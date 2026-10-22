Mlinarić (DP): 'Smijenit ćemo Bilandžića jer je javno podržao policajce'

Saborski zastupnik i zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić potvrdio je kako će državni tajnik u MUP-u Tomislav Bilandžić, iz DP-ove kvote, biti smijenjen zbog potpore policajcima koju je dao nakon što je šef DP-a Ivan Penava napao MUP zbog Torcide te kazao da su dogovorili amandmane u iznosu 22 milijuna eura.

Mlinarić je novinarima u Saboru potvrdio da će državni tajnik u MUP-u Tomislav Bilandžić, iz kvote Domovinskog pokreta, biti smijenjen. Nije htio govoriti tko će ga zamijeniti, poručivši da će se sve znati na vrijeme. DP je zatražio smjenu Bilandžića jer je dao javnu potporu policajcima nakon što je čelnik stranke Ivan Penava napao MUP zbog objavljivanja fotografija pripadnika Torcide osumnjičenih za nacističke i antisemitske ispade u Splitu, a koji su u bijegu.

Upitan smatra li problematičnim što je predsjednik Kluba navijača Torcida Ante Stipetić zaposlen u tvrtci DP-ovca Marka Žaje, Mlinarić je kazao da su upoznati s tom informacijom. Žaja je predsjednik naše splitske županijske organizacije i ima svoj biznis već 25 godina s puno zaposlenih, naveo je. Naglasio je da Žajina tvrtka ne osigurava stadionsku tribinu s koje su doletjele baklje.

Na Poljudu tribine osiguravaju četiri zaštitarske tvrtke i Marko Žaja nema veze s tim, izjavio je DP-ov zastupnik.

Mlinarić je odbacio tezu da je DP stao uz Torcidu zbog te činjenice, kazavši da su stali u zaštitu Torcide, 'jednako kao što bi stali u zaštitu Bad Blue Boysa, bilo koje navijačke skupine ili bilo kojega segmenta društva koji se osjeća proganjan'.

Kod prekomjernog granatiranja bilo koga, za bilo što, Domovinski pokret će uvijek stati u zaštitu, o bilo kome da se radi, poručio je, dodavši da nema ništa sporno.

- Čovjek radi svoj posao vrlo kvalitetno, na svim utakmicama koje je Marko Žaja osiguravao i prije nije bilo nikakvih problema jer da ih je bilo, izgubili bi licencu i ne bi mogao raditi jer je kontrola zaštitarskih tvrtki vrlo rigorozna - ustvrdio je.

S Vladom dogovoreni DP-ovi amandmani na rebalans proračuna. Potvrdio je da su u srijedu na sastanku vladajuće koaliciji razgovarali i dogovorili sve DP-ove amandmane na rebalans proračuna, 'teške' oko 22 milijuna eura.

Naveo je kako je riječ je o sredstvima za stvari koje su DP-u jako bitne, dio sredstava ići će za istraživanje Husine jame, dok će šest milijuna eura ići Ministarstvu demografije.

- To će biti za automobile i kombije za obitelji koje imaju više od četvero djece, za što smo u Ministarstvu dobili 1400 prijava, tako da se veći dio novca može do Nove godine isplatiti obiteljima kako bi mogli kupiti automobile. Ne vidimo što je tu sporno i što nije na tragu Vlade i premijera - poručio je.

O DP-ovim amandmanima na rebalans državnog proračuna u srijedu je u Hrvatskom saboru govorila zastupnica te stranke Dubravka Lipovac Pehar. Rekla je da preko njih DP želi pomoći obiteljima s više djece, ulagati u Vukovar, obnoviti crkvene objekte, pomoći da se dostojanstveno istraže stratišta i utvrdi istina o žrtvama 2. svjetskog rata i poraća. Istaknula je i da su u DP-u zadovoljni radom Vlade.

DP traži da država osigura sredstva za sufinanciranje nabave vozila za obitelji s četvero i više djece, kao i sredstva kojim bi se za dodatnih 130 vezova proširilo pristanište za čamce u Vukovaru. Traži i sredstava za istraživanje Husine jame na Kamešnici u koju su bačene žrtve komunističkog režima u 2. svjetskom ratu i poraću, kao i sredstva za obnovu crkvenih objekata, uključujući projekt obnove crkve u Gvozdu te obnovu župe na području Sinja.