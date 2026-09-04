PAO REKORD U Španjolskoj temperatura išla do 45,7 °C!

Meteorolozi u Španjolskoj potvrdili su najvišu dnevnu temperaturu u zemlji od početka godine, nakon što je živa u termometru dosegnula 45,7 Celzijevih stupnjeva. Ova ekstremna vrućina zabilježena je u četvrtak u gradiću El Granado u južnoj Andaluziji, na granici s Portugalom, objavila je u petak državna meteorološka služba AEMET na platformi X.

Time je ujedno oboren i dosadašnji rekord za rujan, postavljen 2016. godine u gradu Montoro, također u Andaluziji. Navedeni podaci još uvijek su privremeni.

ℹ️ La temperatura máxima el jueves 3 en El Granado (Huelva) fue de 45,7 °C.



➡️ Es la temperatura más alta registrada en 2026 en España.



➡️ Empata con Montoro (Córdoba), en 2016, como la temperatura más alta registrada a nivel nacional en septiembre desde que hay datos. pic.twitter.com/zD4U3oQ3Xb — AEMET (@AEMET_Esp) September 4, 2026

Očekuje se da će se neuobičajeno visoke temperature za rujan, oko 40 stupnjeva, zadržati tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna - posebice u dolinama rijeke Ebro i na jugu zemlje.

Ni na turističkom otoku Mallorci početkom tjedna ne isključuju se temperature do 36 stupnjeva. Stručnjaci vjeruju da klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem pridonose tome da toplinski valovi postaju intenzivniji, dulji i učestaliji.

AEMET je ove godine u Španjolskoj zabilježio ukupno četiri toplinska vala, a svi su se dogodili od lipnja. Služba klasificira razdoblje vrućeg vremena kao toplinski val samo ako ono traje najmanje tri dana, ako nije ograničeno na lokalno područje te ako su temperature znatno iznad uobičajenog prosjeka.

Vrućina je u Španjolskoj bila nesnosna gotovo cijelo ljeto, a građanima su posebne probleme stvarale takozvane "tropske noći" s temperaturama koje su dosezale i do 30 stupnjeva, ističe agencija dpa.

Često ni osvježenje u Sredozemnom moru nije donosilo olakšanje. Tako je u kolovozu u moru uz obalu Mallorce zabilježena rekordna temperatura vode od preko 33 stupnja.