NCVVO: Maturu iz hrvatskog jezika snimalo dvoje učenika iz dvije škole, bit će im poništena

Dan nakon što su "procurile" fotografije ispita državne mature iz hrvatskog jezika, iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja potvrdili su kako je utvrđen identitet dvoje učenika iz dvije različite ustanove koji su fotografirali ispite, te ih poslali dalje.

- Kandidatima koji su poslali fotografije Odlukom Centra poništen je ispit koji su pisali, a ravnateljima ustanova u kojima su ti kandidati pisali ispite upućen je zahtjev za očitovanje na nastalu situaciju - poručio je Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a.

Kako je moglo doći do situacije u kojoj učenik lista ispit državne mature iz hrvatskog jezika, fotografira mobitelom stranicu po stranicu i potom šalje te slike drugima? Je li to napravljeno prije ispita, ili na samome ispitu? Kome su fotografije bile upućene - je li učenik imao "bubicu", pa mu je netko šaptao rješenja, zasad je neodgovoreno pitanje. Naime, prema Pravilniku o polaganju državne mature, na 15 pristupnika u jednome razredu mora biti dvoje dežurnih nastavnika, od kojih je jedan voditelj ispitne prostorije.

Pod nadzorom su, osim...

- Nisam siguran kako se to moglo dogoditi. Učenici na stolu smiju imati samo olovku kojom pišu, bočicu vode i osobnu iskaznicu. To je definitvno odgovornost dežurnog nastavnika i same škole, učenici ne dobivaju kuvertu s ispitom dok nisu odložili sve stvari. Mogu jedino reći da ispit nije kompromitiran i da poništavanje ne bi bilo pošteno za veliku većinu učenika koji su pošteno polagali ispit - rekao nam je ravnatelj jedne zagrebačke gimnazije.

- Ispit iz Hrvatskog jezika je pisan u vremenu od 9 do 12 sati što znači da objava fotografija dijela ispita nije mogla nikako utjecati na regularnost provedbe ispita. Čak i da su fotografije bile objavljene i prije toga, svi maturanti su nakon 9 sati pod nadzorom dežurnih nastavnika što onemogućava korištenje mobitela, osim u ovom izdvojenom slučaju. Da su fotografije pitanja bilo kojeg drugog ispita objavljene prije pisanja ispita, to bi bio razlog poništavanja, ali na sreću nije - poručuje Filipović.

No da bi se fotografiralo 20-ak stranica, potrebno je i više od nekoliko minuta, što bi značilo da pristupnici nisu bili pod prismotrom. A to bi značilo da su škola i dežurni nastavnici itekako prekršili pravila. Filipović kaže kako se matura provodi u više od 90 institucija, te da je uključeno 19.000 dežurnih nastavnika. Statistički je ova situacija moguća, dodaje.

Zašto više nema nadzora mature?

Drugi sugovornici nam kažu kako su se ovakvi problemi počeli događati nakon što je NCVVO ukinuo nadzor državne mature u školama. Zaposlenici NCVVO-a su dolazili nenajavljeno u škole, te pregledavali odvija li se sve po pravilima.

- Pretpostavljam da je to ogroman trošak. Mislim da bi takav nadzor ipak trebalo vratiti, jer je to jedini način da se zaštiti matura - kaže nam bivši koordinator državne mature.

S obzirom na to da su ispiti iz hrvatskog jezika u škole stigli u četvrtak, pitali smo je li moguće da je ispit otvoren i prije. Naši sugovornici smatraju da nije, jer bi se vjerojatno fotografije proširile i prije nego što se ispit pisao. No ističu kako se mora ozbiljnije pristupiti ovoj situaciji, iako iz NCVVO-a apeliraju da se ne stvara dodatan pritisak na učenike koji imaju još tjedan dana ispita.

- Neophodni su stroži nadzori u ustanovama u kojima se ponavljaju incidenti. Ne vidim drugo rješenje. Ja sam danas u ruke dobio esej, kopirali smo ga domar i ja. Mogao sam ga dati učenicima da im osiguram bolji prolaz, ali to je pitanje moje odgovornosti - ističe zagrebački ravnatelj.