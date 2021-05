Već danima intenzivno pratimo praksu zagovornica CD protokola u Hrvatskoj. Radi se o terapiji MMS-om, odnosno klor dioksidom, opasnom otopinom koja je sastavom slična izbjeljivaču, a koju nadriliječnici preporučuju kao lijek protiv cijelog niza bolesti i stanja, od autizma do karcinoma.

Glavne promotorice MMS-a na ovim prostorima su Helena Begenišić Schlachter i Barbara Brezac Benigar.

Begenišić se u posljednje vrijeme predstavlja kao dr. mag. prirod. med., iako njena navodna titula nema nikakve veze sa službenom medicinom niti se njeni savjeti, kako je sama priznala, ne mogu smatrati medicinskim savjetima.

Brezac Benigar tvrdi da je profesor rehabilitator, magistar znanosti za područje motoričkih poremećaja, kroničnih bolesti i art terapija, neurofeedback terapeut i autorica knjige 'Vaša dijagnoza je Božje dijete'. Poznatija je kao organizatorica riječkog Hoda za život.

Što je MMS?

Opet ćemo, jer je nužno, ponoviti objašnjenje što je MMS, ili klor dioksid, ili "mrkvica", kako ga nazivaju u zatvorenim Facebook grupama koje služe kao poligoni za promociju ovog sredstva. Inače, trenutna grupa po imenu Effatha, koju Facebook još uvijek nije ukinuo, trenutno broji oko 18 tisuća članova.

Po njima, MMS služi kao lijek za čitav niz bolesti te iz organizma čisti parazite koji navodno uzrokuju autizam, ali takvo uvjerenje nema uporište u znanosti, a stručnjaci diljem svijeta već godinama upozoravaju da MMS izaziva trovanja i oštećenja organa. HALMED je izdao upozorenje o MMS-u, navodeći da sadrži 28 posto natrijevog klorita koji je obično pakiran s citratnom kiselinom s kojom se treba pomiješati prije upotrebe. Na proizvodu je, navodi HALMED, navedeno da se miješanjem natrijevog klorita i citratne kiseline stvara klor dioksid (ClO2) kojemu se pripisuje široki spektar znanstveno neutemeljenih tvrdnji o terapijskom učinku.

Za drobljenje stijena

MMS može dovesti do teških i po život opasnih posljedica, a navedene kemijske tvari imaju brojne industrijske namjene - koriste se kao dezinficijensi i pesticidi te kao izbjeljivači u tekstilnoj i papirnoj industriji. Primjenjuju se i za postupak drobljenja stijena pri crpljenju plina i nafte, objavio je HALMED.

Na MMS je upozoravala i Američka agencija za hranu i lijekove (FDA), navodeći da se radi o opasnom proizvodu čija konzumacija je jednaka ispijanju izbjeljivača. Svojevremeno je Al Jazeera napravila laboratorijsku analizu MMS kapi te izmjerili 2200 puta više klora po litri vode nego što je maksimalno dopušteno u bazenima.

Prijetnje ovrhom

Sad ćemo se usredotočiti na detalje prakticiranja te otopine koja je sastavom slična izbjeljivaču, a koja se u protokolu kojeg preporučuje Brezac Benigar koristi i kao klistir djetetu s posebnim potrebama.

Već smo pisali kako je aktivist Toni Bedalov razotkrio praksu dvaju nadriliječnica koje su mu prijetile ovrhom ako im ne uplati "dobrovoljni prilog".

Toni im se obratio, rekavši da ima dijete s posebnim potrebama i zatražio više informacija o protokolu, a uskoro je stigao odgovor u kojemu su naveli da u timu imaju dvije savjetnice - Begenišić i Brezac Benigar. Uputili su Bedalova da pismenim putem pošalje anamnezu, simptome, opis stanja i bolesti svog djeteta. Ponuđeno mu je sastavljanje detaljnog pisanog protokola, prilagođenog djetetu s posebnim potrebama, uz detaljne upute i smjernice, načine korištenja suplemenata, predložene proizvođače, doziranja i slično.

