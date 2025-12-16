Na djeci oboljeloj od raka ovi prevaranti su zaradili milijune: 'Tjerali su ih da plaču i glume'

Istraga BBC-ja otkrila je bešćutnu globalnu mrežu prevaranata koji iskorištavaju očajne roditelje i njihovu bolesnu djecu kako bi putem lažnih humanitarnih kampanja ukrali milijune eura od donatora diljem svijeta. Obitelji su nagovarali na mučna snimanja, djecu tjerali na plač, a od prikupljenog novca na kraju ne bi vidjeli gotovo ništa.

Natjerali su ga da plače lukom i mentolom

Dječak blijedog lica i bez kose gleda u kameru. ​"Imam sedam godina i imam rak. Molim vas, spasite mi život i pomozite mi", izgovara naučeni tekst na engleskom. Dječak je Khalil s Filipina, a njegova majka Aljin ispričala je za BBC kako je pristala na snimanje jer je njezin sin doista bio bolestan i vjerovala je da će mu video pomoći prikupiti novac za liječenje. No, stvarnost je bila noćna mora. Filmska ekipa obrijala mu je glavu, spojila ga na lažnu infuziju i natjerala obitelj da glumi kako mu je rođendan.

Kako bi izazvali suze, dječaku su pored lica stavili nasjeckani luk i mentol ispod očiju. Iako je kampanja u njegovo ime prikupila oko 25.000 eura, obitelji je rečeno da je "propala". Dobili su samo 650 eura naknade za snimanje. Godinu dana kasnije, Khalil je preminuo.

​- Da sam znala koliko smo novca prikupili, ne mogu si pomoći, a da ne pomislim da bi Khalil možda još uvijek bio ovdje - rekla je shrvana majka.

Mreža lažnih udruga i jedan ključni čovjek

Khalilova priča, nažalost, nije jedina. BBC je identificirao 15 obitelji koje su prošle sličnu sudbinu. Devet od njih, čije su kampanje povezane s istom mrežom, tvrdi da nikada nisu primile ni cent od ukupno 3,7 milijuna eura navodno prikupljenih u ime njihove djece.

Zviždač iz mreže otkrio je novinarima šokantne detalje procesa odabira: ​- Uvijek su tražili lijepu djecu bijele puti. Dijete je moralo imati od tri do devet godina. Moralo je znati dobro govoriti. Moralo je biti bez kose - ispričao je.

Kao ključni igrač u prevari identificiran je Izraelac s prebivalištem u Kanadi, Erez Hadari. Tragovi vode do mreže lažnih organizacija poput "Chance Letikva" (Šansa za nadu), "Walls of Hope", "Saint Teresa" i "Little Angels", a u dokumentima većine njih pojavljuje se Hadarijevo ime.

Obrazac se ponavljao od Kolumbije do Ukrajine

Isti obrazac prevare ponavljao se diljem svijeta. U Kolumbiji je Sergio Care pristao na snimanje svoje osmogodišnje kćeri Ane, kojoj je dijagnosticiran tumor na mozgu. Snimanje je vodio čovjek kojeg je kasnije prepoznao kao Ereza Hadarija. Kampanja je prikupila gotovo 230.000 eura, no obitelj nije dobila ništa. Kad je Ana, koja se u međuvremenu oporavila, pitala posrednicu što je s novcem, rečeno joj je da video "nikad nije ni objavljen".

U Ukrajini, majka petogodišnje Viktorije, Olena Firsova, nije ni znala da je pokrenuta kampanja za njezinu kćer. Snimanje je organizirala zaposlenica klinike u kojoj se djevojčica liječila. Iako je kampanja navodno prikupila više od 280.000 eura, obitelj nije dobila ni centa. Kad su roditelji pitali organizatore gdje je novac, odgovor je uvijek bio isti: potrošen je na troškove oglašavanja. Stručnjaci, međutim, tvrde da ti troškovi ne bi smjeli prelaziti 20% prikupljenog iznosa.

Prevare koje uništavaju povjerenje

Ovakve okrutne sheme nisu, nažalost, izoliran slučaj. U Velikoj Britaniji je godinama djelovala dobrotvorna organizacija "Believe in Magic", čija je osnivačica Megan Bhari tvrdila da i sama ima terminalni tumor na mozgu. Nakon njezine smrti, istraga je otkrila da tumora nikad nije bilo, a cijela priča bila je medicinska obmana s ciljem privlačenja donacija i pažnje slavnih osoba.

U drugom slučaju, Britanac Kevin Wright osuđen je na zatvorsku kaznu jer je milijun funti, prikupljenih za liječenje djece oboljele od raka, uključujući i vlastitog sina, potrošio na luksuzan život i propali posao s restoranom.

Istraga India Todaya otkrila je i prevarante u Indiji koji koriste fotografije teško bolesne ili preminule djece iz ratnih zona poput Gaze kako bi preko društvenih mreža prikupljali donacije koje zatim zadržavaju za sebe.

Unatoč razotkrivanju, prevara se nastavlja. Američki ogranak "Chance Letikve" povezan je s novom organizacijom "Saint Raphael" koja već producira nove kampanje. Neke od starih kampanja, čak i za preminulog Khalila, i dalje su aktivne i primaju donacije. U međuvremenu, malenoj Viktoriji dijagnosticiran je još jedan tumor na mozgu.

​- Kad vam dijete visi na rubu života, a netko tamo zarađuje na tome... To je prljavo. To je krvavi novac - poručila je njezina majka Olena.