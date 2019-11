'Ne mogu pobaciti pa namjerno ubijaju bebe gaziranim pićima'

Umjesto da doje, mlade majke bebama daju gazirana pića kako bi im otkazali organi, piše Telegraph. Pivo od đumbira navodno djeluje jednako.

Na stotine, možda i tisuće djece majke ostavljaju umrijeti u zahodima, na rijekama i odlagalištima. Ili se obrate nekome drugome da im pomogne. Mnogi će u slumovima bez priziva savjesti prekinuti neželjenu trudnoću induciraju porod, a zatim će živu bebu dokrajčiti udarcem u glavu. Čedomorstvo u Keniji nije fenomen, nego rezultat očaja žena koje mu pribjegavaju zbog krize prouzročene siromaštvom te visokom stopom neželjenih trudnoća te zakona koji ne dopuštaju pobačaj.

Foto: Reuters

Dodatne restrikcije koje im je uveo Donald Trump, humanitarnim organizacijama koje primaju pomoć iz SAD-a još je otežao mogućnost da ženama prekinu neželjenu trudnoću. Kad zapadnjaci pomisle na prekid trudnoće, podrazumijevaju abortus, uklanjanje fetusa pod medicinskim nadzorom i to ne starijim od 24 tjedna.

No u Keniji prekid trudnoće uključuje i čedomorstvo, ubojstvo zdravog netom rođenog djeteta. Vlasti su nedavno čistile naplavine na rijeci koja prolazi kroz glavni grad Nairobi. Samo u prvom tjednu svibnja pronašli su osam tijela novorođenčadi. Otkriće je užasnulo Kenijce, no aktivisti tvrde da je stvarnost još gora.

Wilson Cheptoo bavi se sortiranjem otpada i tvrdi kako je pronašao 15 tijela djece unazad godinu dana. Nije drugačije ni kod njegovih kolega. Babica Florence pokazuje niz fotografija s mobitela na kojima su preminule odbačene bebe. Pokazuje jednu fotografiju na kojoj je sićušna djevojčica zgrčena u fetalnom položaju.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Tvrdi kako ju je majka hranila gaziranim sokovima umjesto mlijekom.Takve priče potvrđuje i Vincent Odhiambo, aktivist za ljudska prava u gradskom slumu Kiberi. U veljači je posjetio Justice Center te dobio izvještaj druge žene iz Nairobija koja je vidjela da susjeda bebi na bočicu daje pivo đumbira.

- Neke žene nisu u mogućnosti imati obitelj. Poznato je ako bebi date gazirano piće da će umrijeti. Možete zamisliti što za tijelo bebe znači takvo piće umjesto majčina mlijeka. Ne može preživjeti više od tri dana, kazao je on.

Riječ je o planiranom ubojstvu. No druge majke će jednostavno svoje bebe ostaviti uz tračnice vlaka gdje će ih možda netko primijetiti i spasiti, dok će druga preminuti. S druge strane, neke će bebu ubiti nakon poroda. Aktivisti pričaju da je ipak češća situacija u kojoj žene odlaze nekvalificiranim samozvanim stručnjacima kako bi im napravili abortus u kasnoj trudnoći.

Oni im potaknu porod kako bi rodile zdravo dijete, a zatim ga ubiju. Ponekad u tim postupcima umiru i žene. Humanitarne udruge koje se bave ženskim zdravljem upoznate su s takvom praksom. Među njima je Caroline Otera koja kaže da poznaje farmaceuta u Dandori koji nudi takve usluge.

Foto: Sanin Strukić/Pixsell

- On će vam dati lijekove zbog kojih ćete roditi, a zatim ubije dijete. Žena rađa u kantu hladne vode, a on zatim bebu dokrajči udarcem čekića u glavu, tvrdi ona.

