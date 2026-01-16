Sandra Benčić: '15.000 ljudi umrlo čekajući inkluzivni dodatak i nitko ne odgovara!'

Nakon prvog aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru, koje su obilježile žestoke rasprave između premijera i lidera oporbe, saborski zastupnici Nikola Mažar (HDZ), Sabina Glasovac (SDP), Sandra Benčić (Možemo!) i Ivica Kukavica (DP) gostovali su u HRT-ovoj emisiji Otvoreno te su se osvrnuli na neke od tema o kojima se raspravljalo.

- Rekao bih da smo vidjeli možda još jednu novinu u oporbi. Konkretno što se tiče SDP-a, od devet pitanja osam je išlo jednome ministru, ministru Piletiću. A deveto je bivši HDZ-ovac, sadašnji predsjednik SDP-a, već tradicionalno uputio porazno prema premijeru Plenkoviću. Pokušaj oporbe otprilike se pokazao kao crna kronika. Izgledalo je kao kada uzmete dnevne novine pa imate različite teme - rekao je Nikola Mažar na početku emisije.

Dodao je također kako je to sve bio samo još jedan neuspjeli pokušaj oporbe koja se ovoga puta namjerila na ministra Marina Piletića te kako se po rezultatima sadašnje Vlade može vidjeti po čemu se oni razlikuju od oporbe i zašto su već treći put dobili povjerenje hrvatskih građana.

Razloge zašto je ministar Piletić glavna meta SDP-a objasnila je Sabina Glasovac: " S obzirom na to da se aktualno prijepodne zove tako, upravo zbog toga što se propituju aktualne teme, a da smo u posljednjih mjesec i pol dana imali, doduše, crnu kroniku, ali koja je prouzrokovana neradom ministarstva kojemu je načelu ministar Piletić, mi smo iskoristili priliku i zanimali su nas konkretni odgovori na pitanja, konkretno koliko ljudi još uvijek čeka svoje pravo na inkluzivni dodatak".

Dodala je također kako se zna da je u pitanju goruća tema te kako je tijekom čitave prošle godine više od 100 000 ljudi čekalo na svoje pravo, pri čemu su ga mnogi od njih čekali i dulje od godinu dana, a zakonom je propisano da se ta rješenja moraju izdati u roku 15-30 dana. SDP stoga zanima kako ministar Piletić misli zaustaviti taj kaos i kolaps sustava koji je sam prouzročio i što ministarstvo planira napraviti nakon što je Ustavni sud na neki način suspendirao srce zakona o osobnoj asistenciji:

- Što kani učiniti da bi ispravio tu diskriminaciju? Mi odgovor ni na jedno od tih pitanja nismo dobili. Da ne govorim isto tako o naknadama. Imali smo najave o povećanju zajamčenih minimalnih naknada, međutim te najave su nezadovoljavajuće i već su prouzročile reakciju u javnosti. Povećanje osnovice je za 5 do 10 eura nije, bez obzira na izračun, što se to onda radi umnožak ne odgovara i ne prati inflaciju odnosno životne troškove korisnika koji, ponavljam, su najugroženiji u društvu. Mi niti na jedno pitanje koje smo danas postavili, a nama kao socijaldemokratima je iznimno važno kako se država ophodi prema najranjivijim članovima društva, nismo dobili konkretan odgovor.

Sandra Benčić istaknula je kako je ministar Piletić trenutno najslabija karika Vlade, ali da je čitav koncept Plenkovićeva vođenja vlade takav da su ministri zapravo irelevantni i da nemaju stvarnu moć stvaranja i kreiranja politika te kako se zbog toga ono što se pripisuje Piletiću može vrlo lako pripisati i Andreju Plenkoviću. Kao najveću blamažu ministra Piletića, ali i čitave Vlade, navela je upravo uvođenje inkluzivnog dodatka.

