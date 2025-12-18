Ministarstvo hravatskih branitelja odgovorilo Srbiji nakon skandalozne izjave

Ministarstvo hrvatskih branitelja (MHB) osudilo je u četvrtak u priopćenju "verbalnu agresiju" Srbije na Hrvatsku i poručilo susjednoj zemlji da prestane sanjati san o velikoj Srbiji, nakon što je njezin ministar rekao da bi Hrvatska za svoje "ponašanje u prošlosti" trebala biti "kažnjena gubitkom teritorija".

- Srbijanski ministar (dez)informiranja Boris Bratina svojim je skandaloznim medijskim istupom pokazao naličje velikosrpske agresije na Hrvatsku, ovaj put one verbalne, s istim pretenzijama koje su zagovarali tvorci Memoranduma SANU, a u djelo pokušali provesti velikosrpski agresori uz pomoć jugovojske, u nametnutom nam Domovinskom ratu - priopćio je MHB, te dodao da Srbija "dodatno zaoštrava odnose koji su ionako opterećeni otvorenim i neriješenim pitanjima".

Ministarstvo poručuje Srbiji da je "krajnje vrijeme da se suoči sa svojom agresorskom ulogom u ratovima na ovim područjima, a umjesto jalovih pokušaja nametanja kolektivne krivnje hrvatskom narodu, bilo bi bolje da se probude i prestanu sanjati san o nekakvoj velikoj Srbiji jer ovim putem bi i članstvo Srbije u Europskoj uniji mogao ostati nedosanjani san".

Srbijanski ministar informiranja i telekomunikacija Boris Bratina rekao je u emisiji prorežimskog tabloida Informer da Hrvati moraju biti kažnjeni zbog sudjelovanja u Prvom i Drugom svjetskom ratu, a posebno za događaje od 1990-ih do danas.

- Baš kao i Ukrajinci, moraju to platiti teritorijem. Nema tu druge kazne - rekao je Bratina.

- Naravno da nitko nema namjeru ići okolo i ubijati Hrvate samo zato što su Hrvati, to je besmislica. Ali Hrvatska mora biti na neki način kažnjena za to strašno sudjelovanje... - kazao je Bratina, dodavši da se to odnosi i na razdoblje "cijelog socijalizma kada su 'crvene ustaše' vodile hrvatski dio Komunističke partije".

Ministarstvo hrvatskih branitelja podsjeća Srbiju da je Hrvatska bila žrtva velikosrpske agresije i poručuje joj da iznošenje teritorijalnih pretenzija na susjeda predstavlja "duboko vrijeđanje svih hrvatskih branitelja, ratnih vojnih invalida od kojih su mnogi bili i zatočenici srpskih koncentracijskih logora, a posebno to boli kao i obitelji poginulih i nestalih branitelja i civilnih žrtava".

- Najbolnija otvorena rana za Hrvatsku su nestali u Domovinskom ratu, čija je sudbina još uvijek nepoznata, a znamo da se mnoge tajne kriju upravo u Srbiji, iz koje umjesto odgovora na pitanje gdje su naši nestali sve učestalije dolaze nekakve sumanute pa i prijeteće poruke - dodaju u priopćenju.