POSLODAVAC PRIJAVLJEN

Nakon ubojstva maturanta u Drnišu inspekcija je izišla na teren: Luka nije smio raditi...

Prazan Drniš danas na posljednjem ispra?aju ubijenog mladi?a Luke Milovca | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Inspekcija je utvrdila da je mladić radio tijekom nastavne godine, zbog čega je protiv poslodavca pokrenut prekršajni postupak

Tragično ubojstvo maturanta L. M. koje je sredinom svibnja potreslo Drniš i cijelu Hrvatsku dobilo je novi epilog. Državni inspektorat proveo je nadzor kod poslodavca za kojeg je mladić obavljao dostavu hrane te je protiv njega pokrenut prekršajni postupak. Podsjetimo, maturant je 16. svibnja dostavljao pizzu sumještaninu Kristijanu Aleksiću kada je ubijen na kućnom pragu. U trenutku tragedije nastava za učenike završnih razreda još nije bila gotova. Posljednji nastavni dan maturantima bio je 22. svibnja. Ta okolnost pokazala se važnom tijekom inspekcijskog nadzora. Naime, prema Zakonu o tržištu rada redoviti učenici mogu obavljati poslove preko učeničkih servisa isključivo tijekom školskih praznika.

Nakon upita o slučaju, Državni inspektorat potvrdio je da je obavljen nadzor kod poslodavca kod kojeg je stradali učenik radio kao dostavljač, javlja Srednja.hr.

- Inspekcija rada Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor kod poslodavca kod kojega je tragično stradali učenik obavljao poslove dostave, između ostalog, i na okolnost povremenog rada redovitog učenika izvan odmora čije trajanje za svaku školsku godinu odlukom određuje ministar nadležan za obrazovanje te je na temelju utvrđenog činjeničnog stanja protiv poslodavca pokrenut prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga nadležnom sudu, među ostalim, i zbog osnovane sumnje u počinjenje prekršaja iz Zakona o tržištu rada - priopćili su iz Državnog inspektorata za portal Srednja.hr.

Za takve prekršaje zakon predviđa značajne novčane kazne. Poslodavcima koji koriste rad učenika tijekom nastavne godine ili bez propisanog ugovora prijeti kazna od 6.630 do 13.270 eura.

Podsjetimo, Aleksić je i ranije bio osuđivan. Zbog ubojstva 22-godišnje djevojke 1994. godine proveo je 12 godina u zatvoru. Policija mu je prije tri godine oduzela improvizirano vatreno oružje i streljivo, a optužnica je podignuta 2023. godine. Međutim, sudski postupak nikada nije započeo.

Zbog toga su građani, među kojima je bilo i mnogo srednjoškolaca, posljednjih tjedana organizirali više mirnih okupljanja ispred Općinskog suda u Šibeniku, upozoravajući na odgovornost nadležnih institucija.

U međuvremenu je i DORH utvrdio propuste u postupanju. Prošlog tjedna objavljeno je kako je Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku u predmetu protiv Aleksića iz 2023. godine napravilo niz pogrešaka, što je dodatno pojačalo interes javnosti za cijeli slučaj.

