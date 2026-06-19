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RAZVOJNA ULOGA

Plenković: 'Bit će EU novca za Hrvatsku, nemojte plašiti ljude'

Piše HINA,
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Plenković: 'Bit će EU novca za Hrvatsku, nemojte plašiti ljude'
Foto: Yves Herman

Premijer poručuje da će u novom višegodišnjem proračunu Europske unije Hrvatska imati osigurana sredstva te kritizira one koji tvrde suprotno, uz poruku da će se na kraju postići kompromis.

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u petak u Bruxellesu da će i u novom višegodišnjem proračunu EU-a biti dovoljno sredstava za Hrvatsku i da će ta sredstva i dalje biti razvojna poluga. “Siguran sam da će doći do kompromisa, bit će to najveći proračun i siguran sam da će i za Hrvatsku biti sredstava”, rekao je Plenković nakon završetka samita EU-a, na koje su čelnici EU-a održali prvu u nizu rasprava o konkretnim iznosima sljedećeg Višegodišnjeg okvira (VFO) za razdoblje 2028.-2034. “To poručujem ovima koji plaše narod u Hrvatskoj, da neće biti više novaca iz EU. Novaca će biti i dalje će nam europski proračun biti razvojna poluga da hvatamo korak sa onima koji su razvijeniji, a ovi koji plaše ljude ja ih radi istinoljubivosti molim i  apeliram na njih da budu malo mudriji. Sad smo još fini, pa kad pretjeraju onda ćemo biti malo grublji”, rekao je Plenković. Čelnici država članica EU-a razgovarali su u petak sastanak na vrhu raspravom o višegodišnjem proračunu za razdoblje 2028.-2034. oko čega se tradicionalno vode velike bitke.

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Riječ o prvoj o nizu rasprava na tu temu u kojima je potrebno pomiriti dva suprotstavljena pristupa, s jedne zadržati na istoj razini financiranje tradicionalnih politika, poljoprivrede i kohezije, a s druge financiranje novih prioriteta, konkurentnosti gospodarstva, obrane i sigurnosti.

Prva skupina zemalja, neto-uplatitelji bi što manji proračun i da se unutar toga smanjenog proračuna poveća udio za nove prioritete, dok druga skupina koja iz proračuna više dobiva nego što u njega uplaćuje želi zadržati financiranje tradicionalnih politika, a da se za nove prioritete pronađu novi izvori financiranja.

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Plenković je rekao da je atmosfera tijekom rasprave bila “susretljiva” i da će se na kraju naći kompromis i osigurati nova sredstva za financiranje novih prioriteta - konkurentnost gospodarstva, sigurnost, migracije, klimatske promjene, energetika i jačanje obrambenih sposobnosti EU.

“Vjerujem da kada se dobro definiraju sve potrebe na rashodnoj strani, mislim da ćemo onda morati naći i način da se uz nacionalne doprinose razmotri nekoliko opcija za nove izvore vlastitih prihoda kako bi se sve te politike mogle financirati. Mislim da će na kraju doći do kompromisa kao uvijek”, rekao je Plenković.

”Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, kohezijske i poljoprivredne politike kako bi novije članice mogle sustizati one razvijenije zemlje”, rekao je premijer.

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Plenković je minimizirao značenje pokušaja iz ureda predsjednika Europskog vijeća da se uspostavi kontakt s Rusijom, oko čega se u četvrtak vodila rasprava. Dio članica se tome žestoko protivi, a dio kaže da treba imati otvorene komunikacijske kanale.

“Ne vidim ništa problematično to što je vanjsko-politički savjetnik predsjednika Europskog vijeća Antonija Coste obavio jedan ili dva telefonska razgovora. To je to sasvim prirodno i normalno ovim okolnostima”, rekao je.

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Plenković je tijekom samita imao i dva bilateralna sastanka, s novim mađarskim premijerom Peterom Magyarom i novim-starim slovenskim premijerom Janezom Janšom.

“S obojicom smo izrazili želju za nastavak dobrosusjedskih odnosa, rješavanja otvorenih pitanja i mislim da su ti razgovori, budući da je ovo prvo Europsko vijeće na kojem su se oni pojavili nakon izbora, pravovremeni i daju nam prostora da na razini naših ministara, suradnika, dođu do kvalitetne pripreme za prve susrete na razini premijera”, rekao je Plenković.

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