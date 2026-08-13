Rusija žestoko optužila Hrvatsku: Zagreb, Priština i Tirana destabiliziraju Balkan

Jurij Pilipson, direktor Drugog europskog odjela Ministarstva vanjskih poslova Rusije (odjel ministarstva za Balkan i jugoistočnu Europu) repetirao je stav Moskve kako Hrvatska, Albanija i Kosovo destabiliziraju Balkan, točnije stvaraju vojni kvaziblok i zatvorenu os Zagreb – Tirana – Priština.

- Konstrukciju vojnog kvazibloka koji čine Hrvatska, Albanija i samoproglašeno Kosovo, u svjetlu trostrane deklaracije potpisane u ožujku 2025., smatramo provođenjem smjernica NATO-a za ubrzanu militarizaciju svega i svačega. Naravno, to neizbježno vodi eskalaciji na Balkanu, jer stvaranje zatvorene osi Zagreb–Tirana–Priština, u uvjetima kada novopečeni „saveznici“ imaju daleko od dobrih odnosa sa svojim susjedima, predstavlja destabilizirajući čimbenik i izvor napetosti - rekao je Pilipson.

U izlaganju o volatilnoj situaciji na ovim prostorima, posebno se osvrnuo na programske ciljeve deklaracije, razvoj obrambene industrije, zajednička nabava vojne opreme, povećanje razine interoperabilnosti oružanih snaga te integracija sustava za obradu i prijenos podataka.

- Istodobno, jačanje vojnog potencijala Prištine proturječi postojećim međunarodnim sporazumima, prije svega temeljnoj Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1244, koja od 1999. ostaje kamen temeljac arhitekture regionalne stabilnosti. A još je opasnije sanjati o uključivanju tog izvorno srpskog područja u euroatlantske strukture - rekao je.

Dodao je da Rusija dijeli zabrinutost sa Srbijom i razumije zašto Beograd u vojnoj suradnji Zagreba, Tirane i Prištine vidi izražen antisrpski naboj i potencijalnu prijetnju sigurnosti zemlje.

U ocjeni trenutačnih geopolitičkih stremljenja u jugoistočnoj Europi nigdje nisu spomenuli sporazum o vojnoj suradnji Hrvatske i Srbije iz 2010. koji je ratificiran u Saboru i kojeg su potpisali tadašnji ministri obrane Hrvatske i Srbije Branko Vukelić i Dragan Šutanovac. Taj sporazum predviđa suradnju na više razina: sigurnosna politika i planiranje obrane; vojno-znanstvena suradnja; vojna izobrazba; vojna medicina; suradnja vojnih policija; operacije u potpori miru; suradnja na području atomsko-biološko-kemijske zaštite te vojno-tehnička suradnja, a propisano je i kako će se dvije zemlje odnositi prema klasificiranim podacima.

Važno je napomenuti da deklaracija o kojoj Moskva govori, ne sadrži odredbe o tome da je napad na jednu potpisnicu napad na sve, što je osnovica vojnih saveza poput NATO-a, a u vremenu potpisivanja bilo je rečeno kako je otvorena i drugim zainteresiranim zemljama.

Važan je i kontekst vremena u kojem se diseminiraju ovakve poruke iz Moskve. Zelenski je po prvi put službeno posjetio Srbiju, a bivši američki veleposlanik u Beogradu Christopher Hill nedavno je rekao da je 2022. do njega došao ukrajinski veleposlanik.

- Na početku mandata u Beogradu do mene je došao ukrajinski veleposlanik s popisom vojnih potrepština koje su Ukrajini hitno bile potrebne na bojištu. Moj je tim u veleposlanstvu provjerio jesu li Srbi u stanju ispuniti te narudžbe i bili su - rekao je Amerikanac. Nije tajna da Srbija preko posredničkih zemalja: Češke, Poljske i drugih uz posredstvo SAD-a opskrbljuje streljivom Ukrajinu. Financial Times je procijenio da je tim kanalima u Ukrajinu dosad stiglo streljivo u vrijednosti oko 800 milijuna eura.

Crna Gora

Vlada Crne Gore objavila je 24. srpnja odluku prema kojoj građani Rusije i Bjelorusije mogu ulaziti u zemlju bez vize do 31. listopada 2026. Pilipson je tu odluku nazvao pucanjem sebi u nogu i da Podgorica radi udovoljavanja 'notornoj eurointegraciji', nanosi dodatnu štetu vlastitom, ionako nedovoljno stabilnom gospodarstvu.

BiH

Rusija trenutačno visokog predstavnika za BiH vidi kao alat za zapadno miješanje u BiH.

- Stajalište Rusije kao jednog od međunarodnih jamaca Općeg okvirnog (Daytonskog) mirovnog sporazuma za BiH iz 1995. dosljedno je i načelno. Visoki predstavnik o kojem je riječ pretvorio se iz međunarodnog posrednika i „pružatelja dobrih usluga“ u sredstvo neograničenog zapadnog miješanja u unutarnja pitanja Bosne. Vanjski protektorat na čelu s njim glavni je izvor nestabilnosti u zemlji, potiče unutarnje političke i međunacionalne napetosti i nepovjerenje – zapravo stvara krizne uvjete kako bi opravdao svoju prisutnost u BiH - rekao je i dodao da je ta funkcija izgubila prvotnu svrhu i da ju treba demontirati.

- Uvjereni smo da Ured visokog predstavnika (OHR), koji je izgubio svoju svrhu i kredibilitet, treba zatvoriti kao instrument zapadnog neokolonijalnog skrbništva nad suverenom državom. Novi pokušaji zapadnih zemalja da tajnim manevrima – zaobilazeći Vijeće sigurnosti UN-a – produže mandat OHR-a u BiH neodrživi su i štete poslijeratnom bosanskohercegovačkom uređenju - rekao je Juri Pilipson.