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SAD i Srbija jačaju partnerstvo: 'Započelo je novo poglavlje...'

Piše HINA,
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SAD i Srbija jačaju partnerstvo: 'Započelo je novo poglavlje...'
Foto: ERIC LEE/REUTERS
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Sjedinjene Države su potvrdile sudjelovanje na izložbi EXPO 2027. Srbija je najavila namjeru da produbi svoje odnose i angažiranje sa Sjedinjenim Državama otvaranjem novih konzulata u Miamiju i San Franciscu...

Američki državni tajnik Marco Rubio i srpski ministar vanjski poslova Marko Đurić predvodili su u petak prvi strateški dijalog SAD i Srbije u Washingtonu kojim je signaliziran zajednički cilj jačanja partnerstva između dviju država, objavila je američka administracija u zajedničkom priopćenju.

State Department naveo je da se početkom strateškog dijaloga jača partnerstvo između Sjedinjenih Država i Srbije i bilateralna suradnja radi promicanja mira, sigurnosti i prosperiteta u godini kad se obilježava 145 godina diplomatskih odnosa dviju država,

Srpska strana istaknula je da je "započeto novo poglavlje" u odnosima dviju zemalja i "uspostavljen institucionalni okvir za njihovo dalje strateško povezivanje".

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Sjedinjene Države i Srbija potpisale su Memorandum o razumijevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj sigurnosti, a Washington je "pozdravio preliminarnu odluku Srbije da nastavi s projektom hidroelektrane Đerdap III (Željezna kapija III) kao prvim projektom identificiranim u okviru Međuvladinog sporazuma o energetici. Taj projekt je, dodaje se, velika investicija u regionalnu energetsku infrastrukturu i korak ka energetski nezavisnijoj Srbiji.

Dvije zemlje su pozdravile najavu jamstva za kredit od 50 milijuna dolara Izvozno-uvozne banke Sjedinjenih Država Telekomu Srbija za postavljanje 5G mreže u Srbiji "koristeći pouzdane dobavljače, poboljšavajući sigurnost i pouzdanost komunikacijskih sustava Srbije".

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Sjedinjene Države i Srbija ponovo su "potvrdile svoju zajedničku posvećenost održavanju regionalnog mira i sigurnosti i obvezale se da će povećati tempo vojnih angažmana", pohvalivši dva desetljeća bliske suradnje između Nacionalne garde Ohia i Vojske Srbije u okviru Programa državnog partnerstva.

Srbija je, kako navodi State Department, "zatražila kupovinu američke obrambene opreme, koja će poslužiti povećanju interoperabilnosti oružanih snaga i izgradnji jakih odnosa razvijenih tijekom bilateralnih i multilateralnih vježbi i zajedničkih mirovnih misija".

Također, američka administracija objavila je da je izdvojila 1,5 milijun dolara za kontinuiranu suradnju u oblasti civilnog razminiranja radi čišćenja mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Washington je pozdravio odluku Srbije da pristupi programu Artemis i potpiše tzv. Artemidin sporazum - skup principa za "transparentno, sigurno i odgovorno civilno istraživanje i korištenje svemira" koji će omogućiti "proširivanje mirne suradnju u dubokom svemiru kroz razmjenu znanja i znanstvenih podataka".

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Dvije zemlje potpisale su i Memorandum o razumijevanju o podjeli troškova za Fulbrightov program stipendija, po kojem će obaveza Srbije biti da godišnje pridonese s 300.000 dolara za podršku proširenju tog programa razmjene i "pruži dodatne mogućnosti vrhunskim američkim i srpskim znanstvenicima i studentima da predaju i provode istraživanja u korist obje zemlje".

Sjedinjene Države su potvrdile sudjelovanje na specijaliziranoj beogradskoj izložbi EXPO 2027. Srbija je najavila namjeru da produbi svoje odnose i angažiranje sa Sjedinjenim Državama otvaranjem novih konzulata u Miamiju i San Franciscu.

Srpski šef diplomacije Đurić istaknuo je da će Strateški dijalog "osigurati redovitu, kontinuiranu i strukturiranu komunikaciju na najvišoj razini, kao i platformu za produbljivanje suradnje u oblastima vanjske politike, sigurnosti, energetike, trgovine, investicija, znanosti, obrazovanja, inovacija i visokih tehnologija", priopćio je dodatno MIP Srbije.

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