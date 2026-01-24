Mostarski fotograf otkriva: 'Kolinda mi je platila put na Antarktiku od 17.000 eura...'

Postoje trenuci koje ne planiraš. Dogode ti se jer te netko vidi, razumije i odluči napraviti nešto što se ne može vratiti istom mjerom. Tim je riječima poznati mostarski fotograf Daniel Rezo započeo objavu na društvenim mrežama, otkrivši kako mu je prijateljica Kolinda Grabar Kitarović poklonila putovanje na Antarktik, izlet čija se vrijednost procjenjuje na oko 17.000 eura, ali koji, kako ističe, nadilazi svaku brojku.

Bez pompe i velikih riječi, kaže Rezo, "Koli je prepoznala trenutak u kojem mu je bio potreban predah, odmak i pogled na svijet iz potpuno drugačije perspektive".

- Prava vrijednost je u tome što je vjerovala da mi treba baš to, da se maknem, udahnem, vidim svijet iz potpuno druge perspektive. Takve geste ne stanu u cifre. One ostanu zauvijek - napisao je Rezo.

Na najjužnijem kontinentu svijeta, u okruženju leda, tišine i surove prirode, Rezu i njegovu ekipu dočekao je domaćin Kiki, kojega opisuje kao smirenu i toplu konstantu na mjestu gdje toplina ne dolazi sama od sebe.

- Osjećaj sigurnosti i dobrodošlice, čak i na kraju svijeta, nešto je što se pamti - napisao je fotograf.

Antarktik, dodaje, ima posebnu moć, ogoli čovjeka do suštine. Bez buke i viška, ostaneš sam sa sobom i onim što nosiš u sebi. Upravo tamo, na mjestu gdje priroda ne prašta površnost, postaje jasno koliko vrijede ljudi koji stoje uz tebe onda kada to najmanje očekuješ.

- Zato ovo nije priča o putovanju. Ovo je priča o prijateljstvu, povjerenju i zahvalnosti - zaključio je Rezo.

Dok još slaže dojmove s ledenog kontinenta, fotograf već gleda prema novim horizontima. Sljedeća destinacija je Meksiko, a s njom, kako kaže, dolazi nova energija i novi izazovi.

Daniel Rezo javnosti je poznat ne samo kao fotograf, već i kao društveni aktivist. Mediji su 2020. godine pisali o njegovu ulasku u politiku kao nezavisnog kandidata u XI. izbornoj jedinici za Hrvatski sabor, na listi MOST-HRS.

Tada je za portal hercegovina.in govorio o ključnim temama svog zalaganja, od neravnopravnog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, preko jačanja gospodarstva i poticanja investicija, do snažnijeg ulaganja u obrazovanje, posebno Sveučilište u Mostaru.

Naglašavao je i važnost poticanja mladih na samozapošljavanje, osobito u informatičkom sektoru, koji omogućava rad iz vlastite sredine za tržišta izvan granica.

- Bolje je da mladi ostanu ovdje, rade od kuće i prodaju znanje vani, nego da odlaze - poručivao je tada, dodajući kako može obećati samo jedno, da će ostati isti i da će glas ljudi biti jasno i transparentno zastupljen.

Putovanje na Antarktik, na kojem se našla i bivša predsjednica Republike Hrvatske u društvu influencera Kristijana Iličića, organizirano je preko agencije Kristijana Iličića, specijalizirane za daleke i zahtjevne destinacije. Upravo je Iličić prvi objavio da se nalaze na najjužnijem kontinentu svijeta.