Obavijesti

News

Komentari 1
UBOJICU PRONAŠLI MRTVOGA

Policija priznala propuste u slučaju femicida u Slatini, ispitat će i rad DORH-a

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Policija priznala propuste u slučaju femicida u Slatini, ispitat će i rad DORH-a
Zagreb: Konferencija 'Nesreće se ne događaju, one su uzrokovane' | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Policija u zatvoru provodi očevid, a ravnatelj Uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić rekao je da ništa nije ukazivalo na ono što će se dogoditi

Policija je priznala propuste u slučaju femicida u Slatini, gdje je muškarac ubio majku šestero djece samo nekoliko minuta nakon što je ponovno prijavila nasilje. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je rezultate izvanrednog nadzora i poručio da neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve potrebne radnje. Kako doznaje RTL Danas, provjeravat će se i postupanje Državnog odvjetništva.

UBIO ŽENU U SLATINI VIDEO Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav prokomentirao je samoubojstvo zatvorenika
VIDEO Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav prokomentirao je samoubojstvo zatvorenika

- Utvrđene su slabosti u 3 područja: organizaciji traganja za osumnjičenikom, angažiranju dodatnih policijskih snaga, komunikaciji između policijske postaje i operativno-komunikacijskog centra policijske uprave, rekao je Milina.

Žena je muškarca prvi put prijavila 21. srpnja. Tada je uhićen, a policija je tražila određivanje istražnog zatvora. No, Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici odlučilo je o mjerama opreza. Dan poslije policija mu je izrekla zabranu približavanja žrtvi na osam dana. Krajem kolovoza, na zahtjev žene, ukinute su mjere iz kaznenog postupka, dok je na snazi ostala mjera koju je izrekao Općinski sud u Virovitici. A onda je prije četiri dana uslijedio kobni dan. U 21.10 sati žena je ponovno prijavila nasilje. Policija je stigla desetak minuta kasnije i pokušala pronaći muškarca, no nije ga bilo. Ponudili su joj smještaj u sigurnoj kući, što je odbila. Policajci su joj rekli da ih ponovno nazove ako se muškarac vrati te su otišli. U 22.10 stigla je dojava da je žena je ubijena.

Stručnjakinje upozoravaju da odbijanje smještaja u sigurnu kuću ne znači nužno da žrtva nije u opasnosti.

NAPAD U ŠKOLI U ZAGREBU Maloljetnik koji je izbo učenika i spremačicu ide u istražni zatvor
Maloljetnik koji je izbo učenika i spremačicu ide u istražni zatvor

- Zbog straha, zbog neznanja, zbog neinformiranosti o tome što i kako sklonište izgleda i što će tamo dobiti i zbog toga što ni ne mogu procijeniti rizik u kojem se nalaze, rekla je Marina Švaljeg Jažić, koordinatorica Sigurne kuće HERA Križevci.

Smatraju i da žrtve ne bi trebale biti te koje odlučuju o ukidanju zaštitnih mjera. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je da će se ispitati je li bilo propusta u radu Državnog odvjetništva. Milina je podsjetio da je policija još u srpnju tražila istražni zatvor za osumnjičenika. Protiv pet policijskih službenika poduzet će se mjere zbog moguće teže povrede radne discipline. Muškarac osumnjičen za ubojstvo majke šestero djece kasnije je pronađen mrtav u zatvoru u Remetincu. Oko 15.30 sati počinio je samoubojstvo. Policija u zatvoru provodi očevid, a ravnatelj Uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić rekao je da ništa nije ukazivalo na ono što će se dogoditi.

OČEVID U TIJEKU Teška prometna nesreća kod Županje: Ozlijeđeno više ljudi
Teška prometna nesreća kod Županje: Ozlijeđeno više ljudi

- Za sada nemamo više informacija, dok očevid ne bude završen ne možemo vam davati detaljnije informacije jer ih ni mi nemamo. Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju,je da takve osobe smještamo zajedno s drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten s povećom skupinom zatvorenika u sobi, rekao je Penić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'
MIHAJLO MIRKOVIĆ ZA 24SATA

Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'

Riječ je o malim količinama isključivo neškodljivog otpada koji dolazi u Koromačno, rekao nam je Mihajlo Mirković, direktor tvornice
Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio
ZASTRAŠUJUĆI DETALJI

Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio

U postupanju policije neposredno prije posljednjeg femicida u Slatini nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti, izjavio je danas glavni ravnatelj policije Nikola Milina
Muškarac koji je ubio ženu u Slatini oduzeo si život u zatvoru
ISTRAGA U TIJEKU

Muškarac koji je ubio ženu u Slatini oduzeo si život u zatvoru

U tijeku je policijski očevid nadležne policijske postaje, kao i druga postupanja u svrhu utvrđivanja svih okolnosti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026