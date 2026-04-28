Potres u sektoru energetike: UAE napušta OPEC i OPEC!

Piše HINA,
Potres u sektoru energetike: UAE napušta OPEC i OPEC!
Ministar energetike UAE-a Suhail Mohamed al-Mazruej je za Reuters rekao da je odluka donesena nakon pomnog razmatranja energetske strategije.

Ujedinjeni Arapski Emirati u utorak su objavili da napuštaju Organizaciju zemalja-izvoznica nafte (OPEC) te njenu proširenu inačicu OPEC+, zadavši time težak udarac skupinama i njihovoj de facto čelnici Saudijskoj Arabiji u vrijeme kada je rat u Iranu doveo do povijesnog šoka za tržište energenata.

Gubitak UAE-a, dugotrajne članice OPEC-a, izazvat će pomutnju te oslabiti skupinu koja je inače nastojala djelovati ujedinjeno usprkos unutarnjim sporovima zbog niza pitanja od geopolitike do proizvodnih kvota.

Ministar energetike UAE-a Suhail Mohamed al-Mazruej je za Reuters rekao da je odluka donesena nakon pomnog razmatranja energetske strategije.

Na pitanje o tome je li se UAE konzultirao sa Saudijskom Arabijom, odgovorio je da UAE nije o tome raspravljao ni s jednom zemljom.

"Ovo je odluka vezana za politiku, donesena je nakon pomnog razmatranja trenutnih i budućih politika vezanih za razine proizvodnje", kazao je ministar energetike.

Članice OPEC-a u Perzijskom zaljevu se suočavaju s poteškoćama s izvozom zbog iranskih prijetnji i napada na brodove u Hormuškom tjesnacu, ključnom prolazu između Irana i Omana kojim inače prolazi petina svjetske sirove nafte i ukapljenog zemnog plina.

Mazruej je rekao da potez neće imati ogroman učinak na tržište zbog situacije u tjesnacu.

No, činjenica da UAE napušta OPEC predstavlja pobjedu za američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je organizaciju optužio da "pljačka ostatak svijeta" napuhavanjem cijena nafte, piše Reuters.

Također, Trump je uz cijene nafte vezao američku vojnu podršku za zemlje Perzijskog zaljeva, rekavši da dok SAD brani članice OPEC-a one "to iskorištavaju nametanjem visokih cijena nafte".

Do poteza je došlo nakon što je UAE, regionalno poslovno čvorište i jedan od najvažnijih saveznika Washingtona, kritizirao druge arapske zemlje jer nisu učinile dovoljno kako bi ga zaštitile od brojnih iranskih napada tijekom rata.

Anvar Gargaš, diplomatski savjetnik predsjednika UAE-a, kritizirao je odgovor arapskih zemalja Perzijskog zaljeva na iranske napade na forumu Gulf Influencers u ponedjeljak.

"Države članice Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva (GCC) međusobno se podupiru logistički, no mislim da je njihov položaj politički i vojno najslabiji u povijesti", poručio je Gargaš.

"Očekujem ovaj slab stav od Arapske lige i on me ne iznenađuje, ali nisam ga očekivao od GCC-a i njime sam iznenađen", dodao je.

