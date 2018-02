'Očekujte probleme u opskrbi energijom i štete na usjevima'

ZADNJE INFORMACIJE:

17.18 Ministar obrane Damir Krstičević u 16 sati posjetio je Delnice te obišao vojnike koji lokalnom stanovništvu pomažu u otklanjanju posljedica snježnog nevremena.

Iz MORH-a je potvrđeno da je u Delnicama angažirano 30 pripadnika Oružanih snaga RH i dva radna stroja. U ispomoć je upućeno još 60 vojnika s dva stroja za čišćenje, četiri kamiona i dva kipera.

Kako na navedenom području velike količine snijega i zimski uvjeti otežavaju svakodnevni život građana u pomaganju su angažirani i djelatnici Policijske postaje Delnice.

Tako je u četvrtak oko podne 70-godišnjakinja sa šireg područja Delnica u suradnji s članovima HGSS-a prevezena i privremeno, do poboljšanja vremenskih prilika smještena izvan svog doma. Spomenuta 70-godišnjakinja obratila se i svom kontakt-policajcu, koji će za to vrijeme redovito obilaziti njen dom radi sprječavanja kažnjivih radnji i pravovremenog postupanja u slučaju uočavanja prijetnje za imovinu zbog količina padalina.

Također, Policijski službenici Policijske postaje Vrbovsko, kao i tijekom cijele godine tako i ovih dana brinu o sigurnosti i dobrobiti građana svog postajnog područja. Obilaze starije i nemoćne građane, a naročito one koji žive u naseljima gdje ceste vode do jedne ili dvije kuće, kojima su ponudili pomoć oko nabavke i donošenja namirnica i lijekova te drugih potrepština. Uz to, policija radi pomoći starijim i nemoćnim osobama redovito surađuje i s geronto-domaćicama s područja grada Vrbovskog. Ova suradnja je intenzivirana s pogoršanjem vremenskih prilika i nastavit će se sve do poboljšanja vremenskih uvjeta - izvijestila je PU primorsko goranska.

Valja spomenuti kako je policija iz Vrbovskog tijekom ove zime inicirala i čišćenje zona odgojno-obrazovnih ustanova kako bi predškolci i učenici lakše i sigurnije stigli do svojih vrtića i škola.

Isto tako, inicirali su suradnju s lokalnim poduzećem za čišćenje snijega, kako bi građani s ovog područja mogli nesmetano do namirnica i do središta mjesta svojih prebivališta.

Policija poziva građane na oprez, da ne idu na put ukoliko to nije neophodno, a svi građani u slučaju potrebe mogu se obratiti policiji za pomoć pozivom na 192!

17.08 Hrvatsku ovih dana očekuju snijeg i jaka bura, nakon čega će se sa sibirskom anticiklonom sa sjeveroistoka Europe spustiti polarna zračna masa s osjetno hladnijim zrakom i temperaturama do minus 15, objavio je Državni hidrometeorolški zavod (DHMZ) , upozoravajući na moguće probleme na infrastrukturi, u prometu, te u opskrbi energijom.

Uživo s autoceste Zagreb-Rijeka: Poslije čvora Delnice vozi se u koloni

Na vrijeme će sljedećih dana djelovati ciklonalno polje s centrom u središnjem Sredozemlju. Na prednjoj strani ciklone pritječe značajna količina vlažnog zraka, dok sa sjeveroistoka, jačanjem sibirske anticiklone, dolazi hladan zrak. Zbog takve sinoptičke situacije, u Hrvatskoj će do petka prevladavati oblačno, u unutrašnjosti uz snijeg, a na Jadranu uglavnom kišu.

Oborina će povremeno biti intenzivnija - u Dalmaciji obilna kiša i pljuskovi, a u unutrašnjosti umjeren do jak snijeg uz stvaranje novog debljeg snježnog pokrivača. Najviše novog snijega očekuje se u gorskim predjelima gdje će zbog jakog vjetra biti mećave i snježnih zapuha.

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Malo snijega nošenog jakim vjetrom može pasti i duž obale te na otocima.

Vjetrovito vrijeme uz povremene obilne oborine stvarat će probleme u prometu, ponajprije u gorskim predjelima te podno Velebita.

Nakon tog snježnog razdoblja, ojačat će sibirska anticiklona te će se sa sjeveroistoka Europe spustiti polarna kontinentalna zračna masa s osjetno hladnijim zrakom.

Stoga se potkraj subote i u noći na nedjelju očekuje znatni pad temperature uz vrijednosti između -10 i -5°C, u gorju moguće i niže. Hladno će biti i na Jadranu uz temperaturu oko 0 °C, a osobito na sjevernom dijelu i mjestimice do -3 °C.

