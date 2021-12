Drago mi je da mogu obavijestiti sve građane da smo konačno počeli s prikupljanjem potpisa za ovaj presudni referendum za Hrvatsku o uzimanju ovlasti Stožeru, vraćanju demokracije i ukidanju protuzakonitih Covid potvrda, poručila je Mostova saborska zastupnica Marija Selak Raspudić.

Iduća dva tjedna su ključna, dodao je Nino Raspudić.

Naime, Mostovi volonteri će u iduća dva tjedna, do 18. prosinca, na više od 1200 štandova diljem Hrvatske prikupljati potpise za pokretanje referenduma s dva pitanja - da se odluke donose u Saboru dvotrećinskom većinom, a ne da ih donosi Nacionalni stožer te da se ukinu Covid potvrde.

- Dragi građani, mi smo učinili sve da osiguramo da se vaš glas čuje, sada je sve na vama. Molimo vas da izađete na ovaj referendum i zajedno kažemo ne samovolji, autokraciji i ovakvom načinu odlučivanja - istaknula je Selak Raspudić dodavši kako Most ovim referendumom poziva na jedinstvo.

'Dosta je stožerokracije'

- U vrijeme kada nam se nameću represivne mjere, mi zazivamo povratak demokracije. Dosta je stožerokracije, vrijeme je da se o ključnim odlukama koje se tiču ovog izvanrednog stanja pandemije vrati volja naroda i demokracija - rekla je.

Vlada terorizira građane, naglasio je Nikola Grmoja.

- Ne možete na svoja radna mjesta, u knjižnice, gdje bi bilo dobro da nas je više, ali možete u kockarnice i šoping centre. Dobili smo poruke koje se šalju iz središnjice HDZ-a s prijetnjama ljudima da će možda izgubiti posao i nastradati ako potpišu za ovaj referendum. Ja pozivam građane da se ohrabre jer ako se sada povučemo, oni neće stati, a represija će još više jačati - poručio je.

Narod će ovim referendumom pokazati da ima kičmu te da ima pravo sudjelovati u odlukama koje se tiču zdravlja i slobode, dodao je Marin Miletić.

- Uvjeren sam da će ovaj referendum biti jasna poruka lošim Plenkovićevim politikama i njegovom parapolitičkom tijelu, Stožeru - rekao je.

'Pozivamo i cijepljene i necijepljene, lijeve i desne da nam se pridruže'

Mostovci pozivaju sve građane i političke stranke da im se pridruže i daju podršku.

- U pitanjima stoji de facto ono što je oporba cijelo vrijeme tražila, da se odlučivanje vrati u Sabor. Vidimo inicijative od SDP-a do Možemo zadnjih dana koje sadrže sve ono što sadrži naše prvo pitanje, stoga ih pozivam da nam se pridruže. Nitko nema nikakvog alibija da to ne učini, osim nekih političkih i ideoloških predrasuda - rekao je.

Ovo je obrana prava i sloboda svih nas, a ne zazivanja kaosa, naglasio je.

- Ovo je način da stvari presložimo i da na čvrstim, legitimnim i legalnim temeljima se svi zajedno uspješnije borimo protiv pandemije. Pozivam i cijepljene i necijepljene, jer vidimo da je sve tanja granica između njih, i lijeve i desne, pridružite nam se, ovo je zadnja linija obrane demokracije i ustavnopravnog poretka - rekao je Raspudić.

Naveo je kako njemački kancelar najavljuje da će skratiti trajanje Covid potvrda za cijepljenje na samo pola godine nakon čega će se i cijepljeni smatrati necijepljenima.

- Nalazimo se u paradoksalnoj situaciji da će nas uskoro očekivati porast broja necijepljenih tako da će se sutra i ovaj cijepljeni naći u poziciji necijepljenog. Zato ne dajmo da nas se dijeli. Vidimo koliko je velik bijes i frustracija u narodu. Alternativa referendumu su ulica, nasilje i ekstremisti koji će rasti - poručio je.