Detalji protokola za dijete s posebnim potrebama

24sata su u posjedu tog individualiziranog protokola, kojeg je Bedalovu poslala Brezac Benigar.

U napomeni pri početku protokola, jasno se navodi da osobe koje su ga sastavljale nisu liječnici i ne nude medicinske savjete.

"Ako je osoba bolesna i želi medicinski savjet, može se obratiti svom liječniku. Protokol osoba odlučuje raditi po svojoj želji i volji uz vlastitu odgovornost", piše u disclaimeru.

Dalje, među preduvjetima za provođenje protokola, navodi se pročišćivač ili destilator za kućanstvo, kao i sokovnik na hladno prešanje. Navedena je tvrtka Ver Vita, uz cijenu i vaučer za članove Detox grupe. Objavili smo već kako je Helena Begenišić dobila proviziju od 19 tisuća kuna za reklamu ove tvrtke. Ovo nisu jedini proizvodi koji se reklamiraju u protokolu ili korespondenciji na mailu i zatvorenim grupama te postoji opravdana sumnja da, osim "dobrovoljnih priloga", Begenišić prima i novac od drugih nabavljača dok promovira opasnu praksu.

Protokol se sastoji od režima prehrane, uz suplemente i konzumaciju klor dioksida.

"Preporuka je da režim prehrane kreće minimalno 2 tjedna do mjesec dana prije nego počnemo uzimati prve suplemente, a sveukupno barem 2 mjeseca prije nego počnemo uzimati jod", navodi se u protokolu.

Kroz režim koji se proteže kroz tjedne i mjesece, naveden je cijeli niz suplemenata, uz doziranja za djecu, a koji uključuju: selen, ashwagandha, cink tekući sulfat, GABA, magnezij glicinat, magnezij klorid hexahidrat, L-lizin,...

Liječnici upozoravaju da je selen, koji se u protokolu preporučuje djeci od dvije do deset godina starosti, opasan u slučaju dugotrajnog i nekontroliranog uzimanja te može dovesti do trajnih oštećenja i smrti.

Tikovi, mučnina i proljev

U protokolu se navodi termin kojeg nazivaju herx.

- Ako se dogodi tzv. herx, Herxheimerova reakcija, to je reakcija koja se stvara kao reakcija na detox dok se podižu suplementi ili primjerice kapi joda ili CD-a i manifestira se poput primjerice osipa, crvenila, blijedila, ili rjeđe mučnine, proljeva i povraćanja. To nije nuspojava! Herx reakcija se, kada se uvede jod, isto može dogoditi. To onda mogu biti tikovi, nervoza, ispadi, pojačano mokrenje, osip, crvenilo, zažarene uši, mučnina i proljev. To nije nuspojava korištenja joda, nego se najednom ubija previše patogena pa se tijelo pokušava osloboditi toksina jer još nije otpustilo ono što je 'uginulo' te zbog toksina koji su prešli u krv dobiva ovu reakciju. Dozu smanjite za trećinu ili pola ako je riječ o suplementima koji idu uz hranu ili za kap do dvije ako je riječ o jodu ili CD-u. Za to vrijeme će se jetra uspjeti izboriti s toksinima i izbaciti ih - piše u protokolu namijenjenom djetetu s posebnim potrebama.

"Ako je i dalje jaki herx..."

Nakon mjesec ili dva kad je sve stabilno, ako nemate herx i režim je upotpunjen, kreće se sa jodom, navodi dalje protokol. Počinje s jednom kapi u čaši vode iza ručka.

