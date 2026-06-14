Milanović: Slovenci su nam najnormalniji susjedi, da se nitko drugi ne nađe prozvanim

Svečanom sjednicom Općinskog vijeća, u nedjelju su obilježeni 33. godišnjica Općine Brdovec i blagdan sv. Vida zaštitnika Općine, a među uzvanicima je bio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Predsjednik Milanović je pohvalio napredak u općini istaknuvši da se mnogo toga gradi za mlade.

„Doseljavaju se ljudi, imate 200 ili više obitelji, naših ljudi Hrvata s Kupresa. To je jedno novo vrijeme koje će ovaj kraj, u to sam potpuno uvjeren, odraditi i razviti sa svim izazovima koji nisu tako ozbiljni i nisu tako strašni jer ovdje se vodi uglavnom miran i organiziran život”, kazao je Milanović.

Osvrnuo se i na činjenicu da je Brdovec u zapadnom dijelu Zagrebačke županije i da graniči s Republikom Slovenijom.

Milanović: Treba uzeti što više EU novca i potrošiti ga racionalno i namjenski

"Imamo Slovence koji su nam svakako najnormalniji susjedi, da se nitko drugi ne nađe prozvanim. Dakle, s takvim susjedima se može normalno raditi, razvijati, poslovati, dogovarati. Ali ovaj širi prostor u kojem se krećemo, prostor više anarhija, manje kaosa i jednog međunarodnog poretka koji je uvijek bio vrlo loman, vrlo tanak, danas je praktički nepostojeći”, rekao je Milanović.

Dodao je da se ljudi u Hrvatskoj prije svega trebaju držati sebe, 'svatko biti prorok u svom kraju i u svom selu' , napomenuvši i ovoga puta da treba uzeti što više europskih novaca i potrošiti ih racionalno i namjenski.

"Ne deklarirati koliko smo povukli, pa nam se rasteplo usput, nego koliko je stvarno novaca potrošeno. I na što je potrošeno? Škole, vrtiće, kanalizacije, to su potrebne i neke čak i lijepe stvari. Od toga novog bogatstva i direktnog razvoja nema, više novaca nema. Jače pozicije u odnosu na one s kojima si u kompeticiji, natjecanju, konkurenciji, nema”, naglasio je predsjednik.

Upozorio je i da u Hrvatskoj treba biti svjestan da smo, ušavši u Europu, ušli u ogroman sustav.

"Toliko je velik da se stalno moramo orijentirati da vidimo gdje smo. Prije u takvim sistemima i naddržavama nismo živjeli. U svakom trenutku trebamo paziti i gledati što je za nas dobro, što nas može koštati i što nas može oštetiti”, poručio je Milanović i dodao:

"Europu vode svakojake glave. Trenutno im mir i suradnja, nekako mi se čini, ne predstavljaju prioritet. Ima tu dosta silništva, potrebe za dominacijom, za dociranjem, prodavanjem pameti svima po cijelom svijetu. To je ono što ljudi ne vole. Posebno ne vole ljudi u drugim kulturama, drugačije vjere, drugačije boje kože, u potpuno drugačije kulture.”

Milanović je istaknuo i 'da se moramo potpuno svjesno i iskalkulirano, kalkulantski, držati svoga i svojega'.

"Ovo dalje je mutno i nije vidljivo. Hrvatska je i prije je bila u velikim sistemima, dobivala je i davala je. Ne možemo reći da od Austro-Ugarske nije ništa dobila, ali se borila cijelo vrijeme za svoje i bila je u principu nezadovoljna, ali je vidjela s kim ima posla, kazao je Milanović.

Ne smijemo se, kaže, zanositi velikim idejama koje će sve ujediniti i od Europe napraviti jednu državu. "To vrlo opasna zabluda koja može voditi samo u rat. To je moja poruka.”, zaključio je Milanović.

Prelec: U Brdovcu izgrađen vrtić, Dom za mlade i društveni dom, biciklističke staze...

Osvrnuvši se na neke od najznačajnijih projekata u proteklih godinu dana, načelnik Alen Prelec istaknuo je da je izgrađen vrtić za četiri nove skupine djece, kao i Dom za mlade te društveni dom.

„Izgradili smo i četiri kilometra novih nogostupa, izgradili i dogradili energetski učinkovite društvene domove u Laduču, Šenkovcu, Ključu, izgradili biciklističke staze prema Zaprešiću i Sloveniji”, istaknuo je.

Dodao je da je mnogo projekata kojima se Općina može pohvaliti i koji se rade zajedničkim snagama, ali da 'nije bit u betonu i asfaltu'.

„Bit je u tome da, kad prođem pored vrtića, vidim zadovoljnu i veselu djecu, dječji smijeh, veselje, a kad dođem u Centar za mlade, vidim mlade koji se druže, vesele, rade tribine. Kad prođem biciklističkom stazom i vidim zadovoljen mještane kako se voze rekreativno po prirodi, to je zadovoljstvo”, rekao je Prelec.