POLICIJA POZIVA NA OPREZ

Nesreća u lovu kod Pule: Lovac teško ranjen iz vlastite puške

Nesreća u lovu kod Pule: Lovac teško ranjen iz vlastite puške
78-godišnjak se ozlijedio tijekom lova u Galižani, policija apelira na oprez i poštivanje lovačkih pravila

Prilikom lova na području Galižane nedaleko od Pule u nedjelju je ozlijeđen 78-godišnji muškarac, izvijestila je istarska policija koja apelira na pojačan oprez lovaca te pridržavanje pravila lovačkog ponašanja.

Naime, zasad provedenim izvidima utvrđeno je kako je 78-godišnjak u nedjelju oko 12.45 sati prilikom prolaska kroz visoko raslinje i žbunje, u jednome trenutku zapeo za granje. Za granu je zapela i puška te je došlo do ispaljenja i metak je muškarca pogodio u stopalo. 

Ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć u pulskoj bolnici, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, a policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja. 

Kako bi se izbjegle nesreće u lovu, odnosno kako bi se zaštitila sigurnost svih sudionika lova, ali i drugih građana te imovine, istarska policija apelira na pojačan oprez lovaca te pridržavanje pravila lovačkog ponašanja. 

"U cilju izbjegavanja nesreća u lovu, podsjećamo da prilikom odlaska i povratka iz lova, odnosno izvan lovišta i strelišta, oružje se mora prenositi u odgovarajućim navlakama ili kovčezima nenapunjeno, lovačko oružje nije dopušteno upotrebljavati u vrijeme smanjenje vidljivosti, za vrijeme elementarnih nepogoda i noću, osim za vrijeme mjesečine pri odstrelu određenih vrsta divljači", navela je policija u priopćenju.

Budući da se najveći broj nesreća u lovu događa zbog slabog raspoznavanja lovaca po obraslim i šumskim prostorima, policija upozorava kako bi sudionici lova trebali nositi reflektirajuće odnosno jasno vidljive kape ili prsluke narančaste ili crvene boje. Također upozoravaju građane koji beru gljive, planinare, voze bicikle ili šetaju na mjestu gdje se odvija lov, da radi vlastite sigurnosti nose reflektirajuću ili svjetliju odjeću.

