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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Poraz 'vatrenih' protiv Engleza (4-2), kraj rata na Bliskom istoku...

Piše 24sata,
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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Poraz 'vatrenih' protiv Engleza (4-2), kraj rata na Bliskom istoku...
Foto: L. Wood/NEWS SYNDICATION/K. Pfaffenbach/J. Ernst/REUTERS/I. Ivanovic/PIXSELL

Donosimo vam top priče iz prethodna 24 sata i sve što trebate znati o najvažnijim temama dana

Hrvatska je na otvaranju Svjetskog prvenstva poražena od Engleske 4-2. Podrške nije izostalo iz cijele Hrvatske, ali i iz Dallasa gdje su se okupili brojni hrvatski navijači. "Vatreni" se sad okreću sljedećem dvoboju u Torontu gdje nas čeka Panama. 

SKUPE POGREŠKE VIDEO Hrvatska - Engleska 2-4: Blijedo drugo poluvrijeme i težak poraz na otvaranju SP-a
VIDEO Hrvatska - Engleska 2-4: Blijedo drugo poluvrijeme i težak poraz na otvaranju SP-a

Uhićen je prvi časnik (33) katamarana koji je upravljao katamaranom kada je došlo do stravičnog sudara s jedrilicom. Poginulo je četvrto ljudi. Sumnja se da je odgovorna za jednu od najtežih pomorskih nesreća posljednjih godina na Jadranu.

TRAGEDIJA KRAJ SPLITA DOZNAJEMO Uhićen član posade katamarana koji se sudario s jedrilicom. Četvero je poginulih!
DOZNAJEMO Uhićen član posade katamarana koji se sudario s jedrilicom. Četvero je poginulih!

Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su memorandum o okončanju rata na Bliskom istoku. Njime se predviđa mir te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. 

IZ MINUTE U MINUTU Iran i SAD potpisali sporazum!
Iran i SAD potpisali sporazum!

Nevrijeme koje je u srijedu navečer pogodilo Zagreb čupalo je stabla, sa zgrada je letio lim na cestu, a potrgane i žice. Brojne je građane nevrijeme zateklo vani, gdje su gledali utakmicu između Hrvatske i Engleske. Na Trgu bana Josipa Jelačića vjetar je porušio sve, a zbog kiše su morali prekinuti glazbu. 

NEVRIJEME OMELO I NAVIJAČE VIDEO Nevrijeme u Zagrebu čupalo stabla, sa zgrada je letio lim na cestu, potrgane i žice
VIDEO Nevrijeme u Zagrebu čupalo stabla, sa zgrada je letio lim na cestu, potrgane i žice

Poznati britanski televizijski voditelj Jeremy Clarkson (66) otkrio je da mu je dijagnosticiran rak. Za dijagnozu, kaže, zna od svibnja, nakon liječničkog pregleda i biopsije. Liječnici su utvrdili da se radi o agresivnom obliku bolesti, no srećom otkrivena je u ranoj fazi.

OTKRIO U SERIJI Jeremy Clarkson: 'Imam rak'
Jeremy Clarkson: 'Imam rak'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

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Komentari 0
DOZNAJEMO Uhićen član posade katamarana koji se sudario s jedrilicom. Četvero je poginulih!
TRAGEDIJA KRAJ SPLITA

DOZNAJEMO Uhićen član posade katamarana koji se sudario s jedrilicom. Četvero je poginulih!

Nakon dovršetka istraživanja, uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku, rekli su iz policije...
VIDEO Ni vjetar i kiša ih ne ometaju: Sve na Trgu porušeno, ali navijači spremni čekaju
NEVRIJEME U ZAGREBU

VIDEO Ni vjetar i kiša ih ne ometaju: Sve na Trgu porušeno, ali navijači spremni čekaju

Za zagrebačku i karlovačku regiju u srijedu je bio upaljen žuti meteoalarm zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena, najavio je DHMZ. Navijači na Trgu bana Josipa Jelačića spremni su za utakmicu Hrvatske i Engleske. Vjetar je na Trgu sve porušio, a morali su prekinuti i glazbu zbog kiše.
Nestalo je dijete na Dravi u Selnici Podravskoj, svi ga traže
OBJAVILA POLICIJA

Nestalo je dijete na Dravi u Selnici Podravskoj, svi ga traže

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom - kažu iz policije

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