Osumnjičeni za teško ubojstvo u Srbiji i dalje u bijegu: Nosio nanogvicu, brat ga je prijavio

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: < 1 min
Dalibor Demirović osumnjičen je za teško ubojstvo svoje nevjenčane supruge Katarine. Njezino tijelo je pronađeno u zamrzivaču

U selu Pečenjevce kraj Leskovca dogodio se težak zločin. Dalibor Demirović osumnjičen je da je ubio svoju izvanbračnu suprugu Katarinu Gligorijević, čije je tijelo pronađeno u zamrzivaču, javlja Telegraf

Demirović je, prema informacijama Telegrafa, u trenutku ubojstva nosio nanogvicu. Bio je osuđen na kućni zatvor zbog ometanja službene osobe u obavljanju službene dužnosti.

Slučaj je policiji prijavio Demirovićev rođeni brat. On je kasno sinoć čuo buku i svađu iz bratove kuće. Kako su Dalibor i Katarina imali bračne probleme, posumnjao je da se dogodilo nešto loše i obavijestio policiju.

Tužiteljstvo je izdalo naloge policiji kako bi se utvrdile sve okolnosti tragičnog događaja.
Demirović je i dalje u bijegu, a potraga za njim traje.

