Pokvario se najveći brod u povijesti Jadrolinije! Otkazali su brojna putovanja za Italiju...

Trajekt 'Dalmacija', najveći u povijesti flote Jadrolinije, doživio je ozbiljan kvar motora i na dulje vrijeme će biti izvan prometa, a zbog toga su do daljnjega, usred ljeta i ferragosta, potpuno obustavljene Jadrolinijine trajektne linije između Hrvatske i Italije, piše za tportal Damir Petranović.

Trajekt je bio raspoređen na održavanju linija između Splita i Barija ili Ancone, te između Dubrovnika i Barija.

Kako piše tportal, trajekt prošlog vikenda nije isplovio iz Dubrovnika jer je na njegovom motoru otkriven ozbiljan kvar. Neslužbeno doznaju da bi popravak mogao trajati jako dugo...

- Zbog tehničkog problema broda Dalmacija moramo otkazati nadolazeća putovanja na trajektnim linijama prema Anconi i Bariju. Svim putnicima osiguran je povrat sredstava i troškova prouzročenih otkazivanjem putovanja sukladno Uredbi (EU) br. 1177/2010. Činimo sve što je u našim mogućnostima kako bi putnicima ponudili alternativni prijevoz. Stručne službe Jadrolinije čine sve kako bi brod Dalmacija bio uključen u plovidbu što prije, o čemu ćemo pravovremeno izvijestiti javnosti - poručuju iz Jadrolinije za tportal.

'Dalmacija' je kupljena 2024. godine, za nju je plaćeno 18 milijuna eura, trajekt je dugačak 134 metra.

- "Dalmacija" je kao „Oslofjord" izgrađena 1993. godine u norveškom brodogradilištu Fosen Mekaniske Verksteder AS, zatim 2014. godine rekonstruirana u STX-u u Finskoj prema projektu OSK designa koji radi za vodeće svjetske brodarske kompanije. „Dalmacija" je najveći brod u povijesti flote Jadrolinije. Prosječna brzina broda je 17 čvorova, a kapacitet 1800 osoba i 350 automobila - stoji na stranicama Jadrolinije.