Opraštaju se od poginulih u teškoj prometnoj kod Virovitice: 'Pretužno! Bili su divni ljudi...'

Još u petak smo radili skupa, osjećaj je jako težak. Težak je to gubitak tako dobre osobe, a i majstora. I njegova supruga je bila divna, rekao nam je kratko potreseni radni kolega i prijatelj bračnog para Danijela Š. (47) i Marine Š. (45) iz Gradine koji su poginuli u strašnoj prometnoj nesreći u nedjelju na području Virovitice. U toj nesreći poginulo je još dvoje ljudi.

Danijel i Marina | Foto: Facebook

Podsjetimo, do teškog sudara došlo je na virovitičkoj obilaznici oko 12.20 sati. Kako je policija objavila, vozač automobila (44) virovitičkih registracija započeo je pretjecanje vozila koja su se kretala ispred njega, no prometni trak nije bila slobodan na dovoljnoj udaljenosti da bi taj manevar mogao sigurno završiti. U trenutku pretjecanja iz suprotnog smjera nailazio je automobil zagrebačkih registracija u kojem je bio bračni par. Vozio je upravo Danijel.

Uslijedio je frontalni sudar. Vozilo bračnog para odbačeno je u zaštitnu ogradu te se prevrnulo na krov. Danijel i Marina poginuli su na mjestu.

Vozač (44) automobila virovitičkih registracija, kao i putnici u njegovom automobilu - muškarac (66) i žena (69) - zadobili su teške ozljede.

Muškarca (66) su helikopterom hitne medicinske pomoći krenuli prevoziti u bolnicu, ali nije izdržao. Preminuo je u helikopteru. U Opću bolnicu u Virovitici prevezli su i vozača (44), ali ni njemu nije bilo spasa. Preminuo je od zadobivenih ozljeda. Putnica (69) još se nalazi u bolnici.

Stravičan sudar šokirao je cijeli virovitički kraj. Danijela i Marinu svi pamte kao veseli i dobar par.

- Veselio se što ide na jednu zabavu. U subotu je bio na toj zabavi, a u nedjelju je išao na ručak u dom gdje je zabava bila, ali, eto, nije stigao, dogodila se ta nesreća - ispričao nam je kolega. Iza bračnog para ostalo je dvoje djece.

Tragedija je posebno pogodila stanovnike općine Gradina. Poginuli supružnici bili su poznati među mještanima, rekao nam je načelnik Josip Vučemilović-Jurić.

- Bili su cijenjeni mještani. Supruga je bila ranije vijećnica, a suprug vozač. Dobri ljudi. Sad pokušavamo pomoći obitelji i pronaći mjesto ukopa. Ovakvu tragediju ne pamtimo. Riječ je o mladim ljudima - rekao nam je načelnik Vučemilović Jurić.

Općina je zbog svega proglasila Dan žalosti, a na društvenim mrežama se također opraštaju od stradalih.

- Prošloga tjedna smo pričali kako je već prošlo 20 godina kako se znamo, prisjećali smo se anegdota iz prošlog vremena, smijali se, pričali... Laka ti zemlja, prijatelju moj - samo je jedan od komentara prijatelja.

Koliko je nesreća bila stravična svjedoče i fotografije. Automobili su potpuno uništeni. Intervencija je posebno potresla i vatrogasce koji su među prvima stigli na mjesto nesreće.

- Izašli smo s četiri vozila i devet vatrogasaca. Zatekli smo katastrofu. Pristupili smo izvlačenju osoba s pripadnicima JVP-a Virovitica, a morali smo rezati automobil. Takve intervencije su psihološki izuzetno teške. To je posao na koji dolazite pripremljeni, ali uvijek ostavi trag. U tim trenucima morate dati više od sto posto snage - rekao nam je Igor Gotal iz DVD-a Suhopolje.

Da ova prometnica već godinama nosi reputaciju problematične dionice potvrđuje i Robert Teskera, zapovjednik JVP-a Virovitica.

- Često ondje interveniramo zbog prometnih nesreća. U prosjeku imamo od dvije do tri prometne nesreće na toj dionici. Glavni problem je nepoštovanje ograničenja brzine. Cesta je ravna, ljudi se povedu i precijene svoje mogućnosti - upozorio je zapovjednik.

Policija je nakon nesreće uputila apel svim vozačima. Upozorili su kako je u svega deset dana na cestama život izgubilo sedam osoba te naglasili da je upravo pretjecanje jedna od najsloženijih i najopasnijih prometnih radnji.

Proteklog vikenda crne vijesti stigle su i iz Zadarske županije. U razmaku od svega nekoliko sati na tamošnjim cestama poginula su tri motociklista. Prva nesreća dogodila se kraj Masleničkog mosta, a druga na ulazu u Murvicu. Kako je rekla policija, krivac za obje tragedije bila je neprilagođena brzina.

U nesreći kraj Murvice poginuo je austrijski državljanin (52) koji je na motociklu izgubio nadzor u zavoju, izletio s kolnika i udario u kameni usjek. Samo nekoliko sati kasnije život su izgubili i motociklist (31) iz Zadra te njegova suputnica (27). Policija sumnja da je vozač bez zaštitne kacige pretjecao kolonu vozila, pri čemu brzinu nije prilagodio uvjetima na cesti. U pokušaju izbjegavanja sudara izgubio je nadzor nad motociklom.

- Poznat je bio kao netko tko je volio motocikle i brzinu. Vidjeli smo ih ranije na motociklu kroz grad, a izlaskom iz Zadra dodao je još gasa - ispričao je jedan njegov poznanik.

Prometni stručnjak i sudski vještak Goran Husinec smatra da se uzroci najvećeg broja teških nesreća godinama ne mijenjaju.

- Brzina i alkohol dominiraju nad svim drugim uzrocima. Kod motociklista je manje alkohola, ali zato često voze izrazito velikim brzinama. Današnja vozila su snažna i vozači često nisu ni svjesni koliko brzo voze. Jedino rješenje je stalna edukacija i odgovornost svakog pojedinca - upozorio je Husinec.

Govoreći o crnim točkama u Hrvatskoj, Husinec kaže kako o tome brigu vodi policija.

- Mislim da je crna točka svugdje gdje ljudi ne paze, kako na sebe, tako i na druge u prometu - zaključio je Goran Husinec.

Koliko je vikend bio koban na cestama pokazuju i podaci Ravnateljstva policije. Zabilježeno je 95 nesreća s ozlijeđenima. U pet nesreća s poginulim osobama smrtno je stradalo devet ljudi, dok je ukupno ozlijeđeno njih 98. 