PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Poraz 'vatrenih' protiv Engleza (4-2), kraj rata na Bliskom istoku...

Hrvatska je na otvaranju Svjetskog prvenstva poražena od Engleske 4-2. Podrške nije izostalo iz cijele Hrvatske, ali i iz Dallasa gdje su se okupili brojni hrvatski navijači. "Vatreni" se sad okreću sljedećem dvoboju u Torontu gdje nas čeka Panama.

Uhićen je prvi časnik (33) katamarana koji je upravljao katamaranom kada je došlo do stravičnog sudara s jedrilicom. Poginulo je četvrto ljudi. Sumnja se da je odgovorna za jednu od najtežih pomorskih nesreća posljednjih godina na Jadranu.

Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su memorandum o okončanju rata na Bliskom istoku. Njime se predviđa mir te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Nevrijeme koje je u srijedu navečer pogodilo Zagreb čupalo je stabla, sa zgrada je letio lim na cestu, a potrgane i žice. Brojne je građane nevrijeme zateklo vani, gdje su gledali utakmicu između Hrvatske i Engleske. Na Trgu bana Josipa Jelačića vjetar je porušio sve, a zbog kiše su morali prekinuti glazbu.

Poznati britanski televizijski voditelj Jeremy Clarkson (66) otkrio je da mu je dijagnosticiran rak. Za dijagnozu, kaže, zna od svibnja, nakon liječničkog pregleda i biopsije. Liječnici su utvrdili da se radi o agresivnom obliku bolesti, no srećom otkrivena je u ranoj fazi.