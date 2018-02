Bauk: Cilj inicijative oporbe je otvaranje rasprave i uspjet će

Oporba kreće u opoziv potpredsjednice Vlade Martine Dalić iako su svjesni da nemaju dovoljno ruku za njezinu smjenu. Oporbene stranke od ljevice do desnice do petka bi trebali usuglasiti tekst inicijative te ga potom uputiti u saborsku proceduru.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nikola Grmoja (Most) kazao je kako je ova inicijativa od danas oporbena, iako ju je pokrenuo Most.

- Očekujemo da ćemo kod glasovanja u Saboru ovoga puta biti jedinstveni. Svjesni smo da je ova vladajuća većina kupljena, da ćemo je teško uzdrmati. Mi želimo da Milorad Pupovac (SDSS), Darinko Kosor (HSLS), HNS stave svoj politički kapital u Martinu Dalić i interese koje ona zastupa. Želimo i da HDZ-ovci brane Martinu Dalić i da je brani i sam Andrej Plenković zbog svega ovoga što se događalo oko Agrokora - poručio je Grmoja.

Arsen Bauk (SDP) kazao je kako se ne sjeća da je opozicija i u jednom slučaju uspjela srušiti Vladu.

- Da može srušiti Vladu ne bi bila opozicija niti bi Vlada bila vlada, jer bi to značilo da nema većinu. Cilj inicijative je otvaranje rasprave i u tom smislu će svaka inicijativa uspjeti - rekao je Bauk.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Krešo Beljak (HSS) kazao je kako opozicija ovom inicijativom traži svoje mjesto pod suncem, pad Vlade i prijevremene izbore, jer ovaj model kojim se Hrvatska vodi ne valja. Poručio je kako svi koji se s tim slažu su dobrodošli. Beljak je napomenuo kako je na sastanku bilo pojedinaca koji imaju upitnik nad glavom trebali rušiti Vladu te da takve više ne bi trebalo zvati na sastanke.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Zna tko su ključne stranke, a tko pojedinci koji ne znaju gdje su - ustvrdio je Beljak te na inzistiranje novinara kazao kako tu misli na nezavisnog Marina Škibolu.

Upitan je li provjerio zdravstveni karton svojih zastupnika, kako se ne bi kod glasovanja i ovoga puta dogodilo da HSS-ovci budu bolesni, Beljak je uzvratio "neće biti bolesnih, apsolutno ne".

Iako su šanse za opoziv Dalić male Goran Aleksić ispred Snage kazao je kako je cilj da "javnost vidi sve što je Dalić loše radila, ali i da treba senzibilizirati i satelite HDZ-a kako bi ii oni vidjeli s kim imaju posla".

- Svakim danom ove Vlade, a pogotovo ministrice Dalić, korupcija u zemlji je sve veća. Velika većina oporbe se složila oko inicijative za opoziv Dalić, a nadam se da će savjest proraditi i kod dijela zastupnika vladajuće većine i da će biti dovoljno ruku za smjenu - kazao je Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid) nakon sastanka oporbenih stranaka u Saboru.

Iako su IDS i Glas tražili da se oporba i Most usuglase oko ratifikacije Istanbulske konvencije, čelnici stranka kažu da to nije bio uvjet rušenje potpredsjednice Vlade u Saboru. O čemu se radi pojasnila je Anka Mrak Taritaš (GLAS).

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Nije nikakav problem da podržimo inicijativu za smjenu ministrice Dalić, a sutra ćemo svim opozicijskim klubovima poslati na potpis zahtjev da se na dnevni red Sabora uvrsti ratifikacija Istanbulske konvencije. Tako možemo pokazati stvarni raskol HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera. A opozicija će glasati kako će glasati. Mi ćemo glasati za, a Klub Brune Esih glasat će protiv ratifikacije, a čak postoji i ideja da zajedno naša dva kluba pokrenu tu inicijativu - rekla je Mrak Taritaš.

Mislite li da će HNS ili manjinci glasati protiv ratifikacije, upitala je čelnica GLAS-a.

- To će pokazati da je ljepak koji njih veže vlast, a ako želite nanijeti udarac HDZ-u i Plenkoviću, onda možete na tome. Da ima čistu situaciju, on bi to pustio u saborsku proceduru - ustvrdila je.

Orepić demonstrativno napustio sastanak oporbe

S obzirom da je sastanak oko opoziva Martine Dalić kasnio desetak minuta, iz dvorane je demonstrativno nakon par minuta otišao nezavisni Vlaho Orepić.

- Kašnjenje na sami sastanak koji je sazvan u ovakvim ozbiljnim problemima govori o ozbiljnosti prijedloga. Politika koja aktualizira problemom, a ne nudi rješenje nije politika nego politikantstvo - ustvrdio je. Orepić je kazao da će se na ovakve sastanke odazvati "kad budu ozbiljni".

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Agrokor je sinonim za državu koja tone"

Nakon jedanaest dana odmora, saborski zastupnici vratili su se na svoja radna mjesta. Agrokor, naselja koja su zbog snijega i leda odsječena od ostatka zemlje samo su neke od tema o kojima su zastupnici progovorili u Velikoj vijećnici.

