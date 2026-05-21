NAKON OPTUŽNICE SAD-A

Rusija i Kina podržale Kubu: 'Zlouporabe pravna sredstva'

Moskva i Peking osudili su poteze Washingtona nakon što je SAD podignuo optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika zbog slučaja iz 1996. godine

Rusija je u četvrtak rekla da će podržati Kubu unatoč pokušajima Sjedinjenih Američkih Država da je zastraši i pritisne sankcijama, a Kina se usprotivila "zloupotrebi pravnih sredstava" pošto je dan ranije u SAD-u podignuta optužnica protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. SAD je u srijedu podignuo optužnicu protiv 94-godišnjeg Castra zbog ubojstva Amerikanaca 1996., što predstavlja veću eskalaciju u kampanji Washingtona protiv Kube, gdje su na vlasti komunisti od revolucije koju je vodio njegov pokojni brat Fidel Castro 1959. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova je novinarima rekla da će Rusija nastaviti "aktivno podržavati bratski kubanski narod tijekom ovog krajnje teškog razdoblja".

"Ponovo potvrđujemo našu potpunu solidarnost s Kubom i snažno osuđujemo bilo kakve pokušaje uplitanja u unutarnja pitanja suverene države, zastrašivanja i korištenje nezakonitih unilateralnih restriktivnih mjera, prijetnje i ucjenu".

Zaharova nije pružila nikakve pojedinosti o podršci koju će Rusija pružiti, ali je kazala da SAD pokazuje svoju "netolerantnost prema bilo kakvom obliku oporbe".

Također, Kina je u četvrtak naglasila svoje protivljenje "zloupotrebi pravnih sredstava", javlja AFP.

"Kina se oduvijek protivila nezakonitim jednostranim sankcijama koje nemaju temelja u međunarodnom pravu i protivi se zloupotrebi pravnih sredstava", rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.

"Sjedinjene Države moraju prestati mahati batinom sankcija i batinom prava protiv Kube te prestati neprestano prijetiti primjenom sile", naglasio je na redovnom brifingu za medije.

SAD Raula Castra, brata Fidela Castra i zakletog neprijatelja Washingtona, optužuje za zavjeru radi ubojstva Amerikanaca u slučaju iz 1996.

Tada su oborena dva civilna zrakoplova kojima su upravljali protivnici kubanskog vođe, pri čemu su poginule četiri osobe, prema američkoj optužnici. Raul Castro je tada bio ministar obrane. Troje od četvero poginulih bili su američki državljani.

"Kina čvrsto podupire Kubu u obrani njezinog nacionalnog suvereniteta i dostojanstva te se protivi bilo kakvom stranom uplitanju", rekao je Guo Jiakun.

Do podizanja optužnice je došlo usred povišenih napetosti između Washingtona i Havane.

Povrh američkog embarga koji je na snazi od 1962., Washington je uveo potpunu naftnu blokadu karipskog otoka od siječnja.

