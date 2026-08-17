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Pokvario se najveći brod u povijesti Jadrolinije! Otkazali su brojna putovanja za Italiju...

Piše 24sata,
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Pokvario se najveći brod u povijesti Jadrolinije! Otkazali su brojna putovanja za Italiju...
Krenula trajektna linija Dubrovnik - Bari, povezuje ih najveći brod u povijesti flote Jadrolinije | Foto: PIXSELL
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"Zbog tehničkog problema broda Dalmacija moramo otkazati nadolazeća putovanja na trajektnim linijama prema Anconi i Bariju", poručuju iz Jadrolinije...

Trajekt 'Dalmacija', najveći u povijesti flote Jadrolinije, doživio je ozbiljan kvar motora i na dulje vrijeme će biti izvan prometa, a zbog toga su do daljnjega, usred ljeta i ferragosta, potpuno obustavljene Jadrolinijine trajektne linije između Hrvatske i Italije, piše za tportal Damir Petranović.

Trajekt je bio raspoređen na održavanju linija između Splita i Barija ili Ancone, te između Dubrovnika i Barija.

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Kako piše tportal, trajekt prošlog vikenda nije isplovio iz Dubrovnika jer je na njegovom motoru otkriven ozbiljan kvar. Neslužbeno doznaju da bi popravak mogao trajati jako dugo...

- Zbog tehničkog problema broda Dalmacija moramo otkazati nadolazeća putovanja na trajektnim linijama prema Anconi i Bariju. Svim putnicima osiguran je povrat sredstava i troškova prouzročenih otkazivanjem putovanja sukladno Uredbi (EU) br. 1177/2010. Činimo sve što je u našim mogućnostima kako bi putnicima ponudili alternativni prijevoz. Stručne službe Jadrolinije čine sve kako bi brod Dalmacija bio uključen u plovidbu što prije, o čemu ćemo pravovremeno izvijestiti javnosti - poručuju iz Jadrolinije za tportal.

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'Dalmacija' je kupljena 2024. godine, za nju je plaćeno 18 milijuna eura, trajekt je dugačak 134 metra.

- "Dalmacija" je kao „Oslofjord" izgrađena 1993. godine u norveškom brodogradilištu Fosen Mekaniske Verksteder AS, zatim 2014. godine rekonstruirana u STX-u u Finskoj prema projektu OSK designa koji radi za vodeće svjetske brodarske kompanije. „Dalmacija" je najveći brod u povijesti flote Jadrolinije. Prosječna brzina broda je 17 čvorova, a kapacitet 1800 osoba i 350 automobila - stoji na stranicama Jadrolinije.

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