Upitani boje li se da će Ustavni sud poništiti prvo referendumsko pitanje, Raspudić ističe kako su pitanja sastavljali s ustavnopravnim stručnjacima.

- Žalosno je da smo mi bili izloženi ustavnopravnom kriticizmu a priori. Čuli smo neke tobožnje stručnjake iz ustavnog prava koji su medijski napadali naše pitanje prije nego li smo ga mi uopće sastavili. To dovoljno govori o intelektualnoj čestitosti i moralu tih ljudi. pitanje je ustavnopravno neoborivo, to je rekla struka, međutim ne znamo kako će postupiti Ustavni sud, koji znamo kako je izabran. Oni mogu postupiti politički voluntaristički, no kako god bilo, napravili smo najbolje moguće pitanje - rekao je dodavši da kada prikupe dovoljan broj potpisa se pravila igre potpuno mijenjaju.

- To je već dovoljno jaka poruka vladajućima pa i ustavnim sucima što je volja većine građana. Uvjeren sam kada prikupimo dovoljan broj glasova da će to biti crta preko koje se neće usuditi prijeći i ići dalje u represiju - rekao je.

Na pitanje jesu li tražili dozvole od nekih Župa za postavljanje štandova, Grmoja je rekao da nisu te da će prikupljati potpise samo na javnim površinama.

- Naravno da bismo mi željeli da se Covid potvrde ukinu odmah jer, evo, vidimo iz Španjolske, da nisu nikakva garancija za zaustavljanje širenja virusa. Mi smo uvjereni da kada prikupimo velik broj potpisa će se mijenjati politika vladajućih - rekao je.

'Treba testirati što više građana'

Novinari su ih upitali i koja bi po njima bila alternativa Covid potvrdama, Selak Raspudić je istaknula one zapravo ni nisu uvedene u Hrvatskoj. Uvedena je nekakva parcijalna mjera koja se selektivno i diskriminacijski odnosi na određene institucije, a čak i ne u potpunosti u te institucije, dodala je.

- Profesori na fakultetima moraju imati potvrdu, a studenti, prema Stožeru, ne moraju. No fakulteti donose odluku da i studenti moraju, ali oni, za razliku od profesora, sami plaćaju testiranja. Budući da ta mjera ne funkcionira, a Hrvatska si ne može priuštiti lockdown, zbog čega je i osuđena na liberalan pristup, ali onda taj pristup treba biti dosljedan i vjerodostojan. Mi smo od početka upozoravali da treba testirati sve u najosjetljivijim institucijama, vidimo da tek sada Ministarstvo zdravstva uvodi pilot projekt testiranja i cijepljenih i to pozdravljamo, ali treba testirati i što veći broj građana i vratiti se na što ranije praćenje kontakata - kaže i naglašava kako Most nije protiv mjera, ali da one moraju biti dosljedne i epidemiološki utemeljene.

Upitana može li si Hrvatska priuštiti testiranje što većeg broja građana, Selak Raspudić poručuje da ako smo si mogli priuštiti nabavku cjepiva u dozama koje daleko nadmašuju interes građana za cijepljenjem i mogućnosti skladištenja, onda si možemo priuštiti i testove.

- Da smo nacionalno puno bolje upravljali ovom krizom, mogli smo si priuštiti puno veći broj testova, a s obzirom na njihovu cijenu, možemo to učiniti i sada jer nam prioritet mora biti spašavanje života građana - rekla je.

Na pitanje žale li što su sudjelovali na prosvjedu čiji su organizatori uhićeni zbog poticanja na terorizam, Grmoja je istaknuo kako su oni došli podržati građane koji su izrazili nezadovoljstvo, a ne nikakav terorizam.

- Svojim cjelokupnim političkim i osobnim djelovanjem smo pokazali da smo zadnje osobe koje bi zagovarale nasilje ili bilo kakav terorizam. Mi se pokušavamo na demokratski i legalan način boriti za slobode naših građana - rekao je.