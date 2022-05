Prvi put nakon 2007.: Učenici osmih razreda u 81 školi ovaj tjedan pišu nacionalne ispite

U ponedjeljak ujutro 4367 učenika osmih razreda u 81 osnovnoj školi diljem Hrvatske započinje s petodnevnim rješavanjem nacionalnih ispita. Ovo je prvi put da se u hrvatskim osnovnim školama provode testovi koji bi trebali pokazati kakva su znanja učenika na kraju osnovne škole i to ih glavnih predmeta: hrvatskog jezika, matematike, biologije, kemije i fizike.

Ispiti su zapečaćeni

Nacionalne ispite koje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja pisat će i učenici koji ovo ljeto završavaju četvrti razred, a pisat će ih u listopadu. Ovi ispiti su pilot-projekt koji bi trebao zaživjeti na razini svih škola u Hrvatskoj, te postati jedan od važnijih neovisnih, metodičkih pokazatelja znanja koja naši učenici postižu u osnovnoj školi. Plan je i da nacionalni ispiti, već kroz godinu-dvije, postanu jedan od elemenata bodovanja pri upisu srednje škole, što bi sigurno uvelo reda u poplavu petica.

- Sve je organizirano, pripremljeni smo, u školu su nam stigli paketi s ispitima za hrvatski jezik, koji se piše u ponedjeljak. Bilo je malo problematično sve organizirati, kao da nije vođeno računa da nam se ovaj tjedan održavaju i brojna školska natjecanja - kaže nam Božidar Bilafer, ravnatelj OŠ Matka Laginje, koja je jedna od 11 zagrebačkih škola odabranih za pilot testiranje.

Kako nam je pojasnio, u njihovoj školi testiranje je organizirano tako da djeca njihova tri osma razreda pišu ispite u grupama u koje su raspoređeni po abecedi. Ispitima će pristupiti 95 posto osmaša, za koje su roditelji potpisali privole. U svakoj predavaonici u kojoj se piše test, bit će prisutna po dva nastavnika škole, s tim da ne smiju biti razrednici, ili predmetni nastavnici iz predmeta koji se piše. Hrvatski jezik se polaže u dva dijela, a ostali u jednom testu. Svaki ispit traje 90 minuta i svaki dan se piše jedan predmet. Svi ispiti su zapečaćeni, tumači Bilafer, te ih škola odmah nakon pisanja poštom šalje u NCVVO.

Učenici nisu zabrinuti

Koordinatori provedbe ispita su zaposlenici samih škola, ponegdje i sami ravnatelji. Ispiti se ocjenjuju u NCVVO-u.

- Ako je cilj da to postane neka vrsta male mature, slažem se s ovakvim testiranjem. Važno je da napokon ujednačimo vrednovanje učenika. Naši osmaši nisu zabrinuti zbog samih testova, to su djeca koja se ionako ozbiljno pripremaju za upis u srednju i tako smo im to i predstavili, kao testove koji će pokazati koliko zaista znaju - ističe ravnatelj Bilafer.

Kako su odabrane škole?

I od drugih ravnatelja saznajemo da im je sama organizacija bila najveći problem zbog ostale nastave i obaveza u tome tjednu, no načelno svi podržavaju projekt. No, neki su otvoreno postavili pitanje po kojem su kriteriju birane škole. Kako nam kažu sugovornici, postoji sumnja da su odabrane škole koje i inače imaju dobre prosjeke učenika, pa rezultati opet neće biti realni.

To nikako nije bio kriterij, ističe Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a.

- Odabrali smo velike i male škole, urbane i ruralne, matične s područnim i matične bez područnih, otočne, planinske. Poštivali smo reprezentativni uzorak prema zastupljenosti škola u županijama, što je bilo oko 10 posto. Pokušali smo složiti kvalitetniji uzorak nego što je bio u "Školi za život", u čijoj je eksperimentalnoj fazi, primjerice, sudjelovala samo jedna škola iz Grada Zagreba. Od nekoliko kriterija za izbor škola, ocjene apsolutno nisu bile kriterij. Želimo na ovakvom uzorku bez ikakvog friziranja dobiti realne rezultate znanja i sposobnosti učenika. Zbog toga nije bilo ni bilo kakvih posebnih priprema za učenike - kaže Filipović.

