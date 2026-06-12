PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Veliko otvorenje SP-a 2026.; Šimunić za 24sata: Ne namjeravam stati

Ne namjeravam stati. Logično bi bilo da, ako sam kriv, imaju dokaze da sam nešto napravio i da postoji opasnost da ću ponoviti to nešto, ili da ću utjecati na svjedoke, oni bi mene u srijedu odmah zatvorili. I dalje sam na slobodi, sve smo im dali i dat ćemo što god žele, rekao je gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić u velikom intervjuu za 24sata, dan nakon pretrage doma i ureda. Objasnio je kako ga pokušaji političkog zastrašivanja neće zaustaviti u borbi protiv korupcije.

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. službeno je započelo spektakularnom ceremonijom na legendarnom stadionu Azteca u Mexico Cityju. Pred gotovo 88.000 gledatelja, prva od tri svečanosti otvaranja obilježila je početak najvećeg Mundijala u povijesti, a na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Nogometaši Meksika svladali su reprezentaciju Južne Afrike s 2-0 (1-0) u prvoj utakmici 23. svjetskog prvenstva koje je započelo u četvrtak utakmicom skupine A na stadionu Azteca u Mexico Cityju.

Nije mi prvi put da sam spašavao dupina, rekao nam je 44-godišnji ribar Dražen Arković, koji je postao pravi junak s mora kada je, u četvrtak ujutro u blizini Primoštena skočio s ribarskog broda u mrežu punu ribe kako bi spasio zapetljanog dupina.

Tek kad sam stigao doma, skinuo uniformu punu dima i legao u krevet, znao sam da sam nekome pomogao, rekao nam je vatrogasni zapovjednik Stjepan Skuliber, koji je koordinirao rad više od stotinu vatrogasaca u Pustodolu Začretskom na požaru tvornice namještaja Prostoria. Uplakani radnici gledali su kako im njihov posao nestaje pred očima.

USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, potvrdio je za 24sata Fran Olujić, odvjetnik novoizabranog gradonačelnika. Podsjetimo, Grgić je u četvrtak preuzeo gradonačelničku funkciju nakon što su u Novoj Gradiški održani izvanredni izbori. Dan nakon, u petak, Grgić je dao ostavku na funkciju gradonačelnika Nove Gradiške.