Navodi i kako mu je policija zatvorila kliniku nakon što je u njoj tijekom abortusa koji je pošao krivo preminula aktivistica za ljudska prava. No vjeruje kako je još mnogo klinika koje djeluju daleko od budnog oka vlasti i policije. Službene statistike o čedomorstvu vlasti u Keniji ne objavljuju, no priznaju da imaju problem, piše Telegraph.

Iako aktivisti ni na koji način ne opravdavaju čedomorstvo, kažu kako se to može riješiti razumijevanjem šireg konteksta. Čedomorstvo je na kraju lanca koji započinje neželjenom trudnoćom nastalom prodajom tijela zbog siromaštva. Kako nema abortusa, pribjegavaju ekstremnim rješenjima.

Abortus se pravno nalazi u sivoj zoni. Do 2010. godine bio je potpuno nelegalan, a zatim se promijenio zakon pa je olakšan. No nije se promijenila kaznena odgovornost. Svakome tko izvede neautorizirani pobačaj prijeti 14 godina zatvora. To omogućuje policiji da prijeti i ucjenjuje šarlatane jednako kao liječnike.

Tek je nekoliko medicinskih stručnjaka spremno preuzeti rizik. Opozicija Crkvi i konzervativcima ojačava uz potporu SAD-a. Tijekom 2017. godine zbog pritiska američkih "pro life" lobija Trumpova administracija je ojačala propise kojima humanitarnim organizacijama koje primaju pomoć od SAD-a uskraćuje novac ako nude savjete o pobačaju.

Zbog toga je propao niz udruga koje su u Keniji nudile savjete o planiranju obitelji. Primjerice, Family Health Options Kenya morala je zatvoriti dvije klinike i prestati nuditi besplatne usluge. Iako Velika Britanija i druge europske zemlje potpomažu financijski, još nedostaje liječnika koji bi ponudili dostupan, jeftin i siguran abortus. Mnoge žene stoga nemaju izbora te odlaze šarlatanima koji ih stoje vremena i novca.

Foto: AE

Dok otkriju kome mogu otići i tko će im pomoći, uštedjele su potreban iznos od oko 400 kuna, no već su u poodmakloj trudnoći. Za one koje ne mogu skupiti taj novac u očaju i panici, a osobito ako otac djeteta odbije pomoći, bez savjesti će počiniti čedomorstvo.

Usto, žene koje su uspjele skupiti novac za ilegalni pobačaj ne razmišljaju da riskiraju i vlastiti život. Marie Stopes tvrdi da u Keniji najmanje 350.000 žena na godinu riskira život odlazeći na ilegalan pobačaj, a svakodnevno ih na takvom zahvatu umre sedam. Među njima je i Mary (26).

Foto: AFP/PXL

Ranije ove godine otišla je u ilegalnu kliniku na pobačaj u četvrtom mjesecu trudnoće. Kaže da nije imala izbora jer ju je partner ostavio, a zarađenim novcem je uzdržavala desetogodišnjeg sina iz prethodne veze te majku i tri mlađe sestre.

Tablete koje joj je navodni liječnik dao nisu djelovale, pa je se vratila u ilegalnu kliniku kako bi joj insertirali dugačku cijev kroz koju su joj iz utrobe izvukli plodnu vodu. Sljedećeg dana je rodila malenog dječaka. Kaže da je bio veličine njezina prsta, no počela je toliko krvariti da je na kraju završila u bolnici.

Foto: Pixabay

- Nisam imala pojma gdje mogu napraviti ilegalni pobačaj. Nisam mogla o tome govoriti s ljudima kako ne bih pokvarila svoj ugled, pa kad mi je prijateljica rekla za tu kliniku, nisam imala izbora nego otići ondje, kazala je.

Mary se izvukla gotovo bez posljedica, no od 21.000 žena koje godišnje zaprime u bolnice zbog nestručnog pobačaja, mnoge dođu bliže smrti nego što je to bilo u njezinom slučaju. Neke se ne uspiju izvući. Liječnica se sjeća kako je odbila trudnicu u šestom mjesecu trudnoće rekavši joj da je sad prekasno za pobačaj te joj je ponudila savjete kako doći zdrava do poroda. Kad je uvečer odlazila kući, ta ista trudnica se sva krvava pojavila pred njezinom klinikom.