Rezultati neće biti objavljeni

Kako ističe, proces ocjenjivanja će trajati sljedeća tri tjedna, nakon čega će posebno povjerenstvo definirati pragove prolaza za četiri kategorije postignuća, koje će biti jasno opisane i nastavnicima i roditeljima. Rezultati neće biti poznati prije 10., 15. lipnja, a ni tada neće biti javno objavljeni, ali će škole i roditelji dobiti smjernice za svoju djecu.

- Priprema nacionalnih ispita započela je početkom školske godine kada su škole koje će sudjelovati u nacionalnim ispitima dobile obavijest o odabiru u uzorak škola i poziv na sudjelovanje. Iako Centar ima uspostavljene procedure za izradu ispita i pripremu njihove provedbe, treba uzeti u obzir da se nacionalni ispiti u osnovnim školama nisu sustavno provodili od 2007. godine. Stoga je komunikacija sa školama u proteklome razdoblju bila vrlo intenzivna te je za ravnatelje i školske koordinatore bilo organizirano nekoliko edukacija. Iskreno se zahvaljujemo ravnateljima, učiteljima i stručnim suradnicima koji su zajedno s nama u proteklome razdoblju mnogo radili na pripremi provedbe ispita - ističu iz NCVVO-a.

Učenici koji će najesen upisati peti razred i pisati nacionalne ispite u listopadu, polagat će ispite iz hrvatskog jezika, matematike te prirode i društva (odgojno-obrazovni ishodi i nastavni sadržaji do kraja četvrtoga razreda). Za učenike s teškoćama osigurane su dvije vrste prilagodbe, a za učenike pripadnike nacionalnih manjina ispiti su prevedeni na njihove materinske jezike. To znači da je svaki od osam ispita izrađen u čak 9 inačica, kažu.

Ispiti su već prošli tjedan isporučeni u škole, kao i upitnici za učenike i učitelje. Tim anketama NCVVO će prikupiti podatke čije će korištenje, kažu, biti usmjereno prema povećanju kvalitete primarnog obrazovanja.

- Primjeri ispitnih zadataka bit će dostupni nakon provedbe ispita. Ono što je važno istaknuti jest da se radi o zadatcima kojima se ispituju stečena znanja te se stoga učenici ne trebaju posebno pripremati za nacionalne ispite - zaključuje ravnatelj NCVVO-a.

Probne državne mature

Proteklih mjesec i pol dana po prvi put su se provodile i probne državne mature među maturantima i učenicima trećih razreda srednjih škola.

- Nakon provedbe ispita slijedi njihovo vrednovanje, vraćanje povratnih informacija učenicima te unos rezultata u tablice koje se potom vraćaju Centru. Dosad je cijeli ovaj proces završen u 80-ak škola koje su Centru već dostavile rezultate. Rok za dostavu rezultata je 20. svibnja. Ipak, Centar je u više navrata isticao da fokus provedbe probnih ispita nije na postignutim rezultatima, već na upoznavanju učenika sa strukturom i sadržajem ispita izrađenih prema novim ispitnim katalozima koji su pak rezultat usklađivanja s predmetnim kurikulumima - ističu iz NCVVO-a.

Škole će uskoro dobiti i upitnik kojemu je cilj ispitati iskustvo i mišljenje učenika i nastavnika o probnim ispitima.

Ispite je u četvrtom/petom razredu prijavilo 25.556 učenika, odnosno 91 posto svih učenika gimnazija i četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih programa. U trećem/četvrtom razredu ispitima je pristupalo 28.667 učenika.

- U škole je poslano ukupno 135.000 ispita. Međutim, brojne škole su nam javile da su ispitima željeli pristupiti i oni učenici koji ih nisu na vrijeme prijavili. Centar je za takve situacije predvidio proceduru kako bi se svim učenicima omogućilo pisanje probnih ispita - poručuju iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

