kamenoloma koji su im navodno dali mito: Goran Večković, vlasnik Kamenoloma Žakanje i Kamenoloma Gorjak te Ivica Vugrinec, vlasnik tvrtke Kamenolomi Golubiček ali i mesnica Vugrinec. Novac i meso su, kako neslužbeno doznajemo, trebali osigurati kamenolomima dozvole za rad i manje ili nikakve preglede inspektorata.

Tražio pola milijuna eura mita?

Za Andriju Mikulića se godinama priča da 'reketari', barem tako kaže nekolicina poduzetnika koji su s njim išli i u lov ne bi li si osigurali milost Državnog inspektorata. No onda su u veljači uhićeni Josip i Monika Šincek, Franciska Dodić, Antonija Bauk - djevojka brata Monike Šincek te Monikin otac Mileta Stevanović i još dva muškarca. Na teret im se stavlja da su se pod vodstvom Josipa Šinceka udružili u zločinačko udruženje i, iako je Šincek znao da nemaju važeće dozvole za deponiranje ikakvog otpada, navodno su uvezli 35.000 tona plastičnog i mješovitog otpada iz Italije, Slovenije i Njemačke, te preuzeli medicinski otpad iz Hrvatske. Taj otpad su, prema Uskoku, policiji i Europolu, mljeli te zakapali i razasuli na tri lokacije u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu. Dio su pomiješali s betonom i izlili u betonske ploče. Iako se u početku branio šutnjom, Josip Šincek je, kako smo ekskluzivno doznali, izjavio da je Andrija Mikulić od njega tražio 500 tisuća eura mita da ga inspekcija pusti na miru, i to nakon što se Šincek zamjerio Mikuliću bliskim poduzetnicima. On tvrdi da mu nije dao te novce jer nije imao, a oba puta kad je odbio, inspekcija mu je ukinula dozvole. Zbog te njegove izjave je istraga krenula prema Mikuliću, stavljen je pod mjere u koje su na kraju upali Krasić, Vugrinec i Večković. Neslužbeno doznajemo da se jedan od poduzetnika hvalio kako je sve riješio 'direktno s Mikulićem'.

Ništa bez Dodića

Svjedoci su za 24sata još u ožujku 2025., dakle mjesec dana nakon što su Šinceki uhićeni, izjavili da su najmanje dva puta vidjeli Josipa Šinceka i Andriju Mikulića na piću u pivnici u Gospiću. Doznajemo da to nisu jedina dva puta da su se našli. Nalazili su se u Mikulićevoj kući i domu Šincekovih u Varaždinu, a bili su i na fešti na kojoj je bio i Paško Dodić. Isti onaj čija je žena bila poslovna partnerica Šincekovih i koji je upoznao Mikulića i Šinceka. Nakon Mikulićevog uhićenja, Šincekov odvjetnik poslao je očitovanje u kojem tvrdi da je Šincek i prije uhićenja upozoravao na neregularnosti u radu državnog inspektorata. Do 24sata je došla informacija da je podnio i kaznenu prijavu, no to još nismo uspjeli istražiti.

Ako Šincek govori istinu, to bi značilo da je Mikulić bio spreman za pola milijuna eura pustiti da zakapa plastični i medicinski otpad u zemlju u Gospiću. Bili smo tamo u travnju, i sami se uvjerili razini devastacije. deset dana nakon našeg posjeta, dobili smo 90 snimki i fotografija koje smo analizirali i objavili. Na njima se, kako smo utvrdili, vidi kako je zločinačka organizacija odlagala opasni plastični i medicinski otpad i u prostor silosa PPK Velebit, ali i na lokalno gradsko odlagalište otpada. Zbog tih snimki, prema saznanjima 24sata, došlo je i do proširenja istrage, jer je dio datiran nakon vremena koje je Uskok prvotno naznačio kao vrijeme u kojem su činili kaznena djela. Možete ih pogledati OVDJE.

Što se Šincekima i Dodićki stavlja na teret?

Kad je u pitanju Benkovac, riječ je o zemljištu kamenoloma za koji nikad nije postojala dozvola za odlaganje otpada. Zemljište veličine 45.000 kvadrata je u vlasništvu zlatara Paška Dodića, Franciskina supruga, no njega se u ovom slučaju ne spominje. Dozvole za Gospić i Varaždin su bile izdane, za neopasni otpad, ali ih je oba puta ukinuo Državni inspektorat. U Gospiću je bila tvornica PPK Velebit, na 50.000 kvadrata, sa silosima. Kako više nije bilo kapaciteta za odlaganje, raskrčili su dio šume. Riječ je o teško razgradivoj plastici i medicinskom otpadu, pa je šteta za okoliš nemjerljiva, tu više ne raste ni drveće niti se mogu uzgajati voće i povrće. Na zemljištu u Varaždinu, koji nije njihov nego su bili u zakupu, porušili su nešto hangara. Europol je bračni par Šincek detektirao kao 'visoko vrijedne mete', a Uskok Šinceka kao mozak operacije.

Navodno ih je organizirao na način da su falsificirali dokumentaciju kako bi nesmetano nastavio uvoziti otpad, pa su tako opasni otpad i plastiku navodili kao reciklažni materijal.

