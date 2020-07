Ministri o sukobu: Milanović je u terminalnom stanju dokolice, previše toga sad on relativizira

Prepucavanje između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika države Zorana Milanovića već danima ne prestaju. Plenković je u srijedu otpustio kočnice i opleo po svima, a ministri ne smatraju da je prešao granicu.

<p>Mislim da je funkcija predsjednika države prevažna da bi se svela na doskočice i neozbiljan pristup. Nažalost, u više navrata posljednje vrijeme vidjeli smo da se to svodi na sferu ovog što sam rekao, a to baš i nije najbolja ideja. Predsjednik predstavlja sve građane Hrvatske, poručio je u četvrtak ministar gospodarstva <strong>Tomislav Ćorić </strong>komentiravši prepirku između svog šefa, premijera<strong> Andreja Plenkovića </strong>i predsjednika države<strong> Zorana Milanovića. </strong></p><p>Podsjetimo, već danima se preko medija prepucavaju o svemu i svačemu - od toga tko ruča u poznatom, a inače omiljenom Milanovićevom restoranu, obilježavanja obljetnice Oluje do ovlasti Stožera. I dok Milanović danima, u svakoj prigodi, ponavlja kako je Nacionalni stožer ništa bez Sabora i da djeluje protuustavno, Plenković je jučer otpustio kočnice, istaknuvši kako mu te trivije već idu na živce, pa je opleo po Milanoviću, ali i zastupnicima Mosta.</p><p>- Njemu je dosadno. Očito je sad shvatio na kojoj je dužnosti pa mu je politički dosadno. Više puta smo razgovarali i ne slažemo se. Složili smo se da se ne slažemo. Mi se politički razlikujemo. Ovo što govorim govorim vrlo namjerno i svjesno jer slušam sad što se akumuliralo pet mjeseci. Imate Vladu koja radi, koja se trudi i bori u rješavanju problema i imate nekoga tko ima objektivno više vremena i manje ovlasti te koji ima ovakve rezultate u pet mjeseci - poručio je za Milanovića pa još jednom naglasio razliku između njegove Vlade i oporbe.</p><p>- Imate banaliziranje, trivijaliziranje, traženje detalja i rješavanje krupnih problema. Ova Vlada se bavi rješavanjem krupnih problema. Hrvatski građani to kuže, ljudi to vide, išli su na izbore i izabrali su nas. Nisu izabrali SDP, nisu izabrali ove iz Mosta koji stalno vrijeđaju druge, neki su to radili kao kolumnisti, pa im nismo mogli ništa direktno reći, ali sad će svaki put dobiti odgovor, pa neka plaču. Veselim se plakanju ljudi koji su vrijeđali političare,<strong> sad će dobiti odgovore pa neka plaču i žale se</strong> - poručio je aludirajući na Mostovca Ninu Raspudića, koji je prije ulaska u Sabor pisao kolumne o političkim aktualnostima.</p><p>Pa je Mostovce <strong>nazvao licemjerima i plačljivcima.</strong></p><p>- Ovi Mostovci, oni su najveći plačljivci. Ne znaju ništa, plaču, vrijeđaju i licemjerni su. Moramo to naglasiti. Mene to ne vrijeđa, ali ću svaki put ekipi koja vrijeđa druge to reći - rekao je.</p><p>Predsjednik Milanović u četvrtak je poručio <strong>kako u takvoj komunikaciji više neće sudjelovati.</strong></p><p>- To nije moj sukob. Ja sam govorio o problemu koji ostaje, a gospodin premijer je bio osoban nekakvim svojim smislom za humor, govorio je o dosadi i mislim da je sad vrijeme da se to zaustavi što se mene tiče - poručio je. </p><h2>'Ovo nisam slušao ni od Sanadera ni Kosor..." </h2><p>Neki dan je govorio o neumjesnim tvitovima na stranici Andreja Plenkovića, za koje je ustvrdio da ih sigurno neki jazavac piše. Iz Vlade su provjerili twitter profil premijera, ali nisu shvatili na koje tvitove predsjednik misli pa su poručili kako halucinira ili laže. </p><p>- Lažeš, haluciniraš - to je očito netko negdje naučio u nekoj školi jer to nisam slušao ni od Sanadera ni od Kosor ni od Karamarka. Znaš, ne možeš baš svakom reći u facu kad si loše volje, kad ustaneš na lijevu nogu - lažeš - poručuje Milanović dodavši da on komunikaciju nije svodio na osobnu razinu, nego je upozorio na problem.