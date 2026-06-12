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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Veliko otvorenje SP-a 2026.; Šimunić za 24sata: Ne namjeravam stati

Piše 24sata,
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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Veliko otvorenje SP-a 2026.; Šimunić za 24sata: Ne namjeravam stati
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Davor Javorovic/PIXSELL/Pawel Kopczynski/REUTERS/24sata

Donosimo vam top priče iz prethodna 24 sata i sve što trebate znati o najvažnijim temama dana

Ne namjeravam stati. Logično bi bilo da, ako sam kriv, imaju dokaze da sam nešto napravio i da postoji opasnost da ću ponoviti to nešto, ili da ću utjecati na svjedoke, oni bi mene u srijedu odmah zatvorili. I dalje sam na slobodi, sve smo im dali i dat ćemo što god žele, rekao je gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić u velikom intervjuu za 24sata, dan nakon pretrage doma i ureda. Objasnio je kako ga pokušaji političkog zastrašivanja neće zaustaviti u borbi protiv korupcije.

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INTERVJU Viktor Šimunić samo za 24sata: 'Neka uzimaju i nose sve što žele, ja neću stati nikad'

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. službeno je započelo spektakularnom ceremonijom na legendarnom stadionu Azteca u Mexico Cityju. Pred gotovo 88.000 gledatelja, prva od tri svečanosti otvaranja obilježila je početak najvećeg Mundijala u povijesti, a na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Nogometaši Meksika svladali su reprezentaciju Južne Afrike s 2-0 (1-0) u prvoj utakmici 23. svjetskog prvenstva koje je započelo u četvrtak utakmicom skupine A na stadionu Azteca u Mexico Cityju. 

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VIDEO Meksiko - JAR 2-0: Bilo je ovo najgrublje otvaranje SP-a! Crveni su se dijelili kao bomboni

Nije mi prvi put da sam spašavao dupina, rekao nam je 44-godišnji ribar Dražen Arković, koji je postao pravi junak s mora kada je, u četvrtak ujutro u blizini Primoštena skočio s ribarskog broda u mrežu punu ribe kako bi spasio zapetljanog dupina. 

JUNAČINA NEVJEROJATNA SNIMKA Dražen skočio u more i spasio dupina: 'Osjetio je da ću mu pomoći'
NEVJEROJATNA SNIMKA Dražen skočio u more i spasio dupina: 'Osjetio je da ću mu pomoći'

Tek kad sam stigao doma, skinuo uniformu punu dima i legao u krevet, znao sam da sam nekome pomogao, rekao nam je vatrogasni zapovjednik Stjepan Skuliber, koji je koordinirao rad više od stotinu vatrogasaca u Pustodolu Začretskom na požaru tvornice namještaja Prostoria. Uplakani radnici gledali su kako im njihov posao nestaje pred očima. 

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USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, potvrdio je za 24sata Fran Olujić, odvjetnik novoizabranog gradonačelnika. Podsjetimo, Grgić je u četvrtak preuzeo gradonačelničku funkciju nakon što su u Novoj Gradiški održani izvanredni izbori. Dan nakon, u petak, Grgić je dao ostavku na funkciju gradonačelnika Nove Gradiške.

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