Odvjetnici Thompsona oglasili se oko terase i vlasničkog lista

Odvjetnički tim pjevača Marka Perkovića Thompsona poslao je priopćenje u vezi tužbe protiv pjevača u kojoj je navedeno da kao terasu neovlašteno koristi krov susjedne zgrade, odnosno da je uzurpirao krov susjedne zgrade. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

- U svojstvu punomoćnika gospodina Marka Perkovića - Thompsona i njegove obitelji, a temeljem izdane punomoći, Odvjetničko društvo Višić & Višić iz Splita se ovim putem obraća javnosti.

Potaknuti brojim upitima građana o navodima iznesenim u medijima da se ipak nastavlja kazneni postupak protiv Marka Perkovića Thompsona i drugih, u svezi kaznenih prijava koje su odbačene od strane USKOK-a pojašnjavamo slijedeće.

Branko Miodrag, susjed naše stranke, podnio je više kaznenih prijava protiv Marka Perkovića i drugih radi sumnje da su počinili kaznena djela poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, zlouporabe položaja i ovlasti, te krivotvorenja isprava, koje su objedinjene u jedan postupak iz razloga činjenične povezanosti. Istovjetne kaznene prijave je podnijela i Milena Banjan, također susjeda naše stranke. USKOK je postupio po kaznenim prijavama, te nakon opsežnih i detaljno provedenih izvida utvrdio kako nije počinjeno nijedno od kaznenih djela za koje su podnesene kaznene prijave. Osnovna tema kaznenih prijava je nezakonito postupanje službenika Grada Splita i Općinskog suda u Splitu prilikom etažiranja terase kao samostalne uporabne cjeline i upisa prava vlasništva na ime Marka Perkovića u zemljišnim knjigama.

USKOK je rezolutno odbacio sve sumnje iznesene u kaznenim prijavama kao neosnovane. Dapače, utvrđeno je upravo suprotno, da su svi upisi u zemljišnim knjigama izvršeni u skladu sa zakonom i da nije bilo nikakvog pogodovanja bilo kome ili zaobilaženja zakonskih propisa na bilo koji način. Znakovita je činjenica kako USKOK nakon detaljne analize svih činjenica do kojih se došlo prilikom provođenja izvida, dolazi do zaključka kako sporna terasa nikada nije ni bila projektirana kao krov, nego kao pravo nadogradnje koje je kao takvo upisano u zemljišnim knjigama isključivo u korist Marka Perkovića.

Ovo je još jedna potvrda činjenice koju smo više puta iznosili u medijima, da je Marko Perković isključivi vlasnik terase i da je svoje pravo vlasništva upisao na zakonit način. Dakle, na spornoj „terasi“ ne postoji nikakvo suvlasništvo kako je prethodno iznošeno u medijima, već je naša stranka SAMOSTALNI vlasnik. Više puta smo se obraćali medijima vezano za ovu temu, i to svaki put potpuno pravno i činjenično argumentirano, a naši navodi koje smo iznosili su se ukazali točnim i nakon opsežnih izvida koje je proveo USKOK. Izvidi koje je proveo USKOK su „ogolili“ dosta toga što je pogrešno navođeno, ali isto tako i jednostrano kreirane činjenične konstrukcije koje su imale utemeljenje isključivo na podacima koje je plasirala suprotna strana.

U odnosu na navedeno, ponavljamo dio objavljenog Zahtjeva za ispravak pogrešne informacije, upućenog političkom tjedniku „NACIONAL“, vezano za novinski članak koji je pod naslovom „EKSKLUZIVNO Šokantna vještačenja dovode u pitanje optužnicu protiv novinarske ekipe RTL-a i stanara koju je DORH podigao na poticaj Marka Perkovića i otkrivaju kako je ugrozio susjede zbog čuvene ‘splitske terase’”, objavljen dana 26. kolovoza 2025.g.:

„…1. Neosnovani su i netočni navodi sudskih vještaka da su „odgovorne osobe prilikom legalizacije spornih objekata svjesno kršile zakon“. Sudski vještaci nisu ovlašteni utvrđivati je li bilo kršenja zakona od strane službenih osoba. Ne treba se posebno komentirati da sudski vještaci ne mogu ocjenjivati je li nečije postupanje bilo svjesno ili nesvjesno. Da nije bilo kršenja zakona od strane službenih osoba jasno ukazuje činjenica da u svezi postupka legalizacije nije podignuta optužnica, a samim time ni donesena nijedna pravomoćna presuda koja bi ukazivala na takve navode vještaka.

4. Nije točno da je pripojio spornu terasu koja se nalazi na susjednoj katastarskoj čestici na osnovu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Terasa nije pripojena, već je obitelj Perković koristi istovremeno s kućom od trenutka stjecanja prava vlasništva na kući i terasi. Terasa od same izgradnje čini sastavni dio sadašnjeg doma obitelji Perković.

Sudska vještačenja su izrađena u privatnom aranžmanu susjeda Branka Miodraga, a ne po zahtjevu suda, tako da se ne radi o vještačenjima u smislu odredbi Zakona o parničnom postupku, nego privatnim ispravama koje je Miodrag priložio u sudski spis…“

Isti vještak na temelju čijeg je vještačenja napisan novinski članak, istražiteljima USKOK-a izjavio je da se nije radilo o sudskom vještačenju, nego o jednostranom vještačenju izrađenom isključivo temeljem podataka i dokumentacije koji su mu prezentirani od strane susjeda Branka Miodraga.

Cilj ovog priopćenja nije ukazivati na to kako je naša stranka u svim svojim medijskim istupima vezanim za predmetnu temu bio u pravu, već da se spriječi pokušaj umanjenja važnosti odluke USKOK-a.

Iako su tek neki mediji prenijeli objektivnu informaciju o rezultatu izvida koje je proveo USKOK, kao npr. Jutarnji list u novinskom članku od dana 04. studenog 2025.g., naslova USKOK: ‘Thompson je bio u pravu oko terase na splitskom Žnjanu‘, većina medija je izvještavala o nastavku kaznenog progona koji su preuzeli podnositelji kaznenih prijava.

Navedeno je kod određene populacije čitatelja stvorilo dojam da su ipak počinjena kaznena djela, pa da to daje za pravo podnositeljima kaznenih prijava da nastave s postupkom.

To nije točno.

Preuzimanje kaznenog progona od strane podnositelja kaznenih prijava jasno je propisano odredbama članka 55. Zakona o kaznenom postupku.

U slučaju kada državni odvjetnik utvrdi da nema osnova za kazneni progon osobe protiv koje je podnesena kaznena prijava, podnositelj kaznene prijave ima pravo preuzeti kazneni progon bez obzira na činjenicu da nema niti osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo.

Pojednostavljeno rečeno, svatko protiv svakog može podnijeti kaznenu prijavu, pa kada mu ista bude odbačena iz razloga što nema kaznenog djela, isti taj svatko, može nastaviti voditi kazneni postupak u vlastitom aranžmanu.

Ne prejudicirajući ishod postupka koji su preuzeli podnositelji kaznene prijave, ponovno ćemo se obratiti medijima kada postupak bude pravomoćno okončan - rekli su.