Otkrili točnu lokaciju gdje su Rusi stavili Iskandere. U dometu 6 članica NATO-a!

Napetosti na istočnom krilu NATO-a dosegle su točku vrenja nakon što su se pojavile snimke i satelitske slike koje potvrđuju razmještanje ruskih balističkih raketnih sustava Iskander-M u Kalinjingradskoj oblasti, na samoj granici s Poljskom. Ovaj potez, izveden u sklopu masovnih vojnih vježbi "Zapad-2025", predstavlja izravnu prijetnju za najmanje šest članica Saveza i događa se u trenutku kada Ujedinjeni narodi upozoravaju da svijet "gleda u ponor trećeg svjetskog rata".

Locirani na autocesti E28

Obavještajni analitičari i OSINT zajednica uspjeli su precizno locirati dva lansera sustava Iskander-M. Snimke ih prikazuju na autocesti E28, sjeverno od naselja Kudrjavcevo u ruskoj eksklavi Kalinjingrad.

Prizori su bili alarmantni: masivni lanseri stajali su na javnoj cesti s podignutim projektilima 9M723, u punoj borbenoj spremnosti, zbog čega je promet bio privremeno obustavljen.

Ovo razmještanje nije izolirani incident. Dio je četverodnevnih vježbi "Zapad-2025", koje Rusija provodi zajedno s Bjelorusijom, a koje uključuju simulacije napada na teritorij NATO-a. Postavljanje ofenzivnog oružja na javne prometnice zapadni analitičari vide kao namjernu provokaciju i demonstraciju sile, osmišljenu da zastraši susjedne zemlje i testira spremnost za operacije velikih razmjera.

Varšava, Berlin i Riga na meti

Strateške implikacije ovog poteza su ogromne. Balistički projektili sustava Iskander-M imaju službeni domet do 500 kilometara, što znači da s pozicije u Kalinjingradu mogu dosegnuti ključne ciljeve unutar teritorija NATO-a. Na njihovoj meti nalaze se:

* Gotovo cijela **Poljska**, uključujući glavni grad Varšavu.

* Sve baltičke zemlje: **Litva** (s Vilniusom), **Latvija** (s Rigom) i veći dio **Estonije**.

* Manji dijelovi **Njemačke** i **Danske** (otok Bornholm).

* Južni dijelovi **Švedske**.

Posebno zabrinjava činjenica da su glavni gradovi poput Berlina i Stockholma udaljeni manje od 100 kilometara od krajnjeg dometa projektila. Sustav Iskander sposoban je nositi konvencionalne, ali i nuklearne bojeve glave snage od 10 do 50 kilotona, što je usporedivo s bombama bačenim na Hirošimu i Nagasaki.

Što su Iskanderi?

Sustav Iskander (NATO oznaka: SS-26 Stone) smatra se jednim od najnaprednijih taktičkih balističkih sustava na svijetu. Riječ je o mobilnom lanseru koji može ispaljivati dvije vrste projektila: balistički Iskander-M (9M723) i krstareći Iskander-K (9M728/9M729). Njegova ključna prednost je mobilnost, koja mu omogućuje brzo premještanje i izbjegavanje protunapada, te sposobnost gađanja ključnih ciljeva duboko iza neprijateljskih linija s velikom preciznošću.

Njihova velika brzina (do 7 Macha) i sposobnost manevriranja u letu čine ih izuzetno teškim za presretanje postojećim sustavima protuzračne obrane.

Eskalacija u sjeni globalnog sukoba

Ovaj potez Moskve dio je šire eskalacije. Istovremeno s razmještanjem Iskandera, ruski predsjednik Vladimir Putin podigao je i strateške nuklearne bombardere Tu-22M3, dok ruska Baltička flota, s desetak ratnih brodova, korvetama i podmornicama, provodi vježbe raketnih udara.

Stalni predstavnik Ukrajine pri UN-u, Andrij Melnik, uputio je oštro upozorenje Vijeću sigurnosti: "Gledamo u ponor trećeg svjetskog rata. Rusija se ne izruguje ovom vijeću. Ona vam pljuje u lice. Ako se Putinova eskalacija ne zaustavi, sutra bi dronovi ili čak projektili mogli padati na Berlin, Pariz ili London."

Kao odgovor, [NATO](https://www.nato.int/) je hitno pokrenuo operaciju "Istočni stražar" (Eastern Sentry) s ciljem jačanja obrane na istočnom krilu. U operaciji sudjeluju snage Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke, a poseban naglasak stavljen je na protudronsku obranu nakon nedavnih ruskih upada u poljski zračni prostor.

Ratna ekonomija u punom pogonu

Dok Zapad odgovara sankcijama i jačanjem obrane, Rusija demonstrira da se pripremila za dugotrajan sukob. Prema izvješćima zapadnih obavještajnih službi, ruska vojna industrija drastično je povećala proizvodnju projektila Iskander. Tvornica Votkinsk, ključni pogon ruskog obrambenog kompleksa, utrostručila je proizvodnju, sa 250 jedinica u 2023. na gotovo 700 u 2024. godini.

To je postignuto unatoč sankcijama, zahvaljujući uvozu napredne opreme i komponenti iz Kine, Bjelorusije i drugih trećih zemalja. Procjenjuje se da Rusija trenutno raspolaže zalihom od 600 balističkih projektila Iskander-M i 300 krstarećih Iskander-K, što je dovoljno za održavanje trenutnog tempa napada na Ukrajinu iduće dvije godine. S obrambenim proračunom koji je dosegao 112 milijardi dolara, Moskva jasno poručuje da je njezina ekonomija u potpunosti preusmjerena na ratne napore.

Razmještanje Iskandera na granici s Poljskom stoga nije samo dio vojne vježbe, već hladno proračunata poruka Zapadu. To je demonstracija vojne moći, industrijske otpornosti i političke volje za daljnjom eskalacijom, stavljajući cijelu Europu u stanje povišene pripravnosti.