Od ponedjeljka pa barem do sredine sljedećeg tjedna bit će još hladnije. U pojedine dane vrijednosti minimalne temperature u unutrašnjosti mogu se spustiti i do -15 °C, a ponegdje u gorju i -20 °C.

Dani će biti studeni pa će i najviša dnevna temperatura zraka biti ispod 0 °C. Negativnih vrijednosti jutarnje temperature bit će i na Jadranu, a osjet hladnoće dodatno će pojačati jaka bura. Ponegdje duž obale ni dnevna temperatura neće biti viša od 0 °C.

Hladni val koji će zahvatiti Hrvatsku, ali i veći dio Europe, može prouzročiti probleme na infrastrukturi te opskrbi energijom. Zbog jakog vjetra i poledice nastavit će se problemi u prometu. Također može doći do štete uslijed smrzavanja već propupalih poljoprivrednih kultura, osobito u Dalmaciji.

DHMZ upozorava da dugotrajna izloženost hladnoći može biti opasna i za zdravlje te život ljudi i životinja.

14.28 - 'S obzirom na najave o mogućnosti snijega na području Zadarske županije, županijski Stožer za civilnu zaštitu stavljen je u stanje pripravnosti. U stalnom smo kontaktu sa zimskim službama održavanja koje redovito rade svoj posao te će u narednom razdoblju pojačati dežurstva. Povećan je broj strojeva i vozila koje su na terenu, ralice su spremne, a prometnice se redovito posipaju solju, priopćio je Stožer za civilnu zaštitu Zadarske županije.



Zbog najavljenih vremenskih promjena pozivaju jedinice lokalne samouprave da svoje komunalne službe stave u pripravnost.

- Vozačima savjetujemo da ne idu na put ako ne trebaju, a ako putovanje ne mogu odgoditi obvezni su imati zimsku opremu te poštovati ograničenja i upozorenja na cestama - stoji u priopćenju koje potpisuje načelnik Stožera za civilnu zaštitu Zadarske županije Šime Vicković.

13.10 - Prestali su zimski uvjeti na dionici autoceste A1 između čvorova Karlovac i Maslenica. Kamioni s prikolicom i tegljači s poluprikolicama mogu prema Dalmaciji prometovati autocestom A1, javlja HAK. Zbog olujnog vjetra i zimskih uvjeta u Gorskom kotaru i dalje nema prohodne ceste za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom iz smjera unutrašnjosti prema i Rijeci te obrnuto.

'Zašto plaćamo autoput kad se ne čisti?'

12.04 - 'Pa dobro, možete li mi reći zašto plaćamo autoput kada se ne čisti? Ovo vam je stanje od petka na autocesti Zagreb-Sisak', požalio nam se čitatelj koji je poslao ove fotografije:



Zametena cesta u Gorskom kotaru

11.57 - Evo kako u petak ujutro izgleda cesta u Gornjem Jelenju u Gorskom kotaru:



Vojnici u Karlovcu

MORH navodi kako će pripadnici Inženjerijske pukovnije Hrvatske kopnene vojske OS RH s inženjerijskim strojem biti angažirani u pružanju pomoći lokalnom stanovništvu u otklanjanju posljedica snježnog nevremena na području grada Karlovca.

- Na terenu u Karlovcu bit će 15 pripadnika koji će čistiti snijeg oko javnih ustanova i to oko Doma zdravlja i Hitne pomoći - priopćio je MORH.

Prevrnula se cisterna kod Ludbrega

11.47 - U petak oko 9 sati na državnoj cesti D-24 između Ludbrega i Varaždinskih Toplica u Slanju prevrnula se cisterna. Na terenu je više vatrogasnih društava. Srećom ozlijeđenih osoba nema i čeka se dolazak druge cisterne, javlja Regionalni. Trenutno je za promet zatvorena cesta i promet teče obilazno.



DUZS: Snijeg i jak vjetar izazvali su brojne probleme

10.45 - Oglasila se i Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Evo što kažu:

'Tijekom 22. veljače nove snježne padaline koje su zahvatile većinu županija kontinentalne Hrvatske te jak vjetar na Jadranu izazvali su brojne probleme u odvijanju cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa. Nisu zabilježeni veći problemi u opskrbi električnom energijom i drugim energentima te pitkom vodom. U uklanjanju posljedica, prvenstveno u čišćenju prometnica te u regulaciji prometa sudjelovali su zaposlenici javnih i komunalnih službi, snage civilne zaštite, policijski službenici.

