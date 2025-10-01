Orešković pitala Božinovića imaju li klečavci dozvole MUP-a: 'Mi smo demokratska zemlja'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, podnoseći Saboru izvješće o radu policije, rekao je kako Hrvatska nije država koja ima problema s ilegalnim migracijama, a na prozivku da nije iznio broj ilegalnih migranata u RH, uzvratio je kako je prošlu noć u našoj zemlji prespavalo njih 547 .

"Uvijek smo govorili gdje je pritisak migranata i gdje ih ponekad ima. Svojim ogromnim trudom smo uspjeli riješiti sva ta pitanja. Čak smo i umirili sve one koji su bili skloni organiziranju seoskih straža", rekao je Božinović tijekom rasprave o Izviješću za 2024. godinu.

Istaknuo je i da su na obilježavanju Dana policije mogle vidjeti "filmske priče" policajaca koji su nagrađeni za svoju hrabrost i predanost.

Time je odgovorio Ivici Kukavici (Domovinski pokret) kojega je zanimalo koliko je rad policije pridonio tome da se ljudi u pograničnim područjima osjećaju sigurnim od ilegalnih migranata.

Nikola Grmoja (Most) je, pak kroz povredu poslovnika, upozorio da ministar unutarnjih poslova i vodstvo policije ne nude odgovore koliko je trenutno ilegalnih migranata u Republici Hrvatskoj, a Božinović je odgovorio da su prošlu noć u našoj zemlji prespavala 547 ilegalna migranata te su, poručio je, u krivu svi koji Hrvatsku žele predstaviti kao državu koja ima problema s ilegalnim migracijama.

Tijekom brojnih replika vladajući i oporba su hvalili rad policije i visoku razinu općeg stanja sigurnosti u zemlji te da smo jedna od najsigurnijih zemalja u Europi i svijetu.

SDP-ovu Irenu Dragić zanimalo je što policija čini kako bi zaustavila raspačavanje droge u školama jer, kako je upozorila, među tinejdžerima se širi zabrinjavajući trend eksperimentiranja s drogama, a neki od njih postaju i dileri unutar vlastitih škola. Božinović je odgovorio da se pitanjem konzumacije droga u školama ne treba nositi isključivo policija rekavši da se radi o djeci s kojom se moramo "svi skupa baviti".

I SDP-ova Ivana Marković upozorila je na isti problem, a Božinović je dodatno pojasnio da u lokalnim zajednicama policijska postaja okuplja ravnatelje škola, predstavnike zdravstva i druge službe kako bi se razmijenile informacije.

Božinović je, na upit HDZ-ovog Krešimira Ačkara, iznio podatak da unatoč percepciji ove godine imamo 16,6 posto manje kaznenih djela koja su počinili maloljetnici. "Moramo se više okrenuti obitelji. Policija ne može ulaziti u obitelji, u učionice, u psihijatrijske ustanove i slično", poručio je.

Orešković: Imaju li molitelji dozvole MUP-a?

Dalija Orešković (DOSiP) upitala je tko organizira molitve na trgovima prve subote u mjesecu i jesu li za sva okupljanja organizatori dobili odgovarajuće dozvole od MUP-a, a ministar unutarnjih poslova uzvratio je da je Hrvatska demokratska država, policija brine o javnom redu i sigurnosti, a ne o ideološkoj ili drugoj aspiraciji ljudi koji organiziraju skupove.

Ministar unutarnjih poslova je, na upit Damira Biloglava (DOMiNO) vezano uz stopu kriminaliteta u populaciji u stranih radnika, najavio da će krajem ove ili početkom iduće godine u sabor doći s novim izmjenama Zakona o strancima. Naveo je i da vezano uz kaznena djela stranih radnika tu nema statistički vrijednih podataka jer su oni češće žrtve nego počinitelji prekršaja ili kaznenih djela.

Iznoseći izvješće o radu policije u 2024. godini, Božinović je istaknuo da je sigurnosna situacija u Hrvatskoj u tijekom 2024. na visokoj razini. Naveo je da je koeficijent razriješenosti kaznenih djela već petu godinu za redom iznad 70 posto, a prošle godine je to bilo 71,7 posto.

Stoga je Hrvatska već drugu godinu za redom proglašena kao najsigurnija država u Europi za noćne šetnje, a prema Global Peace Indexu nalazila na 15. mjestu od 163 države svijeta po sigurnosti i miroljubivosti.

Iznoseći brojne podatke Božinović je rekao da je u 2024. evidentirano 62.847 kaznenih djela što je šest posto više nego godinu ranije, a policija je razriješila 45.062 kaznena djela, što je više od 71 posto. U prošloj godini otkrivena i prijavljena su 1664 kaznena djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u RH te je prijavljeno 1611 počinitelja, što je za 11 posto povećanje otkrivenosti počinitelja tih kaznenih djela. Uz to, prošle godine je zabilježeno 58 posto manje nezakonitih ulazaka državne granice. Evidentirano je 7,7 posto više kaznenih i prekršajnih prijava vezanih uz zlouporabu droga te imaju nešto više od 11 tisuća zapljena svih vrsta droga.

Pohvalio je da se uspješnost razrješenja kaznenih djela protiv života i tijela i tijekom prošle godine bila veća od 96 posto, a ubojstva su razriješena 100 posto.