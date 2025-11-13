Deset godina od terorističkih napada u Francuskoj: ISIS-ovci pucali po ljudima na koncertu

U trenutku kad Francuska obilježava 10. godišnjicu pokolja u Bataclanu, stigao je još jedan podsjetnik na trajnost džihadističke prijetnje, piše u četvrtak BBC. Bivša djevojka jedinog preživjelog džihadista u napadima u studenome 2015. uhićena je pod sumnjom da je planirala vlastiti nasilnički čin.

Žena, 27-godišnja Francuskinja Maeva B koja se preobratila na islam, započela je vezu prepiskom sa Salahom Abdeslamom (36), koji služi doživotnu kaznu zatvora u blizini belgijske granice, Na doživotni zatvor je osuđen 2022. godine.

Kada su zatvorski čuvari otkrili da je Abdeslam koristio USB s džihadističkom propagandom pratili su slijed događaja koji ih je odveo do podrijetla kompjutorskog uređaja - do osobnih susreta koje je zatvorenik imao s Maëvom B.

Detektivi su zatim pregledali njezino računalo i telefon, gdje su pronašli dokaze da je možda planirala džihadistički napad. Maeva B se od ponedjeljka nalazi pod sudskom istragom zajedno s dvojicom suradnika.

Dok Francuska obilježava 10 godina od najgoreg napada u svojoj modernoj povijesti, uhićenje je usmjerilo pozornost na neprijatelja koji nikada nije nestao.

U večernjim satima 13. studenog 2015. džihadistički naoružani napadači i bombaši samoubojice izveli su niz koordiniranih napada koji su kulminirali krvavim napadom na koncertnu dvoranu Bataclan u istočnom Parizu. Prije toga, trojica bombaša samoubojica digla su se u zrak ispred Stade de Francea gdje je bila u tijeku međunarodna nogometna utakmica.

Zatim su drugi članovi islamističke skupine otvorili vatru iz kalašnjikova na ljude koji su pili u barovima i kafićima nedaleko od Bataclana. Tamo je upravo bio započeo nastup američke grupe The Eagles of Death Metal kada su trojica džihadista upala i neselektivno pucala po publici.

Uzeli su i taoce, a s dolaskom policije su se raznijeli. Ukupno je ubijeno 130 ljudi, 90 u Bataclanu, a više od 400 liječeno u bolnici. Bezbrojni drugi pretrpjeli su psihičku traumu. Riječ Bataclan od tada je u Francuskoj postala sinonim za ekstremne islamističke napade, slično kao što je to bio slučaj s 11. rujna u SAD-u.

Iako je od tada bilo i drugih napada, poput pokolja ljudi zabijanjem kamiona na glavnoj šetnici u Nici u srpnju 2016. i odrubljivanja glave učitelju Samuelu Patyju u listopadu 2020., napadi izvedeni 13. studenoga 2015. ističu se po razmjeru i organizacijskim sposobnostima.

Deset godina kasnije, mnogo se toga promijenilo. Nestanak skupine Islamske države (IS) kao glavne sile u Siriji i Iraku znači da su sredstva za osmišljavanje, planiranje i provođenje složenih terorističkih napada uvelike smanjena.

- Prijetnja sada dolazi iznutra, s domaćeg terena i mnogo je mlađa. Hrani se prijateljstvima i društvenim mrežama istomišljenika, bez da ikada nužno postoje ljudi koji moraju davati i slušati naredbe - rekao je vodeći stručnjak za Bliski istok Gilles Kepel.

Prijetnja je tim više zabrinjavajuća, smatra on, jer je toliko porozna, s događajima u Gazi i Izraelu imaju koji "traumatski učinak" na umove mnogih građana, a tu prijetnju "iskorištavaju poduzetnici bijesa".

Trenutna francuska politička kriza također dolijeva ulje na vatru, tvrdi Kepel. Svjedočimo nemoćnom predsjedništvom koje je ustuknulo pred podiljeljenim parlamenom u kojem ekstremisti ljevice i desnice imaju sve veći utjecaj, ocjenjuje Kepel.

Komemoracije će se danas održavati tijekom cijelog dana na raznim mjestima napada, a kulminirati će otvaranjem vrta 13. studenog u blizini pariške gradske vijećnice. Kada padne noć, Eiffelov toranj bit će okupan crvenom, bijelom i plavom bojom francuske zastave. Francuski mediji puni su priča i svjedočanstava, a preživjeli opisuju kako su im ti tragični događaji promijenili život.

U neočekivanom razvoju događaja, Salah Abdeslam je preko svog odvjetnika dao do znanja da bi bio spreman surađivati ​​u svakom pokušaju "restorativne pravde" - postupka u kojem se žrtve i počinitelji sastaju kako bi razgovarali o posljedicama zločina. Neke obitelji razmatraju tu ideju, no drugi se odlučno protive.

Laurent Sourisseau, karikaturist poznat kao "Riss" koji je bio ranjen u napadu na redakciju satiričnog lista Charlie Hebdo nekoliko mjeseci prije pokolja na Bataclanu, nazvao je ponudu Abdeslama "perverznom".

- Restorativna pravda postoji za drugu vrstu kriminala - za obična kaznena djela. Abdelasman želi da vjerujemo da je njegov zločin kao svako drugo kazneno djelo. Ali nije - odlučan je Riss.