<p>Nama je pao prije svega pao jedan veliki kamen sa srca što mi više nećemo biti izvor zaraze, ali dolazimo do točke, ako ne budemo imali obeštećenja, naši zaposlenici neće umirati od Covida, nego će umirati od gladi, rekao je <strong>Marin Medak</strong> na konferenciji HUP-a na kojoj su predstavili dva modela obeštećenja odnosno paketa mjera.</p><p>Paketima mjera smatraju kako bi pomogli u očuvanju opstojnosti ugostiteljskog sektora, a modeli su razrađeni po uzoru na ostale zemlje članice EU koje su zbog lockdowna slične mjere već uvele.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Prvi model je dugoročnijeg karaktera i temelji se na smanjenju PDV-a na 5 posto na razdoblje do 1. 1. 2024. te dugoročno na 13 posto, obeštećenju od 10 eura po metru kvadratnom za najam. Također, predlažu Covid kreditiranje uz državne potpore kako bi se osigurala likvidnost.</p><p>Prema tom modelu, ugostitelji bi uz pomoć kredita izdržali period lockdowna, a potom kroz smanjenu stopu PDV-a ostvarili veće prihode od čega bi i država dugoročno profitirala uzmemo li u obzir da s nižim poreznim stopama idu i veće uplate u proračun. </p><p>Drugi model se bazira na osiguranju prihoda samim poduzetnicima, ne samo za radnike i njihove plaće, oslobođenju od svih obaveza za vrijeme lockdowna na svim razinama vlasti (najamnine, komunalne usluge itd.). Nadalje, predlažu smanjenje PDV.a i oslobađanje od parafkaslnih nameta u sklopu drugog paketa mjera.</p><p> </p><p>Medak kaže da bi smanjenje PDV-a na 5 posto učinilo razliku od 1,4 milijardi u godini dana, dok oni imaju oko milijardu eura uloženih u svoje biznise. Kaže da se radi o gotovo 4 milijarde kuna, da ih propadne samo pola.</p><p>- Želi li Vlada sada da se izgubi 4 milijarde u potpunosti da bi u budućnosti mogla očekivati nešto od PDV-a?, upitao se Medak.</p><p>- Ako nas se dotuče sada u ovoj situaciji, doći će korporacije i preuzet će primat na tržištu, poručio je Medak.</p><h2>Bujas: 'Ovo će biti samo kratkoročni C vitamin'</h2><p><strong>Hrvoje Bujas</strong>, predsjednik Udruge Glas poduzetnika je rekao da zaposlenici privatnog sektora nisu građani drugog reda, da su stavljeni pred zid:</p><p>- Ne vidi se svjetlo na kraju tunela, cijela ova priča može trajati dva tri četiri, možda šest mjeseci. Mi trebamo izdržati šest mjeseci. Mi moramo čuvati ne samo naše zdravlje, nego i naših obitelji i naših zaposlenika i radna mjesta - rekao je Bujas.</p><p>Postavio je pitanje kako to da se crkve ne zatvaraju, a zatvaraju se teretane i kasina:</p><p>- Možemo u crkvu, pa možemo i u fitness centre. Kazina, ista stvar. Većina ugostiteljskih objekata koje imaju grijalice i prostor vani, mogle bi naći modalitet rada. Privatni sektor je rekao dosta, i mi želimo čuvati zdravlje. Nadoknadite ono što nam treba da uspijemo preživjeti. Ispred nas je dugih pet ili šest mjeseci do cjepiva. Ovo će biti samo kratkoročni C vitamin - rekao je.</p><p>Bujas je poručio Vladi:</p><p>- Ili ćete s adekvatnim mjerama izaći sutra, već sutra, ili će se nažalost i broj nezaposlenih i opća kriza koja je tek pred vratima i duga zima koja je tek pred vratima, nastaviti - zaključio je.</p><p>- Nisu poslodavci iz privatnog sektora građani drugog reda. Kao što je netko rekao – no way - poručio je Bujas.</p><p>- Dok neki imaju plaće radili ili ne radili, nas i naše radnike se stavlja na socijalnu skrb. Zato tražimo adekvatne mjere. Bit će sutra sastanak na koji će doći i predstavnici. Nadam se da ćemo nakon sastanka izaći s osmijehom na licu, ne zbog nas, nego zbog radnika u privatnom sektoru kako bi znali da nisu ostavljeni na cjedilu - poručio je</p><h2>'Zdravlje nacije podrazumijeva zdravlje gospodarskih subjekata'</h2><p><strong>Damir Zorić</strong>, glavni direktor HUP-a, kaže da su njihovi zahtjevi racionalni te da su konkurentne zemlje u ovom sektoru već predvidjele takve mjere.</p><p>- Dio zdravlja nacije podrazumijeva financijsko zdravlje gospodarskih subjekata, obiteljskih poduzeća. Nakon sloma si možete misliti kako će izgledati mentalno zdravlje tih obitelji. Racionalnim ljudima ne treba objašnjavati zašto treba provesti kompenzacijske mjere - rekao je Zorić i poručio da je nacionalno mentalno zdravlje ugroženo.</p><p>- Upravo sam shvatio jednu činjenicu. Ja nemam za isplatiti božićnice svojim radnicima. I to mi je najtužnija činjenica danas. To je poruka koju treba poslati, upitne su božićnice našim radnicima - poručio je na kraju konferencije <strong>Franz Letica</strong>, predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreba.</p>