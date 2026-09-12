Policija priznala propuste u slučaju femicida u Slatini, ispitat će i rad DORH-a

Policija je priznala propuste u slučaju femicida u Slatini, gdje je muškarac ubio majku šestero djece samo nekoliko minuta nakon što je ponovno prijavila nasilje. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je rezultate izvanrednog nadzora i poručio da neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve potrebne radnje. Kako doznaje RTL Danas, provjeravat će se i postupanje Državnog odvjetništva.

- Utvrđene su slabosti u 3 područja: organizaciji traganja za osumnjičenikom, angažiranju dodatnih policijskih snaga, komunikaciji između policijske postaje i operativno-komunikacijskog centra policijske uprave, rekao je Milina.

Žena je muškarca prvi put prijavila 21. srpnja. Tada je uhićen, a policija je tražila određivanje istražnog zatvora. No, Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici odlučilo je o mjerama opreza. Dan poslije policija mu je izrekla zabranu približavanja žrtvi na osam dana. Krajem kolovoza, na zahtjev žene, ukinute su mjere iz kaznenog postupka, dok je na snazi ostala mjera koju je izrekao Općinski sud u Virovitici. A onda je prije četiri dana uslijedio kobni dan. U 21.10 sati žena je ponovno prijavila nasilje. Policija je stigla desetak minuta kasnije i pokušala pronaći muškarca, no nije ga bilo. Ponudili su joj smještaj u sigurnoj kući, što je odbila. Policajci su joj rekli da ih ponovno nazove ako se muškarac vrati te su otišli. U 22.10 stigla je dojava da je žena je ubijena.

Stručnjakinje upozoravaju da odbijanje smještaja u sigurnu kuću ne znači nužno da žrtva nije u opasnosti.

- Zbog straha, zbog neznanja, zbog neinformiranosti o tome što i kako sklonište izgleda i što će tamo dobiti i zbog toga što ni ne mogu procijeniti rizik u kojem se nalaze, rekla je Marina Švaljeg Jažić, koordinatorica Sigurne kuće HERA Križevci.

Smatraju i da žrtve ne bi trebale biti te koje odlučuju o ukidanju zaštitnih mjera. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je da će se ispitati je li bilo propusta u radu Državnog odvjetništva. Milina je podsjetio da je policija još u srpnju tražila istražni zatvor za osumnjičenika. Protiv pet policijskih službenika poduzet će se mjere zbog moguće teže povrede radne discipline. Muškarac osumnjičen za ubojstvo majke šestero djece kasnije je pronađen mrtav u zatvoru u Remetincu. Oko 15.30 sati počinio je samoubojstvo. Policija u zatvoru provodi očevid, a ravnatelj Uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić rekao je da ništa nije ukazivalo na ono što će se dogoditi.

- Za sada nemamo više informacija, dok očevid ne bude završen ne možemo vam davati detaljnije informacije jer ih ni mi nemamo. Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju,je da takve osobe smještamo zajedno s drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten s povećom skupinom zatvorenika u sobi, rekao je Penić.