</p><p>- Ostaje problem neusklađenosti djelovanja parastožera s hrvatskim ustavnopravnim poretkom. To je moje duboko uvjerenje, znanje, to je činjenica i neće se to promijeniti tako da se od problema naprosto okreće glava. Neće. Dakle, imamo problem, moramo ga riješiti i nastaviti funkcionirati kao uređena država - poručio je. </p><p>Ministar vanjskih i europskih poslova, <strong>Gordan Grlić Radman, </strong>ne misli da je Plenković prešao granicu. </p><p>- Mi radimo aktivno, predstavljamo zemlju radno i s druge strane ne bi trebalo biti takvih komentara na račun Vlade i Stožera. Ako predsjednik ima bilo kakvih dilema oko pitanja Stožera, onda postoji određena komunikacija prema Ustavnom sudu. Stožer je odlično radio u ovim nemogućim uvjetima i ostvario rezultate koji su bez presedana u Europi - istaknuo je. </p><p>Ni ministrica poljoprivrede, <strong>Marija Vučković, </strong>ne smatra da je šef bio nepristojan u svom jučerašnjem nastupu.</p><p>- Mislim da građani mogu jasno vidjeti tko se bavi na ozbiljan, analitičan, argumentiran, tolerantan način problemima i izazovima u društvu, a tko, nemojte mi zamjeriti, možda malo i banalizira - poručila je. </p><p>Ministar obrane, <strong>Mario Banožić,</strong> kaže da ga je Milanović iznenadio s dozom destrukcije i dezorijentiranosti.</p><p>- Ja sam bio s predsjednikom početkom tjedna i imali smo konstruktivnu raspravu. Malo me jučer iznenadio s jednom dozom destrukcije i dezorijentiranosti. Mislim da to nije dobro za hrvatski narod, pogotovo u situacijama s kojima se još uvijek nosimo kao s krizom koja će se odraziti na gospodarstvo, isto tako i Covid - istaknuo je dodavši kako nije dobro jedan dan stavljati koronu u nekakav oblik karijesa, a istovremeno zazivati nekakve ustavne promjene i stvarati alarmantnu situaciju.</p><p>Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, <strong>Josip Aladrović</strong>, smatra kako je predsjednik Republike u terminalnom stadiju dokoličarenja. </p><p>- Pa kad valjda nema što pametno reći o tome čime bi se trebao baviti, onda proizvodi sukobe - rekao je Aladrović koji u komunikaciji premijera ne vidi problem.</p><p>- Mi se bavimo ozbiljnim problemima i izazovima u društvu i bavimo se onim čime se Vlada treba baviti. Predsjednik relativizira sada malo previše toga u Hrvatskoj. Mislim da je tu jasno tko je na nekakvoj pravoj strani, a tko nije - istaknuo je.</p><p>Ministar zdravstva, <strong>Vili Beroš, </strong>na kritike predsjednika Milanovića na račun Stožera poručuje kako oni već šest mjeseci iz dana u dan vode tešku bitku. </p><p>- Prvenstveno smo poklonili vjeru struci, a s obzirom na Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakonu o sustavu Civilne zaštite, mišljenja sam da radimo dobar posao utemeljen na Zakonu - kaže Beroš.</p><p>Lider Mosta, <strong>Božo Petrov, poručuje da se Plenković ponio poput uvrijeđenog djeteta. </strong></p><p>- Vjerujem da je apsolutno svim građanima jučer bila nezamisliva reakcija čovjeka koji obnaša dužnost predsjednika Vlade. Ono sliči na osnovnu školu, dječji vrtić i uopće ne znam kako bih to komentirao. Vjerujem da se on ne može nositi s tim da Most ne pristaje na političke trgovine - rekao je naglasivši kako postoje puno važniji problemi koji se u državi moraju riješiti, a zbog kojih građane trpe. </p><p>- Predsjednik Vlade jučer došao u Sabor i iskoristio to kao svoj show, a mene show ne interesira nego što se može napraviti za dobro ljudi u Hrvatskoj. Brojni ljudi su u očaju jer ne znaju što će se događati u idućim mjesecima, hoće li ostati bez posla, hoće li moći plaćati kredite, otići van kao pola milijuna Hrvata... To su problemi s kojima se mi u Saboru moramo pozabaviti, a ne komentirati reakcije uvrijeđenog djeteta - poručio je. </p><p>Što se tiče prepucavanja premijera i predsjednika ističe kako je sve jasno. </p><p>- Da ne pogledam kalendar i ne znam koji je datum, kada vidim prepucavanje HDZ-a i SDP-a pa kad se ubace još i nacionalne manjine, <strong>ja znam da ide Oluja, Vukovar ili neko slično događanje. Uvijek je tako, ne treba gledati u kalendar.</strong> Meni je samo žao što se takve obljetnice iskorištavaju u svrhu da uzmu koji politički bod. Meni je toga, iskreno, dosta. Ja tu ne gledam nikakvu kohabitaciju, vjerujem da je obojici dobro kada imaju jedan drugoga na ovim mjestima i to je vidljivo zadnjih par mjeseci - kaže Petrov.</p>