Župan Ličko – senjske županije Darko Milinović uputio je jučer Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje zahtjev za pokretanje procedure za angažiranje pripadnika Oružanih snaga, koji su angažirani kao ispomoć operativnim snagama civilne zaštite u otklanjanju posljedica snježnog nevremena tamo gdje je to prema procjenama nadležnih civilnih institucija najpotrebnije.

Njihov angažman je koordiniran s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Gospić, Županijskom upravom za ceste Ličko – senjske županije i Lika cestama.

Trenutno stanje angažiranosti pripadnika OS RH (23. veljače ujutro):

- grad Gospić (45 vojnika),

- područje općine Donji Lapac (27 vojnika i 2 inženjerijska stroja).

Na području Karlovačke županije (Ogulin) u pripravnosti je 50 vojnika, 2 radna stroja i 2 kamiona te se čeka odluka o mogućem angažiranju.

Vojnici pomažu na terenu

10.35 - Nakon odluke potredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića da se vojska uključi u pomoć građanima u uklanjanju posljedica snježnog nevremena, 26 pripadnika Hrvatske vojske u četvrtak je poslijepodne pristiglo u pomoć u čišćenja snijega policijskim službenicima PP Donji Lapac, javlja PU ličko senjska.



Policija je vojnicima pružila smještaj u policijskom stacionaru u Donjem Lapcu, a zajedničkim snagama sa čišćenjem snijega nastavljaju i danas.

- S obzirom da je kretanje i sigurnost pješaka u ovim zimskim uvjetima otežana policijski službenici u svim gradskim središtima Pu ličko senjske, reguliraju promet i pomažu građanima. U skladu s trenutnim vremenskim uvjetima i sitaucijom na prometnicama, policija provodi mjere ograničenja prometa za vozila koja nemaju propisnu zimsku opremu, te kamione s prikolicama za koje je promet trenutno zabranjen - javlja PU ličko senjska dodajući da se uvjeti za sigurno odvijanje prometa nastoje ostvariti u stalnom kontaktu i koordinaciji sa službama za održavanje i čišćenje cesta, međutim pozivaju građane na oprez, te da prije putovanja provjere stanje na cestama i ispravnost svoje zimske opreme, a u slučaju potrebite pomoći i intervencije policije građani se mogu obratiti policiji na broj 192.

Novo slijetanje autobusa s ceste

Autobus Autoturista sletio je s Karlovačke ceste u petak ujutro smjeru Zagreba. Nije poznato ima li ozlijeđenih.



Odmorišta su puna: Vozači kamiona nemaju gdje

Zbog prometne nesreće zatvorena je državna cesta DC24 između Varaždinskih Toplica i Ludbrega u mjestu Slanje. Obilazak regulira prometna policija lokalnim cestama, javlja HAK. Zbog olujnog vjetra i zimskih uvjeta u Gorskom kotaru i Lici nema prohodne ceste za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci te obrnuto.

- Molimo vozače kamiona s prikolicom i tegljača s poluprikolicom da ne kreću na put u smjeru Rijeke i Dalmacije zbog zabrane kretanja tih kategorija vozila kroz Gorski kotar i Liku i popunjenih odmorišta uz autocestu A1 te u gradu Karlovcu - navodi HAK.

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici, 13.km, kod čvora Jankomir, u smjeru Bregane treba voziti opreznije.

Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica otvorena je za sve kategorije vozila, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama zbog zimskih uvjeta. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h zbog jakih bočnih udara vjetra.

Za sav promet zbog olujnog vjetra zatvorene su :

autocesta A7 Sveti Kuzam-Šmrika u oba smjera

Jadranska magistrale (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene

Samo za osobna vozila otvorene su:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice,

Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja,

DC25 Gospić-Karlobag.

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkriveni teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Zbog oštećenja bukobrana za sav promet zatvorena je autocesta A7 čvor Šmrika-čvor Hreljin u smjeru Rijeke.

Zbog zimskih uvjeta obavezna je zimska oprema na motornim vozilima, a zabranjen za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na cestama u dijelu središnje i sjeverozapadne Hrvatske te u Lici i Gorskom kotaru, uključujući državnu cestu DC1 na dionici Trakošćan-Đurmanec-Čeglje-Karlovac-Vaganac-Korenica-Udbina-Knin i državnu cestu DC3 kroz Gorski kotar na dionici Karlovac-Zdihovo-Kikovica.



