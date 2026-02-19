Obavijesti

JOSE BALCAZAR

Piše HINA,
Peru dobio novog predsjednika
Foto: Angela Ponce

Ljevičarski zastupnik Jose Balcazar vodit će zemlju do izbora u travnju nakon smjene prethodnika zbog skandala s tajnim sastancima

Zastupnici peruanskog Kongresa izabrali su kasno u srijedu Josea Balcazara za novog, privremenog predsjednika uoči općih izbora u travnju, čime je on postao osmi predsjednik zemlje u posljednjih osam godina.

Od 2018. Peru je promijenio niz predsjednika, što je razotkrilo dubok jaz između izvršne vlasti i Kongresa te fragmentiran stranački sustav koji ne uspijeva formirati dugotrajne vladajuće koalicije.

Osamdesettrogodišnji Balcazar nasljeđuje Josea Jerija, kojeg je Kongres smijenio nakon svega četiri mjeseca mandata zbog skandala vezanog za tajne sastanke s kineskim poduzetnikom. Balcazar će također biti na čelu Kongresa.

"Branit ću suverenitet zemlje, fizički i moralni integritet republike te neovisnost njenih demokratskih institucija", kazao je Balcazar tijekom kraćeg polaganja prisege kasno u srijedu.

Zakonodavci su nakon višesatne sjednice izabrali Balcazara umjesto kongresnice Marie del Carmen Alve, koja pripada desnom centru, s razlikom od 64 naprema 46.

Do izbora je došlo nakon što nijedan od četvero prvotnih kandidata nije osvojio većinu tijekom prvog glasanja, što je iznenadilo Alvu koju se smatralo favoritkinjom.

Peruanci će na izborima 12. travnja izabrati novog predsjednika, a drugi krug se očekuje u lipnju.

Balcazar, ljevičarski zastupnik, ostat će na dužnosti do kraja trenutnog predsjedničkog mandata 28. srpnja kada će vlast preuzeti izabrani predsjednik.

Peru je treći najveći proizvođač bakra u svijetu, a njegovo gospodarstvo koje uvelike ovisi o rudarstvu se zasad pokazalo otpornim na politička previranja, što je osiguralo stabilan rast i relativno nisku stopu inflacije prošle godine u usporedbi s mnogim drugim zemljama regije.

Ipak, Balcazar se sada suočava s ograničenim mandatom u kojem će biti zadužen za stabilizaciju tržišta, očuvanje javnog reda i nadgledanje vjerodostojnih izbora.

Nova tehnička vlada će vjerojatno djelovati pod intenzivnim nadzorom političkih protivnika, civilnog društva i ulagača zabrinutih za povratak nestabilnosti.

Gino Costa, bivši kongresnik koji je bio i ministar unutarnjih poslova u vladi predsjednika Alejandra Toleda, rekao je da najnovija smjena vjerojatno neće imati negativnog učinka na tržišta ili izbore.

"Ništa se nije promijenilo niti će se promijeniti do 28. srpnja kada će početi novi zakonodavni i (izvršni) mandat kao rezultat izbora 12. travnja", kazao je Costa.

