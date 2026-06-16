Obavijesti

News

Komentari 1
KAKO SU USPJELI?

NCVVO: Maturu iz hrvatskog jezika snimalo dvoje učenika iz dvije škole, bit će im poništena

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 2 min
NCVVO: Maturu iz hrvatskog jezika snimalo dvoje učenika iz dvije škole, bit će im poništena
Foto: WhatsApp/Screenshot

Učenici su u utorak pisali esej iz hrvatskog, pitanje preuzeto od privatne izdavačke kuće? Zahvalili su nastavnicima

Dan nakon što su "procurile" fotografije ispita državne mature iz hrvatskog jezika, iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja potvrdili su kako je utvrđen identitet dvoje učenika iz dvije različite ustanove koji su fotografirali ispite, te ih poslali dalje.

- Kandidatima koji su poslali fotografije Odlukom Centra poništen je ispit koji su pisali, a ravnateljima ustanova u kojima su ti kandidati pisali ispite upućen je zahtjev za očitovanje na nastalu situaciju - poručio je Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a.

SKANDAL NA MATURI 'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve
'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve

Kako je moglo doći do situacije u kojoj učenik lista ispit državne mature iz hrvatskog jezika, fotografira mobitelom stranicu po stranicu i potom šalje te slike drugima? Je li to napravljeno prije ispita, ili na samome ispitu? Kome su fotografije bile upućene - je li učenik imao "bubicu", pa mu je netko šaptao rješenja, zasad je neodgovoreno pitanje. Naime, prema Pravilniku o polaganju državne mature, na 15 pristupnika u jednome razredu mora biti dvoje dežurnih nastavnika, od kojih je jedan voditelj ispitne prostorije.

Pod nadzorom su, osim...

- Nisam siguran kako se to moglo dogoditi. Učenici na stolu smiju imati samo olovku kojom pišu, bočicu vode i osobnu iskaznicu. To je definitvno odgovornost dežurnog nastavnika i same škole, učenici ne dobivaju kuvertu s ispitom dok nisu odložili sve stvari. Mogu jedino reći da ispit nije kompromitiran i da poništavanje ne bi bilo pošteno za veliku većinu učenika koji su pošteno polagali ispit - rekao nam je ravnatelj jedne zagrebačke gimnazije. 

- Ispit iz Hrvatskog jezika je pisan u vremenu od 9 do 12 sati što znači da objava fotografija dijela ispita nije mogla nikako utjecati na regularnost provedbe ispita. Čak i da su fotografije bile objavljene i prije toga, svi maturanti su nakon 9 sati pod nadzorom dežurnih nastavnika što onemogućava korištenje mobitela, osim u ovom izdvojenom slučaju. Da su fotografije pitanja bilo kojeg drugog ispita objavljene prije pisanja ispita, to bi bio razlog poništavanja, ali na sreću nije - poručuje Filipović.

KRENULI ISPITI Škole dobile upute za slučaj prijetnje bombom na maturi
Škole dobile upute za slučaj prijetnje bombom na maturi

No da bi se fotografiralo 20-ak stranica, potrebno je i više od nekoliko minuta, što bi značilo da pristupnici nisu bili pod prismotrom. A to bi značilo da su škola i dežurni nastavnici itekako prekršili pravila. Filipović kaže kako se matura provodi u više od 90 institucija, te da je uključeno 19.000 dežurnih nastavnika. Statistički je ova situacija moguća, dodaje.

Zašto više nema nadzora mature?

Drugi sugovornici nam kažu kako su se ovakvi problemi počeli događati nakon što je NCVVO ukinuo nadzor državne mature u školama. Zaposlenici NCVVO-a su dolazili nenajavljeno u škole, te pregledavali odvija li se sve po pravilima.

- Pretpostavljam da je to ogroman trošak. Mislim da bi takav nadzor ipak trebalo vratiti, jer je to jedini način da se zaštiti matura - kaže nam bivši koordinator državne mature.

U EMISIJI OTVORENO Više od 30 tisuća učenika ide na mature, a gimnazije su zatrpane
Više od 30 tisuća učenika ide na mature, a gimnazije su zatrpane

S obzirom na to da su ispiti iz hrvatskog jezika u škole stigli u četvrtak, pitali smo je li moguće da je ispit otvoren i prije. Naši sugovornici smatraju da nije, jer bi se vjerojatno fotografije proširile i prije nego što se ispit pisao. No ističu kako se mora ozbiljnije pristupiti ovoj situaciji, iako iz NCVVO-a apeliraju da se ne stvara dodatan pritisak na učenike koji imaju još tjedan dana ispita.

- Neophodni su stroži nadzori u ustanovama u kojima se ponavljaju incidenti. Ne vidim drugo rješenje. Ja sam danas u ruke dobio esej, kopirali smo ga domar i ja. Mogao sam ga dati učenicima da im osiguram bolji prolaz, ali to je pitanje moje odgovornosti - ističe zagrebački ravnatelj. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'
SMRTONOSAN SKOK

Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'

Nesreća tijekom ilegalnog bungee skoka šokirala je Brazil. Medicinska sestra koja je prva stigla do ozlijeđene 21-godišnjakinje tvrdi da je djevojka nakon pada još uvijek davala znakove života.
NEVJEROJATNO Gumenjakom se zaletio na stijene na Kornatu: 'Vrijeme je da se uvede red!'
POLICIJA BEZ DOJAVE

NEVJEROJATNO Gumenjakom se zaletio na stijene na Kornatu: 'Vrijeme je da se uvede red!'

Svjedočimo sve većem i većem neredu na moru, a špica sezone još nije ni počela. Krajnje je vrijeme da se na moru uvede jasan red i kontrola - napisao je SDP-ovac Zubčić uz snimku
NOVI DETALJI Jedrilicom nije upravljao skiper, a zapovjednik nije bio na mostu katamarana...
TRAGEDIJA KOD SPLITA

NOVI DETALJI Jedrilicom nije upravljao skiper, a zapovjednik nije bio na mostu katamarana...

Istraga teške pomorske nesreće u kojoj su poginula četiri češka državljana i dalje traje. Inspektori prikupljaju dokaze, provode vještačenja i ispituju svjedoke kako bi utvrdili sve okolnosti sudara.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026