Nezavisni Željko Glasnović upitao je trebali li Agrokoru plan spašavanja, hoće li ga spasiti birokrati i politika ili ga je trebalo ostaviti slobodnom tržištu.

- Sad se digla oporba i tražit će da se glasa o sudbini jedne osobe. O čemu razgovaramo? Gdje su bili posljednjih 20 do 30 godina gdje se trebao napraviti pravni sustav i neovisne institucije - upitao je Glasnović komentirajući sastanak oporbe u Saboru na kojem će biti riječi o pokretanju opoziva potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić.

Glasnović je upitao je li za cijeli slučaj Agrokor odgovoran samo Ivica Todorić ili i vjerovnici koji su mu davali kredite.

- Hrvati su majstori u kreativnom računovodstvu. Kako sad, govorim o Agrokoru, nitko nije primijetio da je od 2004. do 2012. iscurilo iz zemlje 34 milijarde dolara. Kako to sad? - kazao je.

Pita se i koliko će nas cijelo restrukturiranje Agrokora stajati te što time dobivamo, a što gubimo.

- Jedna stvar je sigurna, da će gubiti porezni obveznici. Ovo mene podsjeća na jedan čamac koji tone, cijela država ustvari, Agrokor može biti za to sinonim, a imamo onu noćnu posudu, izbacujemo vodu dok čamac ne potone. Kako će taj model izgledati? Što će biti ovdje u budućnosti ako nastavimo s ovakvom poslovnom atmosferom? Tko će doći ovdje investirati? Nitko neće doći. Ako ovako nastavimo, nas čeka do 2020. godine scenarij od Cipra - ustvrdio je Glasnović.

Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid) kazao je kako dolazak Fabrisa Peruška i Irene Webera u Agrokor potvrđuje politiku kontinuiteta. Zalaže se da se novom povjereniku i njegovoj zamjenici da šansa, no pozvao ih je na transparentnost u radu kako za par mjeseci ne bi imali krizu.

Pita se i je li netko provjerio te ljude i hoćemo li za par mjeseci saznati da su u sukobu interesa. S obzirom da Weber dolazi iz bankarskog sektora Sinčić je upitao možemo li vjerovati da će se ona brinuti za interese radnika i malih dobavljača ili za interese banaka. Pozvao je povjerenike da progovore koliko će porezni obveznici morati snositi gubitaka u Agrokoru.

Osvrnuo se i na izjavu potpredsjednice Vlade Martine Dalić da bi oporba trebala zapaliti svijeću na Kamenitim vratima jer se nije morala baviti problemom Agrokora.

- Da, treba zapaliti svijeću, ali zato što se ministrica u svom mandatu 201. do prosinca 2011. nije bavila Agrokorom. Bonovi su se izdavali, čudna su preuzimanja bila, porezna inspekcija za velike sustave nije godinama ulazila u firme povezane s Agrokorom. Zašto se Dalić na vrijeme nije bavila Agrokorom? Ministrima prije i poslije nje treba zapaliti svijeću što su dozvolili da Agrokor naraste na ovu razinu koja je danas i da bude problem i teret s upitnom budućnošću za cijeli Hrvatsku - zaključio je.

Miro Bulj (Most) i Milorad Pupovac (SDSS) osvrnuli su se naselja koja su zbog vremenskih neprilika odsječena od zemlje. Pupovac tvrdi da smo u najvećem dijelu zemlje nespremno dočekali vremenske uvjete.

- Posebno se odnosi na područja koja su zapostavljena od države. Lijepo je bilo vidjeti premijera u Delnicama i vojsku u Gorskom kotaru, ali velik dio područja je zakovano ledom. Ta su područja odsječena od svijeta - upozorio je Popovac.

Zamjera državi što do danas nije donesen zakon, ali ni uspostavljen fond za potpomognuta područja. Bulj je naveo kako se ministri i političari naslikavaju u uniformama u snijegu, ali to, kaže, ne mijenja činjenicu da su područja koja se bore s vremenskim neprilikama zapostavljena. Naveo je i kako je Zakon o brdsko planinskim područjima sam sebi svrha te da se to treba hitno mijenjati.

Dnevni red proširen s još 14 novih točaka

Saborski zastupnici su se u srijedu, nakon prošlotjedne stanke, vratili u zastupničke klupe, zasjedanje je započelo širenjem dnevnog reda sa 14 novih točaka među kojima je i ona o izmjeni saborskog Poslovnika, a zasjedanje je potom nastavljeno već uobičajenim jutarnjim stankama.

Most i SDP protiv su toga da se o Poslovniku o radu sabora raspravlja u hitnoj proceduri.

"Izmjene Poslovnika bi trebalo donijeti u dva čitanja, kako bi se ukazalo na sve nedostatke sadašnjeg Poslovnika te se potom utvrdio konačni prijedlog", rekao je mostovac Robert Podolnjak

Na dnevni je red, među ostalim, uvršten i paket pravosudnih zakona, izvješće o učincima provedbe zakona o otcima u 2016., izmjena odluke o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru, izvješće o radu istražnog povjerenstva za Imunološki zavod...

Nakon proširenja dnevnog reda, Hrvatski sabor je rad nastavio već uobičajenim stankama na zahtjev stranačkih klubova.