U Delnicama 136 cm snijega, a na Plitvicama 110

Prema podacima DHMZ-a, u Delnicama je u 7 sati ujutro izmjereno 136 centimetara snijega, od čega je novih 30 cm napadalo od jučer. Na Plitvičkim jezerima je 110 cm snijega, u Slunju su izmjerena 84 cm, u Karlovcu 42, u Otočcu 53, u Bednji 39, Varaždinu 24, dok je u Zagrebu, u Maksimiru izmjereno 14 cm snijega. Najviše snijega izmereno je na Zavižanu, 230 centimetara.

Neke škole otkazale nastavu

Ni u petak u većini škola na područjima u Gorskom kotaru i Lici, gdje snijeg stvara poteškoće, nema nastave.

Na zahtjev župana Ličko-senjske županije, vojska je angažirana kao ispomoć operativnim snagama civilne zaštite u otklanjanju posljedica snježnog nevremena. Na području grada Gospića na cesti Kosinj - Perušić te na području općina Donji Lapac i Korenica.

Ministar Krstičević stiže u Delnice

Nakon što su jučer na područje Delnica stigli vojnici koji su angažirani na raščišćavanju snijega i na opskrbi stanovništva hranom i lijekovima, gradonačelnik Delnica Ivica Knežević kaže da bi danas trebali stići i strojevi.

- Čuo sam se s Turalijom (zapovjednik HV-a, op.a), dogovorili smo aktivnosti oko potrebe da nam pomognu. Iz Karlovca dolaze strojevi koji će pomoći u raščićavanju snijega, a ljudi su već ovdje. Pokušat ćemo očistiti prilaze, da djeca ne hodaju po cesti uz šlepere, da hodaju pješačkim hodnikom - rekao je Knežević za N1.

Navodno će u 16 sati u Delnice doći i ministar obrane Damir Krstičević.

'Snijeg neprestano pada, situacija je problematična'

- Snijeg neprestano pada od prošle noći, ne bih rekao da je situacija kaotična, ali je problematična. Osigurano je elementarno funkcioniranje grada, prohodnost je osigurana do opskrbnih centara - navodi gradonačelnik Delnica.

Ako se nastavi ovakvo vrijeme, Knežević upozorava da će to biti veliki financijski udar na gradsku blagajnu.

- To sigurno nećemo moći podnijeti, ovaj snijeg neće slomiti Gorane, ali će definitivno slomiti naš proračun. Bojim se da ćemo premašiti iznos iz 2012. i 2013. kada je ukupan trošak čišćenja bio 13 milijuna kuna, i onda još jedan milijun kuna za sanaciju, a to je jedna petina našeg proračuna - kaže Knežević za N1.





Zimski uvjeti proglašeni za veći broj cesta

Zbog zimskih uvjeta obavezna je zimska oprema na motornim vozilima, a promet je zabranjen za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na sljedećim cestama: Lika i dijelovi Zadarske županije - autocesta A1 između čvorova Karlovac i Maslenica, DC1 Čeglje-Karlovac-Vaganac-Korenica-Udbina-Knin, DC27 Gračac-Zaton Obrovački; DC23 Duga Resa-Donje Dubrave-Josipdol-Kapela-Žuta Lokva-Senj;. DC25 Korenica-Lički Osik-Gospić-Karlobag; DC42 Ljubošina-čvor Ogulin (A1)-Josipdol-Poljanak-Selište Drežničko; i u mjestu Poljanak; DC50 Žuta Lokva-Špilnik-Lički Osik-Gospić-Sveti Rok-Gračac;

DC52 Špilnik-Korenica; DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo; DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Dobroselo; DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča; DC534 Budak-čvor Gospić; ŽC5203 Dobroselo-Brotnja-Srb te na svim lokalnim i županijskim cestama na području cijele Ličko-Senjske županije.

Za sav promet zbog snježne vijavice u Lici zatvorene su: državna cesta DC218 Dobroselo (g.ž.LS)-Mazin-Bruvno (D1), ŽC5128 Bogić Brdo-Lička Jesenica-(ŽC5113) do granice Karlovačke županije, ŽC5110 Alan-Krivi Put-Prokike, te lokalne ceste Senj-Podbila, u mjestu Francikovac, Stolac, Veljun Primorski, Selo Vratnik, Grabarje.



U Gorskom kotaru i sjevernom Hrvatskom primorju zimski uvjeti su na sljedećim cestama: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo, DC3 Zdihovo-Gornje Jelenje-Kikovica; DC32 GP Prezid-Parg-Delnice; DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin; DC203 GP Brod na Kupi-Delnice; DC305 Parg-Čabar; DC501 Gornje Jelenje- čvor Oštrovica-Meja; ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak; ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk; ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine; ŽC5030 Platak-Kamenjak; ŽC5032 Gornje Jelenje do Crni Lug; ŽC5062 Bribir-Lukovo; zaleđe Kraljevice i grada Bakra, ostale županijske i lokalne ceste na području Gorskog Kotara. ŽC5110 Krmpote-Alan i LC58031 Zalesina-Stari Laz i zatvorene su za sav promet zbog snježnih zapuha, a LC58107 Kraljevica (DC8) do Križišća (DC501 otvorena samo za osobna vozila.



