AMERIČKI UTJECAJ

Rubio: Vlada Venezuele mora slati proračun na odobrenje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da će Washington odlučivati kako se troši novac, dok Trump najavljuje upravljanje Venezuelom i oživljavanje njezine naftne industrije

Privremena venezuelska vlada pristala je podnositi Sjedinjenim Državama svoj proračun na odobrenje svaki mjesec, rekao je u srijedu američki državni tajnik Marco Rubio.

Obraćajući se Odboru za vanjske odnose Senata, Rubio je rekao da američka vlada odlučuje za što se novac može koristiti prema onome što je opisao kao "kratkoročni mehanizam".

"Zapravo, obećali su iskoristiti znatan dio tih sredstava za kupnju lijekova i opreme izravno od Sjedinjenih Država", rekao je američki državni tajnik te dodao da je vodstvo Venezuele bilo "vrlo kooperativno".

Američke snage napale su Venezuelu početkom siječnja i zarobile njezinog autoritarnog vođu Nicolása Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores, čime su uvukli tu južnoameričku zemlju u politička previranja.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da želi revitalizirati ogromnu venezuelsku naftnu industriju i obećao je ogromnu dobit za sebe i narod Venezuele.

Trump je ubrzo nakon puča najavio i da namjerava upravljati Venezuelom na prijelaznoj osnovi, ne otkrivajući kako to točno zamišlja.

Sjedinjene Države trenutačno surađuju s Madurovom potpredsjednicom Delcy Rodríguez koja je preuzela dužnost privremene predsjednice Venezuele.

