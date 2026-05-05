Obavijesti

News

Komentari 0
'KONKURENCIJA JAČA'

Plenković upozorio turistički sektor: Cijene će odlučiti sezonu

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Plenković upozorio turistički sektor: Cijene će odlučiti sezonu
Zagreb: Andrej Plenković predsjedao sjednicom Vijeća za upravljanje razvojem turizma | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Premijer pozvao na razumno formiranje cijena, uz poruku da konkurencija jača i da gosti sve više gledaju omjer cijene i kvalitete

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ponovno je u utorak pozvao turistički sektor na razumno formiranje cijena, ocijenivši da je to ključno pitanje koje će utjecati na ovu turističku sezonu. Plenković je to rekao u uvodu 5. sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma kojom je predsjedao, a koja je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) okupila brojne predstavnike turističkih udruženja, kompanija, cehovskih udruženja, uz nazočnost i više ministara, a između ostalih i guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Predsjednik Vlade je podsjetio da je po podacima DZS-a inflacija u travnju iznosila 5,8 posto na godišnjoj razini, što je posljedica i rasta cijena energenata, pri čemu je poručio da treba paziti i da rast cijena usluga ne pridonosi rastu inflacije. 

PROBLEMI? Dubrovnik pred zahtjevnom sezonom: 'Rast cijena mogao bi spriječiti brojne turiste...'
Dubrovnik pred zahtjevnom sezonom: 'Rast cijena mogao bi spriječiti brojne turiste...'

Kako bi današnji sastanak bio učinkovit, kazao je, bilo bi dobro da ima konkretniji nastavak u smislu formiranja cijena, "na malo pametniji i bolji način nego što je to bilo prošle godine". "To bi za nas bila najveća korist, a naravno i za sektor i uopće za rast hrvatskog gospodarstva", istaknuo je Plenković, apostrofiravši politiku cijena i kvalitetu usluga kao najvažnije. 

"Želja je da vi svi skupa dobro poslujete, ali da od toga imamo koristi i kao država, kao gospodarstvo i kao društvo te da znamo da smo na vrijeme poslali poruke koje su bitne", kazao je.

ANALIZA POKAZUJE Kriza na Bliskom istoku mogla bi u Hrvatsku dovesti do milijun turista i 800 mil. eura prihoda?
Kriza na Bliskom istoku mogla bi u Hrvatsku dovesti do milijun turista i 800 mil. eura prihoda?

Rekao je da je turistički promet u ovoj godini vrlo dobar, unatoč globalnim okolnostima koje ne djeluju u prilog turizmu i energetskoj sigurnosti. Od početka godine je tako ostvareno 2,3 milijuna dolazaka i 6,5 milijuna noćenja turista - uz rast od tri posto u dolascima i 1,4 posto u noćenjima.

Većina prometa je ostvarena u jadranskom dijelu Hrvatske, no Plenković je istaknuo i poraste u kontinentalnoj Hrvatskoj - u dolascima od pet posto i tri posto u noćenjima. "To znači da smo inteligentno ulagali u razvoj kontinentalnog turizma, što je u skladu sa svim dokumentima koje smo usvajali u proteklim godinama", ustvrdio je predsjednik Vlade.

Istaknuo je i da su lanjski prihodi od stranih turista dosegnuli 15,3 milijarde eura, uz rast od dva posto. 

IMAMO PODATKE Najtraženije rute hrvatskog ljeta
Najtraženije rute hrvatskog ljeta

Prema njegovim riječima, prihodi nešto iznad 15 milijardi eura, uz oko 22 milijuna dolazaka i 110 milijuna noćenja su "granice rasta" hrvatskog turizma u protekle 2-3 godine.

Velika utakmica u trenutcima turbulencija

"Upravo činjenica da smo došli u tu fazu nalaže da zajednički u ovom formatu promislimo što možemo učiniti da i dalje imamo rast hrvatskog turizma i da nam turistički promet bude i dalje dinamičan i u ekspanziji kao u proteklih 10 godina", poručio je Plenković.

