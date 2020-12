Sve je počelo kad je skupina pohlepnih, beskrupuloznih prevaranata u svoju mrežu uhvatila lakovjernog, naivnog i pomalo dementnog Milana Kurtovića (79).

U siječnju prošle godine kupujući trenirku na okretištu tramvaja na Črnomercu Milan je upoznao Štefana Ivića (41) koji je vidio da Milan ima pun novčanik novca. Predstavio mu se kao Pero i tražio ga broj mobitela kako bi mu vratio ostatak koji tad nije imao. Zvao ga je više puta i nalazili su se na raznim lokacijama, a Pero je svaki put tražio novac za nešto obećavši da će pozajmicu vratiti. Tijekom tih susreta Milan mu je ispričao da su on i brat mu Aleksandar od prodaje zemljišta u Crnoj Gori dobili po 160.000 eura.

- Tražio je i da mu dignem kredit pa sam podigao jedan od 20.000 kuna, pa jedan od 25.000 kuna. Dao sam mu i 10.000 švicarskih franaka za pokop punice u Torinu - redao je svjedok nabrajajući pozajmice Iviću kod kojeg je više puta odlazio u Beč i davao mu novac sve dok nije sve potrošio. Novac je dao i Milanu Iliji Danu (50) koji je s Ivićem u drugom postupku priznao da su "izmuzli" starca za 1,6 milijuna kuna koje mu moraju vratiti.

Tijekom odlazaka u Beč Kurtović je vidio i Slobodana Bauera kojeg su oslovljavali s Đuro. Ivić se u Beču družio s Ivanom Todorovićem i Slobodanom Brauerom pa su i oni htjeli dio kolača. Milan je svoje novce podijelio pa su odlučili uzeti novac od Aleksandra.

U noći na 6 ožujka 2019., oko 1 sat, Slobodan Bauer preskočio je ogradu na Savskoj i pokucao Milanu Kurtoviću na vrata. S njim su bili i Ivan i Slavko Todorović. Rekli su mu da im se pokvarila glava motora na autu i pitali ga da im da novac za popravak ako ima. On im je rekao da nema novaca a onda su svi otišli do njegova brata, koji živi dvije prostorije dalje, i pitali ga za novac. Aleksandar im je rekao da nema novaca. Potom su otišli.

- Ta trojica su 7. ožujka drugi put bili u našoj kući. Došli su oko 1 sat i rekli mi da su popravili auto. Ivan mi je rekao da je Slavko slabijeg zdravlja i da ostane kod mene da se ugrije a da oni idu po auto. Između sebe su, dok su bili kod mene, pričali albanski. U jednom trenutku navirio sam se s vrata i vidio da mi kod brata gori svjetlo. Kad sam htio otići vidjeti što se događa Slavko mi je rekao "Nemoj tamo da ideš" pa sam ostao u prostoriji - rekao je Milan Kurtović.U međuvremenu su druga dvojica brutalno tukla Aleksandra tražeći ga da im da novac. Udarali su ga po glavi i prsima, a jedan mu je kleknuo na prsa pri čemu mu je slomio rebra koja su razderala pluća. Sve su ispreturali no novac nisu pronašli. Potom su se sva trojica odvezla u BiH.

- Kad su otišli otišao sam na štaci do brata i vidio da su vrata otvorena. On je ležao potrbuške na podu sa zavezanim rukama i nogama - prisjetio se Milan najgore večeri u svojem život. Kad mu je prišao, čuo je kako teško diše no brat mu nije uspio ništa reći. Potom je pozvao policiju i Hitnu pomoć. Aleksandar je završio u komi iz koje se nije probudio. Od posljedica premlaćivanja umro je 25. lipnja 2019.

Nakon ostavinske rasprave doznao sam da je moj brat novac za preživljavanje držao u stanu, a glavninu u banci. Nasljednici smo ja i sestra. Meni su, međutim, natovarili skrbnicu. Ne mogu samostalno raspolagati s nekretninama, pokretninama, čak niti mirovinu ne mogu sam podići. To mi nije jasno. Napisali su mi da sam lišen poslovne sposobnosti jer sam posuđivao svoj novac - čudio se Milan Kurtović koji je bio spreman otići u Beograd na sastanak s Ivićem par dana nakon događaja.

- Zvao me i rekao da će doći bankar s Cipra i da ću dobiti svoj novac nazad od bankara. Već sam bio spreman otići no spriječila me policija - ustvrdio je Kurtović.

Kod izricanja presuda sutkinja Rahela Valentić olakotnim je cijenila raniju neosuđivanost Ivana Todorovića i Slobodana Brauera dok je otegotnim cijenila brojne ozljede koje su zadali Aleksandru Kurtoviću.

Nepravomoćnom presudom svaki je dobio po 20 godina, a sudilo im se u odsutnosti.

- Slavko Todorović optužen je da je bio supočinitelj kod teškog ubojstva. Tužiteljstvo tvrdi kako je on prema odgovoru zadržavao Milana da ne ide kod brata i naredio mu da ne napušta svoj stan što su po mišljenju tužiteljstva radnje odlučujuće za počinjenje nedjela. On ih je vozio iz Austrije, a potom i iz Srbije u Zagreb no nije dokazano da se dogovorio s drugom dvojicom da će u Zagrebu ubiti Kurtovića- obrazložila je nepravomoćnu presudu sutkinja.

Slavko Todorović, koji je uhićen u kolovozu 2019. kad se pojavio u Hrvatskoj, pušten je iz istražnog zatvora.