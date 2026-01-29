Obavijesti

News

Komentari 0
KAMIONI NA GRANICAMA

Vozači u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji prekinuli blokade

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vozači u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji prekinuli blokade
Foto: Pixsell/Ivica Galović

Nakon najave fleksibilnije vizne strategije EU-a dio prosvjednika se povukao, no blokade u BiH i Srbiji i dalje traju

Admiral

Vozači kamiona u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji prekinuli su u četvrtak blokade teretnih terminala na granicama s EU-om nakon što je blok najavio novu viznu strategiju koja će biti fleksibilnija za profesionalne vozače koji moraju putovati širom Europe.

Vozači u tim dvjema zemljama prekinuli su blokade započete u ponedjeljak, ali oni u BiH i Srbiji nastavili su blokirati teretni promet duž svojih dijelova ključnog koridora koji povezuje EU s Turskom i Bliskim istokom.

PROSVJED NE STAJE Kamioni i dalje na granicama s EU: 'Želimo samo raditi i živjeti od toga. Bit ćemo ustrajni'
Kamioni i dalje na granicama s EU: 'Želimo samo raditi i živjeti od toga. Bit ćemo ustrajni'

Prosvjednici su ranije istaknuli da je razlog blokada pravilo Europske unije prema kojem profesionalni vozači mogu boraviti na teritoriju EU samo 90 dana u šest mjeseci.

No EU je u četvrtak usvojila svoju prvu viznu strategiju koja pruža viznu fleksibilnost za vrlo mobilne profesije poput vozača kamiona, sportaša ili umjetnika.

"Ovo je posebno relevantno za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i regije zapadnog Balkana, ali i za druge poput umjetnika ili sportaša", objavio je Luigi Soreca, šef delegacije EU-a u Bosni na X-u.

KAMIONDŽIJE LJUTI NA EU Butković: 'Trebamo kompromis. Nije dobro da kamioni blokiraju granice. To šteti svima'
Butković: 'Trebamo kompromis. Nije dobro da kamioni blokiraju granice. To šteti svima'

Sjevernomakedonski vozači kamiona najavili su u četvrtak navečer da će prekinuti blokade teretnih dijelova graničnih prijelaza s Grčkom i Bugarskom, dok su crnogorski vozači već ukinuli blokadu jadranske luke Bar.

No, predstavnik srbijanskih i bosanskih vozača rekao je da će nastaviti s blokadom. „Ove (EU) izjave ne ispunjavaju naše zahtjeve niti rješavaju naše probleme“, rekao je Zijad Šarić, organizator prosvjeda.

ULAZAK U SCHENGEN FOTO 75.000 kamiona stalo točno u podne: Počela velika blokada granica prema EU
FOTO 75.000 kamiona stalo točno u podne: Počela velika blokada granica prema EU

Na prijelazu Batrovci između Srbije i Hrvatske kolona kamiona duga je više od kilometra i blokira prilaz teretnom terminalu, piše Reuters.

Čelik Srbijanske gospodarske komore Marko Čadež kazao je da je 93 posto izvoza iz četiri zemlje blokirano, što uzrokuje dnevnu štetu od oko 92 milijuna eura.

POGLEDAJTE SLIKE S KAMERA FOTO Kamioni počeli blokirati granice, u akciji tisuće vozača. Ovo je stanje na granicama
FOTO Kamioni počeli blokirati granice, u akciji tisuće vozača. Ovo je stanje na granicama

Pogođene su i tvrtke sa sjedištem u EU koje posluju u regiji ili izvoze u nju.

„Za svaku tvrtku... to je oko 10.000 do 50.000 eura kazni dnevno... jer ne opslužuju kupce“, rekao je Čadež za Reuters u Beogradu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prognoza: Stiže novi snijeg!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Prognoza: Stiže novi snijeg!

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, snijegom u gorju i promjenom vjetra. Temperature će varirati od 4 do 15 °C, ovisno o regiji.
Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'
ZABRANA ZA THOMPSONA

Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'

Trebamo još interno u timu razgovarati o toj opciji dočeka. No lani je Marko ljudima ispunio želju. Ni kune nismo uzeli. A ne vidim razlog zašto se Marko ne bi opet odazvao, rekli su nam iz Thompsonovog tima
Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...
ZAVRŠILI PREGOVORI

Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...

Nove povišice će se odnosi i na javne službe iako oni zasad ne pristaju na te uvjete. Koštat će državu 300 milijuna eura. Vlada je dogovorila rast osnovice u tri navrata po 1 posto. Izračunali smo što to znači za plaću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026