U kontekstu krize na Bliskom istoku, spomenuo je i globalni rast cijena aviokarata, iznijevši podatke Europske putničke komisije da više od 60 posto turističkih kompanija bilježi pad potražnje od 20 posto. 

UVJETI U TURIZMU Provjerili smo kolike su plaće sezonaca: Najbolje prolaze pizza majstori, najgore sobarice
Provjerili smo kolike su plaće sezonaca: Najbolje prolaze pizza majstori, najgore sobarice

Dolazi do određenog preusmjeravanja potražnje - od destinacija koje su bliže sukobu prema Europi, pa je to i prilika da se dio turista privuče u Hrvatsku, kazao je.

No, naglasio je, za to je važna konkurentnost cijena i kvalitete, pa treba imati u vidu da druge zemlje Mediterana ne budu "brže" i preusmjere promet na svoja tržišta. "Nastala je velika utakmica u trenutcima turbulencija na tržištu", poručio je Plenković.

Ustvrdio je i da su mjere države u proteklom razdoblju išle "jako u prilog" turističkom sektoru, apostrofiravši i želju da što veći broj hrvatskih građana bude u prilici "osjetiti blagodati hrvatskog turizma". Između ostalog, kazao je da je Hrvatska velikim dijelom autodestinacija, u tom kontekstu spomenuvši i Vladine intervencije u cijene naftnih derivata.

KOMENTIRAO I DOJAVE BOMBE Plenković: 'Vjerujem da će u odgovarajućem vremenskom roku Pavlek biti izručen'
Plenković: 'Vjerujem da će u odgovarajućem vremenskom roku Pavlek biti izručen'

Glavina: Na konkurentskim tržištima smanjuju se marže

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je rekao da je u okolnostima geopolitičkih nestabilnosti važno da Hrvatska ostane percipirana kao sigurna turistička destinacija. U jeku svih promjena na tržištu, Glavina je između ostalog apostrofirao i snažna ulaganja u promociju hrvatskih destinacija, kao i ulaganja u ravnomjerniji razvoj turizma.

I on je poručio da će ove turističke godine cjenovna konkurentnost imati presudnu ulogu. "Hrvatski turizam je snažno rastao, ali ulazimo u fazu u kojoj tržište jasno postavlja određene granice i gdje takav rast više nije održiv i realan", poručio je.

OBLJETNICA BLJESKA FOTO Palo rukovanje: Milanović i Plenković se sreli u Okučanima
FOTO Palo rukovanje: Milanović i Plenković se sreli u Okučanima

Kazao je i da sva istraživanja pokazuju da gosti danas biraju destinacije za odmor prvenstveno prema omjeru cijene i kvalitete.

Ustvrdio je i da akteri na Hrvatskoj konkurentnim tržištima u ovoj situaciji reagiraju "smanjenjem marži kroz cijeli lanac vrijednosti". "To je praksa koju moramo početi primjenjivati i mi, želimo li ostati konkurentni", poručio je Glavina. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zaraza na kruzeru, troje umrlo. Zabranjen je iskrcaj putnika: 'Podtip virusa postoji i kod nas'
STRUČNJACI ZA 24SATA

Zaraza na kruzeru, troje umrlo. Zabranjen je iskrcaj putnika: 'Podtip virusa postoji i kod nas'

Na nizozemskom kruzeru pojavila se zaraza hantavirusom, a jedan od podtipova tog virusa je i mišja groznica, koja se javlja u Hrvatskoj
VIDEO Auto se zabio u stupiće kraj Vjesnika i potpuno izgorio! Vozač je pobjegao s mjesta?
SVE PUNO POLICIJE

VIDEO Auto se zabio u stupiće kraj Vjesnika i potpuno izgorio! Vozač je pobjegao s mjesta?

Vatrogasci su na teren izašli po dojavi građana. Kako dodaju, u autu nema ljudi...
Potres pogodio istok Hrvatske! 'Probudio nas je iz sna, zatresli su se ormari. Bilo je strašno!'
JESTE LI GA OSJETILI?

Potres pogodio istok Hrvatske! 'Probudio nas je iz sna, zatresli su se ormari. Bilo je strašno!'

Potres je bio kratak, ali snažan i popraćen glasnom tutnjavom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026