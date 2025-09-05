Organizatori festivala 'Nosi se' u Benkovcu organiziraju mirni prosvjed. Policija će snimati sve

Policija je priopćila kako će se u subotu, 06. rujna 2025. godine u vremenu od 18 sati u Benkovcu na Šetalištu kneza Branimira održati javno okupljanje "Nosi se kamen slobode“. Zbog toga, obavještavaju građane da će sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, za vrijeme održavanja javnog okupljanja, audio i video snimati područje održavanja javnog okupljanja.

Organizatori odgođenog festivala najavili mirni prosvjed

Juraj Aras, umjetnički voditelj festivala, pozvao je na umjetnički mirni prosvjed/performans koji će se održati u subotu, 6. rujna, od 18 do 19 sati u Benkovcu, na platou iza Gradske knjižnice. Cilj performansa, prema organizatorima, bio je ispuniti prazni izvedbeni prostor sadržajem koji simbolizira slobodu, zajedništvo i mir. Pozivao se kamen s obližnjeg neasfaltiranog parkirališta postaviti jedan po jedan, u maloj hrpi, ispod zastave Republike Hrvatske, kao simbol čvrstoće i izgradnje sigurne i slobodne budućnosti.

Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti.

Povodom sprječavanja provedbe festivala Nosi se 2025. u Benkovcu organiziramo mirni prosvjed / performans u tišini ljudi uz tonski zapis propovijedi mons. Mate Uzinića održane 15. kolovoza.

Mirni prosvjed / performans održat će se 6. rujna od 18 do 19 sati. u Benkovcu na platou iza Gradske knjižnice, Šetalište kneza Branimira 46.

Nakon što smo se odgodom povukli s programom 25. kolovoza zbog mira u Benkovcu, prosvjednici okupljeni oko nekih braniteljskih udruga ipak su odlučili poslati poruku neslaganja i proslaviti svoju pobjedu pred praznim prostorom pozornice iza Gradske knjižnice. Slavlje praznog prostora za umjetnika je poziv da ga ispuni. Poziv je i braniteljima da ga ispunimo zajedno.

Pozivamo Benkovčane i sve ostale građane dobre volje, raznih svjetonazora da u miru i tišini, uzmemo kamen s obližnjeg neasfaltiranog parkirališta i dostojanstveno u tišini, jedan po jedan, složimo malu hrpu na centru pozornice pod malom zastavom Republike Hrvatske. Da prazan izvedbeni prostor ispunimo sadržajem koji simbolizira slobodu, zajedništvo i mir.

Kamenom: simbolom naše zemlje, simbolom čvrstoće i simbolom izgradnje. Izgradnje sigurne i slobodne budućnosti. U ime naših predaka, nas i naših potomaka. Tu našu aktivnost u tišini pratit će važna poruka mons. Mate Uzinića koju s pažnjom poslušajmo i koja završava stihovima Arsena Dedića. Nakon propovijedi raziđimo se u miru i odlazimo u Šibenik na Fališ.

Oprostite nam dragi Benkovčani što ćemo još jednom s vama i s vašeg terena slati poruke slobode ali ova je situacija veća i od festivala Nosi se i od Benkovca. Benkovac je danas postao kolateralna žrtva ideoloških napetosti u našoj Republici. Važno je pokazati da možemo u Benkovcu održati ravnotežu bez gorkog osjećaja da je jedan umjetnički festival neopravdano otjeran. To je važno na simboličkoj razini. Za grad i za državu.

Festival ide dalje u druge gradove već prema mogućnostima jer mora doći kraju. U Benkovac će se vratiti kad se u gradu ponovo javi želja da se scenski gledamo u miru i dobroj atmosferi. Nadamo se da će to biti uskoro.

Parkinge koristite kod Tommyja, Plodina, autobusnog kolodvora ili kod škole.

Apeliramo na sve posjetitelje ovog mirnog prosvjeda/performansa da gotovo u komemorativnoj atmosferi bez politiziranja pošaljemo poruku i raziđemo se u miru,” stoji u objavi organizatora.