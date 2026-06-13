Primorac: Tko će voditi HOO moraju odlučiti sportaši, a ne određene političke opcije

U prostorijama Hrvatskog taekwondo saveza, najtrofejnijeg pojednačnog olimpijskog sporta u Hrvatskoj, čiji su natjecatelji od samostalnosti države osvojili 434 medalje na Olimpijskim igrama te svjetskim i europskim natjecanjima, konferenciju za medije održao je predsjednik saveza prof.dr. Dragan Primorac.

Primorac je istaknuo kako se na ovaj medijski istup odlučio povodom aktualnih javnih istupa i rasprava vezanih uz izborni postupak za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, a radi pojašnjenja vlastitog stajališta. Pritom ističe kako ovdje istupa kao kandidat za predsjednika HOO-a, te kao sportaš i na zamolbu velikog broja sportaša s kojima svakodnevno surađuje.

- U ovu utrku ulazim isključivo zbog hrvatskog sporta, zbog sportaša koji svakoga dana daju sve od sebe, trenera, klubova, saveza i zajednica koje nose sport na svojim leđima, djece koja tek ulaze u dvorane i na terene te sportskih legendi koje su već ispisale povijest i zaslužuju sustav koji će čuvati njihovu ostavštinu - istaknuo je Primorac, te dodao kako posljednjih dana svjedočimo nedopustivim političkim pritiscima i uplitanju različitih političkih aktera u aktualni proces izbora novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.

- Javno pozivam političke stranke da se prestanu miješati u izborni proces za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, jer u suprotnom ugrožavaju sportaše, njihovo pravo nastupa na Olimpijskim igrama, a uostalom i njihovo pravo da samostalno i bez pritisaka odaberu čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora - naglasio je predsjednik Hrvatskog taekwondo saveza prof.dr. Dragan Primorac.

U obraćanju okupljenim predstavnicima medija Primorac je istaknuo da su ga brojni sportaši i sportski djelatnici upozorili da se time direktno narušava Olimpijska povelja. „Olimpijski pokret počiva na načelima neutralnosti, etičnosti i međusobnog poštovanja, te vjerujem da je odgovornost svih sudionika sportskog sustava pridonositi očuvanju tih vrijednosti. U Olimpijskoj povelji jedno od temeljnih načela jest neovisnost sporta od političkog utjecaja i zabrana izravnog miješanja politike u olimpijski pokret. Upravo zato ono čemu svjedočimo proteklih dana predstavlja jasan i nedvojben primjer političkog uplitanja u izbor predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora - ističe Primorac.

Pritom je istaknuo kako je posebno iznenađen da određene političke stranke i političari u svojim javnim istupima pokušavaju određivati tko smije, a tko ne smije voditi hrvatski sport.

- Hrvatski sport ne pripada politici, on pripada sportašima. Nismo mi prva zemlja koja se s tim suočava, ali na iskustvima drugih možemo učiti koliko takvo političko uplitanje može biti štetno za nacionalni sport i djelovanje nacionalnih saveza. Primjerice, Olimpijski odbor Indije (2012-2014) je zbog političkog uplitanja u izbore bio isključen iz međunarodnog olimpijskog pokreta. Isto tako, Kuvajtu je iz istih razlog u više navrata (2010-2012 i 2015-2019) bilo onemogućeno sudjelovanje sportaša na međunarodnim natjecanjima - dodao je Primorac.

Naglasio je i da svaka javna komunikacija u okviru izbornog procesa mora biti utemeljena na činjenicama, lišena osobnih diskreditacija te usmjerena na programska i sustavna pitanja razvoja hrvatskog sporta, te da istupanja koja izlaze iz tih okvira mogu narušiti integritet izbornog procesa i ugled sportskih institucija. Pritom je posebno naglasio kako se svi izborni procesi unutar Hrvatskog olimpijskog odbora moraju provoditi isključivo u skladu sa Statutom, važećim etičkim pravilima te temeljnim načelima Olimpijske povelje Međunarodnog olimpijskog odbora.

- Novog predsjednika biraju oni koji za to imaju legitimitet, sportaši, predstavnici sportskih saveza te predstavnici sportskih saveza i udruga županija i Grada Zagreba. Zato ovom prilikom apeliram na sve druge koji pokušavaju različitim političkim spinovima i pritiscima utjecati na proces izbora i stavove onih koji odlučuju, da se za dobrobit hrvatskog sporta suzdrže od takvih istupa - ističe Primorac.

Dragan Primorac kroz svoju profesionalnu karijeru prošao je sve faze u sportu, od sportaša, trenera, osnivača kluba do predsjednika Saveza. Član je brojnih hrvatskih, europskih i svjetskih sportskih institucija.

- Kad se stvarala Hrvatska sportaši su bili među prvima koji su stali u obranu Domovine. Tako sam se i 14.1.1991. uključio s članovima moga TKD kluba Kocunar u obranu Domovine – mojih šest prijatelja kao je dalo život za slobodnu Hrvatsku. Željeli smo slobodnu, pravednu Hrvatsku, bez korupcije, političkih pritisaka i svega onoga što smeta njenoj budućnosti - dodao je.

U obraćanju medijima istaknuo je kako će kampanju voditi pozitivno, na temelju da sportaš mora biti u središtu sustava, te da sve odluke, financiranja i programi moraju služiti sportašima, a ne obrnuto.

- Posebno ću raditi na zajedništvu hrvatskog sporta. Nema podjela na velike i male, olimpijske i neolimpijske sportove. Svi su dio hrvatskog sportskog identiteta. Svaka medalja ima jednak sjaj. I zato trebamo stabilan sustav koji jamči razvoj hrvatskog sporta, baziran na stručnosti i znanju. Osigurat ću pravednu i dugoročno održivu raspodjelu sredstava, koja će omogućiti i osnaživanje trenerskog i stručnog kadra, podići kvalitetu infrastrukture za treninge te razvoj sportaša. Uz navedeno, pokrenut ću i postupak izmjene statuta s ciljem da se mandat predsjednika HOO-a ograniči na dva mandata od po četiri godine - naglasio je Primorac.

Komentirajući okolnosti koje su dovele do izbora novog predsjednika HOO-a Primorac je naglasio kako sport nije u krizi.

- U krizi su pojedinci koji su moguće počinili kaznena djela i ako je tako za ista moraju odgovarati, bez obzira iz koje institucije dolazili. U društvu ne smije i ne može biti nedodirljivih. Kako u sportu tako i u politici nema mjesta za osobe za koje se utvrdi odgovornost za nezakonitost ili kaznena djela. Za te vrijednosti smo se borili u Domovinskom ratu, i one moraju biti početak i kraj svakog našeg djelovanja. Moj interes, kao i interes svih u sportu, je da HOO bude primjer transparentnosti i odgovornosti. Naglašavam kako u HOO-u nema mjesta za osobe za koje se utvrdi odgovornost za nezakonitost ili za koje postoje ozbiljne ili utemljene sumnje da su počinili kazneno djelo, a što ne može odlučiti i suditi pojedinac već nadležne institucije - zaključio je Primorac.