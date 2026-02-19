Obavijesti

News

Komentari 1
NAJVIŠE U ZAGREBU

MojPosao: 2025. manje oglasa za posao: Trgovci, skladištari i konobari i dalje najtraženiji

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
MojPosao: 2025. manje oglasa za posao: Trgovci, skladištari i konobari i dalje najtraženiji
Šibenik: Za petak, 24. sije?nja najavljen bojkot trgovina | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Stranica MojPosao objavila: Više od 45 tisuća oglasa u 2025., bankarstvo i sektor skrbi rastu, prodaja i turizam blago pali

Admiral

Tijekom 2025. godine na portalu MojPosao objavljeno je više od 45 tisuća oglasa za slobodna radna mjesta, što je šest posto manje u odnosu na 2024., pri čemu trgovci, skladištari i konobari predvode listu najtraženijih, a najveći rast broja oglasa zamijećen je u bankarstvu.

Potražnja za radnicima tijekom 2025. je u odnosu na godinu ranije najviše pala u dizajnu i umjetnosti i to za 29 posto, potom u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (21 posto) te marketinga, PR-u i medijima, za 16 posto.

U uvjetima opreznijeg poslovanja i racionalizacije troškova, upravo su ti segmenti među prvima osjetili usporavanje, smatraju sa spomenutog portala.

NOVI POČETAK Evo zašto sve više ljudi mijenja svoju karijeru nakon 35. godine
Evo zašto sve više ljudi mijenja svoju karijeru nakon 35. godine

Najviše je porastao broj oglasa u bankarstvu, za 47 posto u odnosu na prethodnu godinu. Značajan rast ostvario je i sektor skrbi o djeci i starijima, gdje je broj oglasa povećan za 39 posto, kao i u obrazovanju i znanosti, s povećanjem broja oglasa od 23 posto.

 Najveći udio oglasa i dalje dolazi iz prodaje, turizma, financija i računovodstva, proizvodnje i zanatskih usluga te administracije.

Prodaja zadržava vodeću poziciju s gotovo četvrtinom svih objavljenih natječaja. Turizam ostaje jedan od ključnih sektora, osobito u kontekstu hrvatskog gospodarstva koje se u velikoj mjeri oslanja na sezonsku potražnju i usluge.

PREPOZNATA U SVIJETU Između umjetnosti i obrta: Zavirite u svijet autorskog nakita Gabrijele Kozarić Budiše
Između umjetnosti i obrta: Zavirite u svijet autorskog nakita Gabrijele Kozarić Budiše

Ipak i te kategorije pale su u odnosu na 2024. godinu, ponajviše prodaja i turizam. Jedan od čimbenika koji pridonosi takvom trendu jest povećan angažman stranih radnika. Poslodavci u tim sektorima sve češće koriste alternativne kanale zapošljavanja, ponajprije putem specijaliziranih agencija za posredovanje pri zapošljavanju stranih radnika.

Lista najtraženijih zanimanja u 2025. godini dodatno potvrđuje da tržište rada i dalje počiva na operativnim i sezonskim poslovima. Među najtraženijima su trgovci, prodavači, skladištari, konobari, barmeni, prodajni savjetnici i radnici u proizvodnji.

Riječ je, navodi se, o zanimanjima koja osiguravaju kontinuitet maloprodaje, logistike, turizma i industrijske proizvodnje.

IZBJEGAVAJTE IH... Stalno traže dramu: Najgori kolege na poslu prema Zodijaku
Stalno traže dramu: Najgori kolege na poslu prema Zodijaku

Čak dvije trećine oglasa za posao (63 posto) objavljenih u 2025. odnosilo se na rad u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, što potvrđuje dominantnu ulogu glavnog grada kao administrativnog, financijskog i poslovnog središta zemlje.

Među ostalim regijama prednjače obalne županije: Splitsko-dalmatinska (14 posto), Primorsko-goranska (13 posto) i Istarska (10 posto). Njihov visok udio izravno je povezan s turizmom i povezanim uslužnim djelatnostima, koje i dalje generiraju značajan dio potražnje za radnom snagom.

DOSTA MI JE... U ovih 5 zanimanja ljudi najčešće žele dati otkaz
U ovih 5 zanimanja ljudi najčešće žele dati otkaz

Analitičari napominju da ukupni pad broja oglasa od šest posto sugerira umjereno usporavanje u odnosu na prethodnu godinu, ali ne i slabljenje temelja tržišta rada. Umjesto toga, 2025. godina pokazuje znakove prilagodbe novim okolnostima - promjenama u strukturi radne snage, većoj mobilnosti i rastućoj ulozi stranih radnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!
KOMENTIRAO I DEMOGRAFIJU

Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!

Upitan kako to da se Dabro nije ispričao, ministar je rekao da je suvišno bilo što više komentirati, dok je na pitanje je li koalicija stabilna ocijenio kako nema potrebe oko toga stvarati paniku
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila
Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!
OZEMPIČKA DRŽAVA

Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!

Novi lijekovi zaustavljaju brojne komplikacije, uštedjeli bi na liječenju naših pacijenata da se toliko ne čeka, kaže endokrinologinja Prašek.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026