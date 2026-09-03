Napad na studente i opoziciju u Srbiji! Špijuniralo ih zloglasnim programima: Stiglo je izvješće...

Najmanje 14 osoba iz srpskog civilnog društva, uključujući članove studentskih pokreta, aktiviste i oporbene političare, bili su meta naprednog špijunskog softvera u mjesecima koji su prethodili lokalnim izborima u ožujku, otkrila je organizacija za digitalna prava SHARE Foundation. Val napada i pokušaja zaraze, otkriven u kolovozu nakon što je Apple obavijestio korisnike, predstavlja dosad najveći dokumentirani slučaj takvog napada u Srbiji, piše Reuters.

Slučaj je izašao na vidjelo nakon što je Apple 13. kolovoza poslao obavijesti korisnicima u 110 zemalja, upozoravajući ih da su vjerojatno bili žrtve "plaćeničkog špijunskog softvera". Dvanaest osoba u Srbiji se, nakon primitka upozorenja, obratilo stručnjacima iz beogradske SHARE fondacije, koji su proveli digitalnu forenzičku analizu. Njihove nalaze naknadno su potvrdili i međunarodno priznati Citizen Lab sa Sveučilišta u Torontu te Sigurnosni laboratorij Amnesty Internationala.

Analiza je pokazala da je najmanje jedan uređaj bio zaražen zloglasnim špijunskim softverom Pegasus, koji proizvodi izraelska tvrtka NSO Group. Citizen Lab je potvrdio da je uređaj člana studentskog pokreta bio hakiran zero-click verzijom Pegasusa koja je iskorištavala iMessage, odnosno nije zahtijevala nikakvu interakciju korisnika. Na najmanje dva druga uređaja pronađen je novi Android spyware s funkcionalnostima sličnima programu NoviSpy, koji je Amnesty International prvi put razotkrio u Srbiji u prosincu 2024. godine. Ovaj incident pruža rijedak uvid u upotrebu moćnog nadzornog softvera protiv političkih neistomišljenika uoči važnih izbora.

Studenti i oporba kao glavne mete

Među potvrđenim metama napada nalaze se članovi studentskog pokreta, aktivisti, oporbeni zastupnik u parlamentu te jedan lokalni vijećnik. Na konferenciji za novinare u Beogradu, studentska aktivistica koja se predstavila samo kao Milica, izjavila je da je obavijest o mogućoj infekciji svog telefona primila sredinom kolovoza.

- Mogli su pristupiti mikrofonu i kameri na telefonu i uključiti ih dok se tuširamo ili razgovaramo o privatnim stvarima. Nije normalno to činiti, nije normalno da nemamo pravo na privatnost – rekla je.

Napadi su se vremenski podudarali s razdobljem uoči lokalnih izbora održanih 29. ožujka u deset općina, koji su smatrani ključnim testom sposobnosti oporbenih skupina, podržanih od studenata, da se organiziraju i suprotstave vladajućoj stranci. U jednom je slučaju uređaj člana studentskog pokreta bio ciljan "zero-click" verzijom Pegasusa, što znači da za instalaciju nije bila potrebna interakcija korisnika. Novi spyware s funkcionalnostima sličnima NoviSpyju pronađen je na telefonu jednog studenta kojem je policija prethodno oduzela uređaj tijekom ispitivanja.

SHARE upozorava da bi ovaj val nadzora mogao biti pokazatelj onoga što bi se moglo događati uoči prijevremenih parlamentarnih izbora, koji će se u Srbiji održati 25. listopada.

- Ovi novi forenzički nalazi pokazuju da su srpski studentski aktivisti i dalje na meti invazivnog špijunskog softvera – izjavio je Donncha Ó Cearbhaill, voditelj Sigurnosnog laboratorija Amnesty Internationala.

Vlast odbacuje optužbe, stručnjaci upozoravaju

Reakcija vlasti bila je oštra. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, visoka dužnosnica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), odbacila je sve optužbe. Ta ista, Vučiću poslušna Brnabić, tvrdila je i da je pad nadstrešnice u Novom Sadu plan za rušenje Vučića?!

- Apsolutno ne. Ne vjerujem ni jednu jedinu riječ koju su rekli – izjavila je za Euronews Srbija.

Odgovornost za napade zasad nije utvrđena, iako nije teško zaključiti da su povezani s Vučićem i ekipom. Proizvođač Pegasusa, NSO Group, tvrdi da svoj softver prodaje isključivo vladama. Međutim, nalazi SHARE Foundationa uklapaju se u ranije dokumentirane slučajeve uporabe spywarea protiv srpskih aktivista. John Scott-Railton iz Citizen Laba zaključio je da nalazi pokazuju kako je "mirni prodemokratski pokret u Srbiji agresivno ciljan" uoči važnih izbora.