Zimski uvjeti u središnjem i sjeverozapadnom dijelu zemlje su na: autocesti A1 između čvorova Karlovac- i Bosiljevo 2, DC1 Trakošćan-Đurmanec-Zaprešić-Jastrebarsko-Čeglje, DC3 Dubovec-Donja Zelina-čvor Popovec i Karlovac-Duga Resa-Zdihovo; DC6 Jurovski Brod- Karlovac-Brezova Glava-Vojnić-Vojišnica-Glina (D37) - Dvor (D47) - GP Dvor, DC10 čvor Sveta Helena-čvor Gradec, DC14 čvorište Mokrice-Bračak, DC24 Bedekovčina-Zlatar Bistrica-Pece, DC26 Vrbovec-Gornji Dragičevci, DC28 Cugovec-Haganj, DC29 Novi Golubovec-Laz- Soblinec, DC30 Velika Kosnica-Velika Gorica-Ogulinec (g.ž.SM)-Petrinja- GP Hrvatska Kostajnica, DC31 Velika Gorica-Pokupsko (g.ž.SM)-Glina, DC35 Očura-Švaljkovec, DC36 Karlovac-Šišljavić- Pokupsko-Žažina; Žažina-Sisak-čvor Popovača, DC37 Sisak (D36) – Petrinja (D30); Petrinja (D30) – Glina (D6), DC43 Dabci -čvor Ivanić Grad, DC45 Rogoža-čvor Kutina; DC47 Trokut (g.ž.PS) - čvor Novska (A3) - Hrvatska Dubica - Hrvatska Kostajnica (D30) - Dvor (D6), DC74 Đurmanec-Bednja, DC204 GP Pribanjci - Bosanci (D3); Bosanci (D3) - čvor Bosiljevo 1 (A1), DC205 Razvor-Kumrovec-Gubaševo, DC206 Hum na Sutli-Valentinovo-Krapina, DC207 Hum na Sutli-Đurmanec, DC216 Vojnić (D6) - Kolarić -GP Maljevac (gr.R.BIH), DC224 Mošćenica (D37) - Blinjski Kut - Sunja - Panjani (D30), DC225 Harmica-čvor Zaprešić, DC228 Jurovski Brod (D6) - Ozalj - Karlovac (D1), DC231 Bregana-Samobor-Sveta Nedelja, DC307 Gubaševo-Oroslavje-Marija Bistrica, DC310 Jastrebarsko-čvor Jastrebarsko, DC312 D47 - Novska, DC408 Zračna luka Pleso, DC430 Kosnica-Zračna luka dr.Franjo Tuđman, DC429 Selište Drežničko (D42) - Selište Drežničko (g.ž.LS), DC507 Valentinovo-Krapinske Toplice-Gubaševo, DC536 čvor Buševec-Buševec, ŽC 5126 Sveti Juraj-Krasno.

Županijska cesta ŽC 5094 Jasenak- Stalak zatvorena je za sav promet.

Županijskom cestoma Lukovo-Lič i lokalnom cestom Kraljevica (DC8) do Križišća (DC501) prometovati mogu samo osobna vozila.

Zbog odrona zatvorena je za sav promet županijska cesta ŽC3275 Stankovac-Jame.

Zbog zimskih uvjeta promet je zabranjen za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na graničnim prijelazima: Ličko Petrovo Selo, Maljevac, Prezid, Čabar i Brod na Kupi.

Željeznički promet kroz Liku i Gorski kotar teče otežano

U prekidu su: trajektna linija Prizna-Žigljen, katamaranske linije: Novalja-Rab-Rijeka, Mali Lošinj- Cres-Rijeka, Ubli- Vela Luka- Hvar- Split, Vis- Split.



Trajekt na liniji Brestova-Porozina ne prevozi autobuse i teretna vozila iznad 3 tone nosivosti.

Katamaran Bišovo neće isploviti na liniji Pula - Unije - Susak - M.Lošinj - Ilovik -Silba - Zadar.

Zbog vremenskih uvjeta željeznički promet kroz Liku i Gorski kotar teče otežano.

U gradsko-prigradskom prometu grada Zagreba očekuju se manja kašnjenja, a u lokalnome prometu kašnjenja od 15 do 30 minuta.