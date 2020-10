'Problemi u Dubravi su rješivi, ali progon liječnice je ozbiljan'

<p>Gost <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3913960/dopredsjednik-hubol-a-nedostaje-lijecnika-i-sestara-a-progon-lijecnice-koja-je-prijavila-poteskoce-u-kb-dubravi-je-ozbiljan-problem/" target="_blank">RTL Direkta </a>bio je dopredsjednik Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) <strong>Boris Ujević</strong>, a on je kazao da je što se tiče situacije u KB Dubrava riječ o rješivim problemima dok je puno ozbiljniji problem progon liječnice koja je upozorila na ono što treba riješiti.</p><p><br/> <br/> - Pokazali su se neki problemi, ali ja ih ne bih nazvao dramatičnima, ne zato što nisu imali ozbiljne posljedice po pacijente kojima su se dogodile, nego zato što su ti problemi vrlo jednostavno rješivi - donese se lijekove, jedna je gospođa bila bez pidžame ... to nisu problemi koji su komplicirani, ali po meni puno ozbiljniji problem je progon liječnika koji ukazuje na probleme koji se mogu i moraju rješavati - istaknuo je Ujević.</p><p><br/> <br/> - Te informacije koje su izašle u medije smo mi dobili nešto prije nego su izašle u medije i po mojim saznanjima one su istinite i točne. No, moram još nešto reći - KB Dubrava je pod užasno velikim pritiskom i njima treba pomoć u ljudstvu - i liječnika i medicinskih sestara i mi dobivamo informacije da pomoć stiže, ali mislim da ta pomoć kaska - ona pomoć koja je trebala biti prije pet dana, stiže danas, a danas je već trebala stići pomoć koja je trebala danas, znači kasnimo nekoliko dana, a možemo reći da se stvari mijenjaju dramatično ne iz dana u dan, nego iz sekunde u sekundu - upozorio je Ujević.</p><p>Mnogi smatraju da u KB Dubrava i inače nešto nije u redu s organizacijom s obzirom na to da je iz te bolnice i prije ovoga otišlo dosta liječnika:</p><p>- KB Dubrava je jedina stavljena da bude COVID bolnica, sve druge bolnice nisu COVID bolnice. Mnoge županijske bolnice su u problemima kao KB Dubrava, no kod njih je još teža situacija kada je riječ o kadrovima. Nemoguće je reći koliko liječnika nedostaje, prije se govorilo o njih 2.000, to je bilo prije epidemije, a sada je sigurno još gore. Sustav je opterećen 110 posto i to treba izdržati, sadašnji broj hospitalizacija su oni koji su zaraženi prije nekoliko tjedana, a nitko ne može reći koliko će još brojke rasti - zaključio je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3913960/dopredsjednik-hubol-a-nedostaje-lijecnika-i-sestara-a-progon-lijecnice-koja-je-prijavila-poteskoce-u-kb-dubravi-je-ozbiljan-problem/" target="_blank">RTL</a>.</p>