Šincekova tvrtka, sad u stečaju, se inače bavila preradom otpada u građevinski materijal, i inače su uvozili otpad kao sirovinu, pa dugo nikome nije bilo sumnjivo što rade. 35.000 tona je, prema policiji, uvezeno u 1.750 pošiljki od po 20 tona. Inspekcija zaštite okoliša je proučavala dokumentaciju pa su otkrili da su unosili netočne podatke o obradi i putovanju otpada. Monika Šincek i Franciska Dodić su vlasnice tvrtke Izoxeco koja je sudjelovala u 'operaciji' s Tipos Resurs d.o.o u vlasništvu Šincekovih i još dvije tvrtke. Svatko od njih, kako se sumnja, je dogovarao i koordinirao radnike koji su prevozili i zatrpavali otpad zemljom i šljunkom. Prema pisanju Jutarnjeg lista, Dodićka je tako navodno 'zaradila' 120.000 eura.

Šincekovi, prema Uskoku, oko 466 tisuća eura, a ostatak oko pola milijuna eura. Europol pak tvrdi da su samo na otpadu 'digli' 4 milijuna eura. No uz naknade koje su nezakonito uzimali za zbrinjavanje otpada od dobavljača, navodno su varali i na porezu, carinama, poreznim prijavama, porezu na dobit, za što je Porezna uprava podnijela Uskoku kaznenu prijavu protiv osumnjičenih. Tvrtke su si međusobno ispostavljale lažne račune kako bi umanjili PDV. Kroz to su utajili oko 95.000 eura poreza. Novac stečen nezakonitim putem su morali nekako oprati pa su kroz lažne fakture, ulaganja i pozajmice oprali oko 350.000 eura. No nove informacije govore da je proširenjem istrage i ta cifra narasla na 600 tisuća eura.

Hoće li Šincek još 'propjevati'?

Mikulić, kum Krasić, Vugrinec i Večković nakon noćenja na Oranicama bi ujutro trebali pred Uskokove istražitelje na ispitivanje, a očekuje se i nastavak pretresa koji je sinoć trajao do 1 sat.

Na ispitivanje bi mogao iz istražnog zatvora i Šincek, da kaže sve što zna o Mikuliću i mitu. Za očekivati je da će to koristiti ili kao 'kredit' u pregovorima s Uskokom oko svog slučaja ili da će do neke mjere iznijeti i svoju obranu.

Brane ga zanimljiva lica

Mikulićevi odvjetnici su Ivan Stanić i Nikola Mandić, što je poprilično iznenadilo njegove kolege. Obojica su lovci, pa nije sporno da na neki način poznaju Mikulića, no relativno nedavno su bili na meti Mikulićevog inspektorata. Podsjetimo, 24sata su u svibnju otkrila nevjerojatnu devastaciju i bespravnu gradnju u kanjonu Zrmanje, na području Parka prirode Velebit. Na obali je netko iskrčio šumu, podignuo sedam drvenih kuća te zid prema rijeci, zapriječio prilaz rijeci zidom i metalnom ogradom. Zemljište je državno, pa vlasnici kuća nisu bili upisani. Kuće su uklonjene, a dva "krivca" su pravomoćno osuđena. Radilo se o Marku Đidi i Mati Marjanoviću iz Knina, koji su sve priznali. Neće ići u zatvor jer su se nagodili na uvjetne kazne. Dvoje zaposlenika Inspektorata je tada smijenjeno.

Osuđene Đidu i Marjanovića branili su te isposlovali ovu nagodbu za bespravnu gradnju upravo zagrebački odvjetnici Nikola Mandić i Ivan Stanić. Oni su poznati kao odvjetnici mnogih optuženih za korupciju i druga teška djela. Brane i bivšeg HDZ-ovog ministra Tomislava Tolušića u aferi "Po babi i stričevima". S Tolušićem je optuženo i troje bivših kolega iz Vlade.

Ovi odvjetnici protagonisti su i druge afere s bespravnom gradnjom, koju su 24sata otkrila također u svibnju. Sedam suvlasnika podignulo je u Lici, u naselju Raduč, bespravnu katnicu na rubu Parka prirode Velebit. Kuća ima visoko prizemlje i potkrovlje, a u zemljišnim knjigama tlocrtna je površina 115 četvornih metara. Osim Mandića i Stanića, suvlasnici su Mato Jelić, bivši sudac iz Knina, koji je razriješen ove godine i sad radi u istom odvjetničkom uredu s Mandićem i Stanićem. Četvrti suvlasnik je Ante Pripuz, menadžer u grupaciji CIOS te sin njenog vlasnika Petra Pripuza. Peti je Ivan Čeko, vlasnik kninske tvrtke Igana, koja objedinjava graditeljstvo, autoškolu i turističku agenciju. Šesti je Zoran Marin, sudski vještak, geodet i vlasnik tvrtke Geomapa. Na kraju, tu je i samozatajni David Jakovljević, čovjek kojeg su nam u Kninu opisali kao prijatelja i suradnika pokojnog Tonija Matasa, ravnatelja zadarske ispostave Sigurnosno-obavještajne agencije, kojeg je bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko htio vidjeti na čelu SOA-e. Matas je pronađen mrtav nakon uhićenja Josipe Rimac, s kojom je surađivao, a policija je zaključila da je riječ o samoubojstvu.