- Netko joj je otvorio utrobu. Sve je ispadalo, crijeva su joj ispadala, prisjeća se liječnica koja je htjela ostati anonimna.

- Uspjela sam je uvući u salu, no crijeva su joj bila probušena. Dobila je sedam doza krvi, no šest sati poslije je preminula, kazala je žena koju i danas progoni smrt pacijentice.

No ukoliko bi legalni pobačaj bio dostupniji, možda žene ne bi trebale čekati toliko dugo. Kenija je konzervativna zemlja čiji klerici i političari preziru zapadne vlade koje ne poštuju njihove religijske vrijednosti i svetost trudnoće. S druge strane liječnici i aktivisti kažu da je pro life opozicija dodatno pogoršala stvari jer se pokušava boriti protiv njih.

Legalizacijom prakse dobit će se na sigurnosti zahvata, a žene neće umirati ni činiti čedomorstvo, tvrde. Ako bi vlada i političari dopustili ljudima da ih nauče o odgovornom seksualnom ponašanju te zaštiti tijekom spolnog odnosa na način da jeftini kontraceptivi postanu dostupni, manje bi žena uopće i ostalo trudno, tvrde aktivisti.

Foto: Pixabay

Nastavljaju da podaci UN-a pokazuju kako je oko 40 posto trudnoća u Keniji neželjeno, a trudna je jedna od pet tinejdžerica. Dodatno, 59,3 neudanih seksualno aktivnih žena ne koristi kontracepciju uopće.

Kilifi u priobalju Kenije priznaje da ima problem. Lokalna vlada je pokrenula kampanju kako bi smanjili broj maloljetničkih trudnoća. Oko 22 posto djevojaka u dobi od 15 do 19 godina su ili trudne ili su već majke. Navode kako je uzrok ranim trudnoćama udaja ili visoka stopa silovanja, ali i siromaštvo.

Foto: Reuters

- U siromašnim poljoprivrednim područjima gdje su česte poplave ili suše obitelji nemaju što jesti. Očajni roditelji potiču kćeri na seksualne odnose s vlasnicima trgovina kako bi dobile kruh, tvrdi službenica Mwenda Karisa.

Ponekad se djevojčice prostituiraju za uloške ili besplatan taksi prijevoz. Ruth Sidi imala je samo 17 godina kad je rodila sinčića Onesmusa koji danas ima šest mjeseci. Bila je u vezi s trgovcem koji joj je u zamjenu za seks davao kućne potrepštine.

Jacqueline Furaha u drugačijoj je situaciji. U kolovozu je rodila sina Vincenta dok se još školovala. U razredu od 30 djece još su tri djevojčice bile trudne. Ni Jacqueline ni Ruth ne znaju ništa o zaštiti.

- U školi nismo učile o kontraceptivima. O tome sam čula od prijateljice, no nisam znala gdje ih kupiti, a vjerojatno si ih ne bi mogla ni priuštiti, rekla je Jacqueline.

Obje su samohrane majke, no kažu kako se rado brinu o svojoj djeci. Još se školuju i vjeruju kako će u budućnosti steći zvanja koja će im pomoći u stvaranju boljeg života. Druge djevojke nisu iste sreće.

Čedomorstvo u ruralnim područjima može poprimati drugačija lica, ali i dalje postoji. Svake godine iz šuma i zahodskih jama spašavaju na stotine odbačene djece, tvrde lokalni dužnosnici i to uglavnom zato što ljudi začuju dječji plač pa o tome obavijeste nadležne. To su sretnici, tvrdi Karisa.

- Neke bebe majke bace u zahodsku jamu i nikad ih ne pronađemo, kazala je za kraj.