- Uveo se inkluzivni dodatak, to bi naravno trebala biti dobra vijest za hrvatske građane, osobe s invaliditetom. Međutim, on se uvodi na način da je krivo dizajniran zakon. Potpuno je bio pogrešno budžetiran, pogriješili su za 100 posto. Nisu napravili sustav implementacije takvim da ljudi mogu ostvariti pravo na inkluzivni dodatak, nego nam je, kao što je kolegica već i spomenula, 15.000 ljudi umrlo čekajući inkluzivni dodatak, a više od 100.000 ljudi je na čekanju da ga ostvari. To su potpuno nedopustive stvari. Tvrdim da na bilo kojoj razini vlasti, bilo koje vlasti, od lokalne do nacionalne, bilo tko drugi ima takve neuspjehe u provedbi politika, taj više ne bi mogao opstati na vlasti - rekla je Benčić.

Naglasila je isto tako kako to nisu jedine reforme koje su propale te se osvrnula i na uvođenje tzv. fiskalizacije 2.0, za koju je, kako je rekla, već u prvim danima implementacije postalo potpuno jasno da sustav nije adekvatno primijenjen:

- Firme ne mogu izdavati račune, a pri svemu tome to se radi, mada se nije moralo to implementirati do 2030. Europska regulativa traži od nas i od svih drugih zemalja članica da se to na taj način implementira do 2030. godine. Dobar briselski đak Plenković je to brže bolje išao implementirati u Hrvatskoj, a da ponovno nije sustav pripremio i ponovno, tko će to platiti - platit će hrvatsko gospodarstvo. To su ozbiljni neuspjesi ove Vlade i zato smo ih danas pozvali, kao što je to i naš zadatak, da za te neuspjehe odgovaraju.

Glasovac je pojasnila i hoće li, nakon što su tražili političku odgovornost ministra Piletića, ići na interpelaciju:

- I to je jedna od opcija, ali zna se kako završavaju zahtjevi za opozivom. Završavaju tako da mi ostanemo u manjini, ali to što smo u manjini ne znači da nismo u pravu. Gotovo svi ministri za koje smo tražili opoziv, a koje premijer žustro branio, na kraju su postali bivši. Ali ono što je činjenica zaista je da bi u svakoj pristojnoj zemlji, samo zbog ovog što je Ustavni sud srušio zakon koji je diskriminatoran i protuustavan, taj ministar otišao. Samo u Hrvatskoj ostaje. Ostaje zbog toga što ima zaštitu premijera Plenkovića.

Istaknula je također da država krši zakone koje je sama donijela te je kao primjer uzela zahtjeve o inkluzivnom dodatku koje država ne rješava u zakonom propisanom roku, naglasivši pritom kako danas na aktualnom prijepodnevu oporba nije dobila odgovor na pitanje što će ministar po pitanju toga učiniti.

Osvrnula se i na Plenkovićev istup u medijima koji se dogodio u srijedu.

- Kada ga novinari pitaju upravo za ove tužbe, on se čudi. Ne samo da se čudi, on vrlo bešćutno kaže da što tu neki ljudi, stari, nemoćni, ljudi od 90 godina, imaju tražiti inkluzivni dodatak. Kao problem inkluzivnog dodatka i ovog kolapsa kojeg imamo, su pusti ljudi koji se javljaju. A oni igraju po pravilima zakona kojeg je predložila ova Vlada, donijela HDZ-ova većina - rekla je Glasovac.

Na njezine izjave reagirao je Nikola Mažar: - Bila bi mi razumljiva ova socijalna situacija SDP-a i to koliko im je stalo do socijalno ugroženih ljudi da su, kada su imali mogućnosti to primijeniti u praksi, to i napravili. Ako pogledamo samo činjenice i podatke, onda tu staje sva priča i vidimo gdje je ustvari licemjerstvo. Za vrijeme SDP-a, odnosno prije 2016. godine, bilo je manje od 400 osoba koje su imale pravo na osobnu asistenciju. Danas preko 8.000 osoba, zahvaljujući svim mjerama, zakonima i potporama, ima pravo na osobnu asistenciju.

Naglasio je također kako za vrijeme SDP-a nijedna socijalna naknada nije podignuta, već su neke i smanjene.

- Oni prozivaju Piletića za zakon o osobnoj asistenciji, odnosno za zakon o inkluzivnom dodatku, a oba ta zakona su imali i planirali donijeti kada su bili na vlasti. Znate što su napravili? Ništa. Nisu ih donijeli - rekao je Mažar.