- Ako je previše, pričekat dan ili dva pa opet pokušat. Ako je i to previše, pokušat tako da se stavi 1 kap na čašu, a onda ta doza pije kroz 2 ili 3 dana. Kapi se postupno dižu. Ako je jaki herx, onda prekinut na 24 sata i stavit poslije jednu ili dvije kapi manje. Ako je i dalje jaki herx, prekinut na par dana, dva tjedna ili mjesec dana, nastavit sa režimom prehrane pa opet pokušat nastavit s jodom. Ništa se nije loše time dogodilo, nije protokol zaustavljen jer se organizam oporavlja na režimu prehrane i suplementaciji i priprema za jod i još jači napredak - navodi se u protokolu, ponavljamo, namijenjenom djetetu s posebnim potrebama.

I onda konačno dolazimo na MMS, odnosno na klor dioksid. Naravno,u protokolu su navedene reklame za nabavljače.

Prvi način upotrebe jest inhalacija. Za potrebe detoxa, kaže protokol, mogu se raditi i 2-3 puta dnevno inhalacije s CD-om (klor dioksidom) ili jodom.

Zatim kupke, koje se rade s jednom do dvije kapi joda ili CD-a na kadu tople vode. Potrebno je ostaviti otvorena vrata od kupaonice zbog para.

Klistiranje 'izbjeljivačem'

I, na kraju, klistiranja. Kako navodi protokol, nekim osobama su potrebna i važna su jer se tako brzo rješavaju velike količine patogena iz tijela. Tvrde da pomažu crijevnoj flori da se riješe nepotrebnog iz organizma "jer se često primjerice ubijeni paraziti ili neki patogeni zalijepe za stijenke crijeva i ne napuštaju tijelo".

"Vrlo ih je lako raditi. Osobi nakon njih bude vidno lakše. Preporučuje se navečer prije spavanja. Možete započeti sa pola litre destilirane tople vode i 2 kapi joda te polako dizati do 1 litre i 5 kapi CD-a. Torbe/opremu za klistiranje se mogu kupiti u ljekarnama ili naručiti s Interneta. Osoba se mora malo presaviti u tijelu, torbu/mjehur sa tekućinom zakačiti negdje na povišeno, namazati stražnjicu oko analnog otvora i kraj cijevi, primjerice sa kokosovim uljem ili drugim lubrikantom iz ljekarne, nježno uvesti samo par centimetara i pustiti vodu. Čim voda uđe, vrlo brzo se osoba mora sjesti na wc-školjku. Potrebno je sačekati barem 10 minuta da se sve izbaci", navodi protokol za, ponovimo još jednom, dijete s posebnim potrebama.

Doduše, napominju da nije nužno da svatko radi klistiranja jer kod nekih slučajeva to može značiti potpunu neusklađenost s dobi osobe, prelazak u područje seksualnog podraživanja i niz drugog. A neke osobe, navode, imaju strah koji isto tako treba respektirati i ne činiti prisilu.

Mačja kandža

Nakon otprilike mjesec i pol dana na punoj dozi kapi joda, možete dodati antiparazitni program koji se radi mačjom kandžom. Nadamo se da misle na amazonsku biljku penjačicu. I ovdje je, naravno, naveden proizvođač.

U pauzi ovog programa, nakon 20 dana korištenja mačje kandže, kreće metal detox s tekućim zeolitom u nano česticama. Kreće se s jednom kapi ujutro natašte, a svakih par dana možete podizati za po jednu kap i pokušati doći do pune doze prateći herc, navode.

Napominju da, u stanju jačih trovanja, neposredno nakon trovanja, korištenje i doziranje je drugačije i za to je potrebno potražiti savjet. Opet, ovo je protokol namijenjen djetetu s posebnim potrebama.

"Do granica koje organizam podnosi"

Navedeni su i zamjenski zeoliti, kod kojih je napomenuto da "treba ići do granica koje organizam podnosi. Što više, više metala ubija".

Protokol se nastavlja, navode se i drugi suplementi i postupci, ali vjerujemo da shvaćate poruku. Ovaj protokol je poslan Ministarstvu zdravstva. Još čekamo njihov odgovor.